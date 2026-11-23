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Μαυρίδης: «Λάθος προγραμματισμός η απομάκρυνση Λουτσέσκου, κλοπή η μεταγραφή Ζίβκοβιτς»
Μαυρίδης: «Λάθος προγραμματισμός η απομάκρυνση Λουτσέσκου, κλοπή η μεταγραφή Ζίβκοβιτς»
Ο Γιώργος Μαυρίδης μίλησε στο «The Football Show» για τη μεγάλη του αγάπη, τον ΠΑΟΚ, τη σπουδαία νίκη στο μπάσκετ απέναντι στον συμπολίτη Άρη και τον «νέο» ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ που χτίζεται
«Ευχάριστο το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ - Άρης, αλλά καλό θα είναι να είμαστε ταπεινοί. Θέλει πολλή δουλειά ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ για να γίνει πάλι μεγάλη ομάδα, το ίδιο ισχύει και για τον Άρη. Δεν πρέεπι να παίρνουν τα μυαλά μας αέρα» η τοποθέτηση του Γιώργου Μαυρίδη για την ευρεία νίκη του δικεφάλου του Βορρά, απέναντι στον συμπολίτη Άρη στο μπασκετικό ντέρμπι του Σαββάτου.
«Ήταν λάθος ο προγραμματισμός, η απομάκρυνση του Λουτσέσκου θα έπρεπε να γίνει σε άλλο χρόνο. Θα έπρεπε να προετοιμαστεί διαφορετικά, γιατί ο Λουτσέσκου είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής του ΠΑΟΚ» το σχόλιο για την αλλαγή στον πάγκο των «ασπρόμαυρων».
«Ο προπονητής για εμένα είναι μία μεγάλη υπόθεση, όταν παίρνεις απόφαση να τον αλλάξεις τότε θα πρέπει να είσαι πολύ σίγουρος και προετοιμασμένος για τον επόμενο» τόνισε ο γνωστός παρουσιαστής.
«Κλοπή κανονική η μεταγραγή του Ζίβκοβιτς από την Μπενφίκα στον ΠΑΟΚ. Είναι νωρίς για να τον κατατάξουμε στην ιστορά της ομάδας, έχει ακόμα να δώσει πράγματα» είπε για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό.
«Χρειάζεται χρόνο ο ΠΑΟΚ και να είναι δεμένος. Πρέπει να χτίσει σταθερά και αργά» ανέφερε για την τρέχουσα σεζόν και το μέλλον.
Όσο στο τι θα προτιμούσε να παρακολουθήσει αν την ίδια ώρα υπήρχε ΠΑΟΚ - Άρης στο ποδοσφαιρο και στο μπάσκετ, η απάντηση ήταν... αποστομωτική: «Θα έπαιρνα μια κοπέλα να πάω για φαγητό».
«Ήταν λάθος ο προγραμματισμός, η απομάκρυνση του Λουτσέσκου θα έπρεπε να γίνει σε άλλο χρόνο. Θα έπρεπε να προετοιμαστεί διαφορετικά, γιατί ο Λουτσέσκου είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής του ΠΑΟΚ» το σχόλιο για την αλλαγή στον πάγκο των «ασπρόμαυρων».
«Ο προπονητής για εμένα είναι μία μεγάλη υπόθεση, όταν παίρνεις απόφαση να τον αλλάξεις τότε θα πρέπει να είσαι πολύ σίγουρος και προετοιμασμένος για τον επόμενο» τόνισε ο γνωστός παρουσιαστής.
«Κλοπή κανονική η μεταγραγή του Ζίβκοβιτς από την Μπενφίκα στον ΠΑΟΚ. Είναι νωρίς για να τον κατατάξουμε στην ιστορά της ομάδας, έχει ακόμα να δώσει πράγματα» είπε για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό.
«Χρειάζεται χρόνο ο ΠΑΟΚ και να είναι δεμένος. Πρέπει να χτίσει σταθερά και αργά» ανέφερε για την τρέχουσα σεζόν και το μέλλον.
Όσο στο τι θα προτιμούσε να παρακολουθήσει αν την ίδια ώρα υπήρχε ΠΑΟΚ - Άρης στο ποδοσφαιρο και στο μπάσκετ, η απάντηση ήταν... αποστομωτική: «Θα έπαιρνα μια κοπέλα να πάω για φαγητό».
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