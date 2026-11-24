Σφοδρή επίθεση στον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας για τη μετατροπή 548 θανατικών καταδικών σε ισόβια, στο 49% η υποστήριξη της εσχάτης των ποινών





Ο Τραμπ παρουσίασε την πρωτοβουλία του σε μια ασυνήθιστη συνέντευξη Τύπου στην έδρα του υπουργείου Δικαιοσύνης, παρουσία συγγενών θυμάτων καταδικασμένων δολοφόνων από την Καλιφόρνια.







Όπως πρόσθεσε, η οδηγία προβλέπει επίσης ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, πρώην προσωπικός δικηγόρος του, θα πρέπει να επιταχύνει τις εκτελέσεις όσων έχουν καταδικαστεί σε θάνατο από ομοσπονδιακά δικαστήρια.



«Τα πιο σοβαρά εγκλήματα αξίζουν την πιο αυστηρή τιμωρία», δήλωσε ο Τραμπ.







Η σύγκρουση με τον Νιούσομ για τους 548 θανατοποινίτες Η ανακοίνωση έγινε λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση του Γκάβιν Νιούσομ, στις 5 Νοεμβρίου, να μετατρέψει τις θανατικές καταδίκες 548 κρατουμένων στην Καλιφόρνια σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους, επικαλούμενος την «ανθρώπινη αξιοπρέπεια».



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«Ο κυβερνήτης Νιούσομ στέκεται στο πλευρό των δολοφόνων και αυτών που σφαγίασαν παιδιά, αλλά σήμερα εμείς λέμε στον αμερικανικό λαό ότι στεκόμαστε στο πλευρό σας», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.



Στην εκδήλωση παρενέβησαν γονείς και συγγενείς θυμάτων, ορισμένες από τις μαρτυρίες των οποίων δημοσιοποιήθηκαν και σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.



Οι προηγούμενες παρεμβάσεις Τραμπ και οι 39 εκτελέσεις Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται στην πολιτική που ακολουθεί ο Τραμπ από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, όταν υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη συστηματικότερη επιδίωξη της θανατικής ποινής στα βαρύτερα εγκλήματα, με έμφαση στις δολοφονίες αστυνομικών και σε εγκλήματα που διαπράττονται από παράτυπους μετανάστες.



Νέα προεδρική οδηγία για την αυστηρότερη εφαρμογή της θανατικής ποινής στις ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (23/11) ο Ντόναλντ Τραμπ , ζητώντας από το υπουργείο Δικαιοσύνης να επιδιώκει την επιβολή της σε δολοφόνους παιδιών, καθώς και σε δράστες βιασμών και εμπορίας ανθρώπων που έχουν σκοτώσει τα θύματά τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε παράλληλα την επιτάχυνση των ομοσπονδιακών εκτελέσεων, εξαπολύοντας επίθεση στον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, για την απόφασή του να μετατρέψει τις ποινές 548 θανατοποινιτών σε ισόβια κάθειρξη.Ο Τραμπ παρουσίασε την πρωτοβουλία του σε μια ασυνήθιστη συνέντευξη Τύπου στην έδρα του υπουργείου Δικαιοσύνης, παρουσία συγγενών θυμάτων καταδικασμένων δολοφόνων από την Καλιφόρνια.«Σε μερικές στιγμές, θα υπογράψω προεδρική οδηγία που διατάσσει το υπουργείο Δικαιοσύνης να ζητεί τη θανατική ποινή για τους δολοφόνους παιδιών, τους βιαστές και τους διακινητές ανθρώπων που σκότωσαν τα θύματά τους», δήλωσε.Όπως πρόσθεσε, η οδηγία προβλέπει επίσης ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, πρώην προσωπικός δικηγόρος του, θα πρέπει να επιταχύνει τις εκτελέσεις όσων έχουν καταδικαστεί σε θάνατο από ομοσπονδιακά δικαστήρια.«Τα πιο σοβαρά εγκλήματα αξίζουν την πιο αυστηρή τιμωρία», δήλωσε ο Τραμπ.Η ανακοίνωση έγινε λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση του Γκάβιν Νιούσομ, στις 5 Νοεμβρίου, να μετατρέψει τις θανατικές καταδίκες 548 κρατουμένων στην Καλιφόρνια σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους, επικαλούμενος την «ανθρώπινη αξιοπρέπεια».Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, που θεωρείται πιθανός διεκδικητής της προεδρίας το 2028, δέχθηκε σφοδρά πυρά από τον Τραμπ.«Ο κυβερνήτης Νιούσομ στέκεται στο πλευρό των δολοφόνων και αυτών που σφαγίασαν παιδιά, αλλά σήμερα εμείς λέμε στον αμερικανικό λαό ότι στεκόμαστε στο πλευρό σας», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.Στην εκδήλωση παρενέβησαν γονείς και συγγενείς θυμάτων, ορισμένες από τις μαρτυρίες των οποίων δημοσιοποιήθηκαν και σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται στην πολιτική που ακολουθεί ο Τραμπ από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, όταν υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη συστηματικότερη επιδίωξη της θανατικής ποινής στα βαρύτερα εγκλήματα, με έμφαση στις δολοφονίες αστυνομικών και σε εγκλήματα που διαπράττονται από παράτυπους μετανάστες.

Τον Απρίλιο του 2026, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε πρόσθετα μέτρα, διευρύνοντας μεταξύ άλλων τις εγκεκριμένες μεθόδους εκτέλεσης πέρα από τις θανατηφόρες ενέσεις.



Πάντως, οι περισσότερες θανατικές καταδίκες και εκτελέσεις στις ΗΠΑ πραγματοποιούνται σε επίπεδο πολιτειών, ενώ οι ομοσπονδιακές και ιδιαίτερα οι στρατιωτικές εκτελέσεις παραμένουν σπάνιες.



Από τις αρχές του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 39 εκτελέσεις, όλες με θανατηφόρες ενέσεις, ενώ άλλες τρεις έχουν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του έτους.



Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η εκτέλεση, στις 3 Δεκεμβρίου, του Νιντάλ Χασάν, πρώην ταγματάρχη του αμερικανικού στρατού που καταδικάστηκε για τη φονική επίθεση του 2009 στη βάση Φορτ Χουντ του Τέξας. Η εκτέλεση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από στρατιωτικό εκτελεστικό απόσπασμα.



Η συζήτηση για τις μεθόδους εκτέλεσης αναζωπυρώθηκε μετά το περιστατικό της 30ής Σεπτεμβρίου στο Τενεσί, όπου η θανατοποινίτισσα Κρίστα Πάικ επέζησε παρά τη χορήγηση δύο θανατηφόρων ενέσεων.



Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1971 η υποστήριξη της θανατικής ποινής Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες, ενώ σε ορισμένες ακόμη ισχύει μορατόριουμ στις εκτελέσεις με αποφάσεις των κυβερνητών.



Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα της Gallup που δημοσιοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου, η υποστήριξη της θανατικής ποινής για καταδικασμένους δολοφόνους έχει υποχωρήσει στο 49% των ενηλίκων Αμερικανών, το χαμηλότερο ποσοστό από το 1971.



Η νέα οδηγία Τραμπ έρχεται έτσι σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κοινή γνώμη εμφανίζεται περισσότερο διχασμένη απέναντι στην εσχάτη των ποινών.