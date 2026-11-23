Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς υπεβλήθη σε τραχειοστομία: Είχαν περάσει αρκετές ημέρες και δεν ήταν δυνατόν να αποσωληνωθεί, είπε ο γιατρός του
Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς υπεβλήθη σε τραχειοστομία: Είχαν περάσει αρκετές ημέρες και δεν ήταν δυνατόν να αποσωληνωθεί, είπε ο γιατρός του
Αναπνέει μόνος του, αλλά δεν έχουμε καμία βελτίωση όσον αφορά την εγκεφαλική δραστηριότητά του, πρόσθεσε ο πνευμονολόγος και εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης
Σε τραχειοστομία υπεβλήθη ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, καθώς, όπως εξήγησε ο γιατρός του, είχαν περάσει αρκετές ημέρες χωρίς να είναι εφικτή η αποσωλήνωσή του.
Ο 96χρονος ηθοποιός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη, όταν έπεσε στο σπίτι του και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Για την κατάσταση της υγείας του μίλησε στο «Πρωινό» τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου ο πνευμονολόγος και εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης.
Ο γιατρός που τον παρακολουθεί αναφέρθηκε στην τραχειοστομία στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, εξηγώντας ότι πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη, χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί βελτίωση στην εγκεφαλική του λειτουργία.
Όπως είπε: «Ο κύριος Καλλιβωκάς την Παρασκευή υποβλήθηκε σε τραχειοστομία, λόγω του ότι είχαν περάσει αρκετές ημέρες και δεν ήταν δυνατόν να αποσωληνωθεί. Έκτοτε αναπνέει μόνος του, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε καμία βελτίωση, όσον αφορά την εγκεφαλική δραστηριότητα του ασθενούς».
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Σχετικά με τα επόμενα βήματα για τη νοσηλεία του, ο πνευμονολόγος και εντατικολόγος σημείωσε ότι θα χρειαστεί να σταθεροποιηθεί περαιτέρω η κατάστασή του, ενώ αναφέρθηκε και στην επιθυμία του ηθοποιού να επιστρέψει στο σπίτι του, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Περιμένουμε να σταθεροποιηθεί ακόμη λίγο ο ασθενής και από εκεί και πέρα θα δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματά μας. Θα μεταφερθεί πίσω στο νοσοκομείο από όπου προήλθε; Από την οικογένεια μου έχει μεταφερθεί πως επιθυμία του ίδιου θα ήταν να επιστρέψει σπίτι του, αν είναι αυτό δυνατόν. Εν δυνάμει και με κατάλληλη υποστήριξη αυτό μπορεί να γίνει».
Ο 96χρονος ηθοποιός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη, όταν έπεσε στο σπίτι του και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Για την κατάσταση της υγείας του μίλησε στο «Πρωινό» τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου ο πνευμονολόγος και εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης.
Ο γιατρός που τον παρακολουθεί αναφέρθηκε στην τραχειοστομία στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, εξηγώντας ότι πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη, χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί βελτίωση στην εγκεφαλική του λειτουργία.
Όπως είπε: «Ο κύριος Καλλιβωκάς την Παρασκευή υποβλήθηκε σε τραχειοστομία, λόγω του ότι είχαν περάσει αρκετές ημέρες και δεν ήταν δυνατόν να αποσωληνωθεί. Έκτοτε αναπνέει μόνος του, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε καμία βελτίωση, όσον αφορά την εγκεφαλική δραστηριότητα του ασθενούς».
Δείτε το βίντεο
Σχετικά με τα επόμενα βήματα για τη νοσηλεία του, ο πνευμονολόγος και εντατικολόγος σημείωσε ότι θα χρειαστεί να σταθεροποιηθεί περαιτέρω η κατάστασή του, ενώ αναφέρθηκε και στην επιθυμία του ηθοποιού να επιστρέψει στο σπίτι του, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Περιμένουμε να σταθεροποιηθεί ακόμη λίγο ο ασθενής και από εκεί και πέρα θα δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματά μας. Θα μεταφερθεί πίσω στο νοσοκομείο από όπου προήλθε; Από την οικογένεια μου έχει μεταφερθεί πως επιθυμία του ίδιου θα ήταν να επιστρέψει σπίτι του, αν είναι αυτό δυνατόν. Εν δυνάμει και με κατάλληλη υποστήριξη αυτό μπορεί να γίνει».
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