Ρυμουλκήθηκε στη Ρωσία το φορτηγό πλοίο Sparta II που χτυπήθηκε από drones κοντά στη Φινλανδία
Ρυμουλκήθηκε στη Ρωσία το φορτηγό πλοίο Sparta II που χτυπήθηκε από drones κοντά στη Φινλανδία
Η Μόσχα ανακοίνωσε την ασφαλή επιστροφή των 16 ναυτικών, η Φινλανδία εκτιμά ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται η Ουκρανία
Στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης κατέπλευσε τη Δευτέρα (23/11), με τη βοήθεια ρυμουλκών, το ρωσικό φορτηγό πλοίο Sparta II, το οποίο δέχθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη το Σάββατο (21/11) στον Κόλπο της Φινλανδίας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και το πλήρωμά του να αναγκαστεί να το εγκαταλείψει. Οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις εκτιμούν ότι πίσω από το πλήγμα βρίσκεται η Ουκρανία, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.
Την άφιξη του πλοίου επιβεβαίωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντροζντένκο, διευκρινίζοντας ότι και τα 16 μέλη του πληρώματος επέστρεψαν στην Αγία Πετρούπολη με άλλο ρωσικό πλοίο.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ναυτικοί εγκατέλειψαν το Sparta II εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε μετά την επίθεση, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Ωστόσο, το AFP, επικαλούμενο τις φινλανδικές αρχές, μετέδωσε ότι ένα μέλος του πληρώματος υπέστη ελαφρύ τραυματισμό.
Το πλοίο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αγία Πετρούπολη προς το Καλίνινγκραντ, παρασύρθηκε μετά το πλήγμα στα χωρικά ύδατα της Φινλανδίας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.
Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση έλαβαν μέρος τρία φινλανδικά, δύο ρωσικά και δύο εσθονικά πλοία, προτού καταστεί δυνατή η ρυμούλκηση του Sparta II πίσω στη Ρωσία.
Οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις εκτιμούν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε πιθανότατα από την Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ανάληψη ευθύνης από το Κίεβο.
Τη Δευτέρα (23/11), ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας του βύθισαν με θαλάσσια drones τη ρωσική κορβέτα Merkury, κατά τη διάρκεια επιχείρησης την Κυριακή (22/11) στη ναυτική βάση της Βεγγάζης, στην ανατολική Λιβύη.
Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, στην ίδια επιχείρηση επλήγη και το ρωσικό φορτηγό πλοίο Angara, το οποίο, κατά το Κίεβο, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά όπλων.
Μέχρι στιγμής, πάντως, η Ουκρανία δεν έχει επιβεβαιώσει οποιαδήποτε εμπλοκή στο πλήγμα εναντίον του Sparta II στον Κόλπο της Φινλανδίας.
Την άφιξη του πλοίου επιβεβαίωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντροζντένκο, διευκρινίζοντας ότι και τα 16 μέλη του πληρώματος επέστρεψαν στην Αγία Πετρούπολη με άλλο ρωσικό πλοίο.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ναυτικοί εγκατέλειψαν το Sparta II εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε μετά την επίθεση, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Ωστόσο, το AFP, επικαλούμενο τις φινλανδικές αρχές, μετέδωσε ότι ένα μέλος του πληρώματος υπέστη ελαφρύ τραυματισμό.
Το πλοίο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αγία Πετρούπολη προς το Καλίνινγκραντ, παρασύρθηκε μετά το πλήγμα στα χωρικά ύδατα της Φινλανδίας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.
Επιχείρηση κατάσβεσης με επτά πλοία από τρεις χώρεςΓια την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκε επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν συνολικά επτά πλοία από τη Φινλανδία, τη Ρωσία και την Εσθονία.
Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση έλαβαν μέρος τρία φινλανδικά, δύο ρωσικά και δύο εσθονικά πλοία, προτού καταστεί δυνατή η ρυμούλκηση του Sparta II πίσω στη Ρωσία.
Οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις εκτιμούν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε πιθανότατα από την Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ανάληψη ευθύνης από το Κίεβο.
Ουκρανικό πλήγμα και σε ρωσική κορβέτα στη ΛιβύηΗ επίθεση στον Κόλπο της Φινλανδίας σημειώθηκε εν μέσω ουκρανικών επιχειρήσεων εναντίον ρωσικών ναυτικών στόχων και εκτός της Μαύρης Θάλασσας.
Τη Δευτέρα (23/11), ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας του βύθισαν με θαλάσσια drones τη ρωσική κορβέτα Merkury, κατά τη διάρκεια επιχείρησης την Κυριακή (22/11) στη ναυτική βάση της Βεγγάζης, στην ανατολική Λιβύη.
Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, στην ίδια επιχείρηση επλήγη και το ρωσικό φορτηγό πλοίο Angara, το οποίο, κατά το Κίεβο, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά όπλων.
Μέχρι στιγμής, πάντως, η Ουκρανία δεν έχει επιβεβαιώσει οποιαδήποτε εμπλοκή στο πλήγμα εναντίον του Sparta II στον Κόλπο της Φινλανδίας.
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