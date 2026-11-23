Η στιγμή που οι αστυνομικοί μπαίνουν στο διαμέρισμα «αχούρι» στη Θεσσαλονίκη και βρίσκουν μόνα τα δύο παιδιά, δείτε βίντεο
Η στιγμή που οι αστυνομικοί μπαίνουν στο διαμέρισμα «αχούρι» στη Θεσσαλονίκη και βρίσκουν μόνα τα δύο παιδιά, δείτε βίντεο
Οι αστυνομικοί προσπαθούν να καθησυχάσουν τα δύο παιδιά που τα βρήκαν μόνα - Ένας από αυτούς παίρνει αγκαλιά το ένα αγοράκι και το αλλάζει
Σοκ προκαλούν οι εικόνες που αποτυπώνονται στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr μέσα από το διαμέρισμα της οδού Χαλκίδη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης όπου αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης μετά απο τηλεφώνημα γειτόνων έσπευσαν και βρήκαν μόνα τους τα δυο μικρά παιδιά ηλικίας 4 και 2 ετών. Η ακαταστασία και η βρομιά εντός του διαμερίσματος είναι πραγματικά απερίγραπτη.
Στο βίντεο ακούγονται τα κλάματα του δίχρονου αγοριού αλλά και η φωνή του ενός αστυνομικού που προσπαθεί να το καθησυχάσει λέγοντας του «μην κλαις» ενώ το 4 ετών κοριτσάκι είναι ήρεμο με τον δεύτερο αστυνομικό της Άμεσης Δράσης να του λέει «πάμε τώρα να βρουμε τη μαμά». Στο βίντεο ακούγονται και φωνές γειτόνων οι οποίοι εισήλθαν στο διαμέρισμα μετά τους αστυνομικούς για να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια μπορούσαν στα δυο μικρά παιδιά.
Μάλιστα ο ένας εκ των δυο αστυνομικών της Άμεσης Δράσης που έσπευσε στο διαμέρισμα ο Ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Χατζηηλίας ήταν αυτός που έσπευσε να πάρει αγκαλιά το 2 ετών αγοράκι, να του αλλάξει την πάνα και να του φορέσει καθαρά ρούχα καθώς ήταν λερωμένο επί πολλές ώρες.
Τα παιδιά σύμφωνα με όσα είπαν οι γείτονες στους αστυνομικούς έκλαιγαν από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) ώσπου τελικώς μετά τις 11 το βράδυ οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα σπάζοντας την πόρτα καθώς διαπίστωσαν ότι υπήρχε κίνδυνος για τα παιδιά δεδομένου ότι ουδείς ενήλικας βρισκόταν εντός του σπιτιού.
Τα παιδιά μεταφέρθηκαν από το βράδυ του Σαββάτου στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης όπου και παραμένουν κατόπιν εντολής Εισαγγελέα ενώ την προσεχή Τετάρτη 25/11 θα δικαστούν η μητέρα των παιδιών και ο σύντροφος της στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατά συρροή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.
Στο βίντεο ακούγονται τα κλάματα του δίχρονου αγοριού αλλά και η φωνή του ενός αστυνομικού που προσπαθεί να το καθησυχάσει λέγοντας του «μην κλαις» ενώ το 4 ετών κοριτσάκι είναι ήρεμο με τον δεύτερο αστυνομικό της Άμεσης Δράσης να του λέει «πάμε τώρα να βρουμε τη μαμά». Στο βίντεο ακούγονται και φωνές γειτόνων οι οποίοι εισήλθαν στο διαμέρισμα μετά τους αστυνομικούς για να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια μπορούσαν στα δυο μικρά παιδιά.
Μάλιστα ο ένας εκ των δυο αστυνομικών της Άμεσης Δράσης που έσπευσε στο διαμέρισμα ο Ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Χατζηηλίας ήταν αυτός που έσπευσε να πάρει αγκαλιά το 2 ετών αγοράκι, να του αλλάξει την πάνα και να του φορέσει καθαρά ρούχα καθώς ήταν λερωμένο επί πολλές ώρες.
Δείτε το βίντεο από το σπίτι αχούρι
Τα παιδιά σύμφωνα με όσα είπαν οι γείτονες στους αστυνομικούς έκλαιγαν από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) ώσπου τελικώς μετά τις 11 το βράδυ οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα σπάζοντας την πόρτα καθώς διαπίστωσαν ότι υπήρχε κίνδυνος για τα παιδιά δεδομένου ότι ουδείς ενήλικας βρισκόταν εντός του σπιτιού.
Τα παιδιά μεταφέρθηκαν από το βράδυ του Σαββάτου στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης όπου και παραμένουν κατόπιν εντολής Εισαγγελέα ενώ την προσεχή Τετάρτη 25/11 θα δικαστούν η μητέρα των παιδιών και ο σύντροφος της στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατά συρροή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.
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