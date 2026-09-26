Η Αριάνα Γκράντε απαθανατίστηκε να φιλιέται με τον σύντροφό της μετά την επανασύνδεσή τους
Η Αριάνα Γκράντε απαθανατίστηκε να φιλιέται με τον σύντροφό της μετά την επανασύνδεσή τους
Η τραγουδίστρια και ο Ρίκι Αλβάρεζ έχουν δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους
Σε τρυφερές στιγμές με τον σύντροφό της εθεάθη η Αριάνα Γκράντε λίγο καιρό μετά την επανασύνδεσή τους.
Η τραγουδίστρια και ο Ρίκι Αλβάρεζ έχουν δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Σε βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, το ζευγάρι εμφανίζεται κατά τη διάρκεια εξόδου του, να φιλιέται στο στόμα. Το βράδυ της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, οι δυο τους βρέθηκαν σε τραπέζι σε VIP ζώνη. Στο κλιπ, καταγράφεται η στιγμή που έσκυψαν ο ένας προς τον άλλο και αντάλλαξαν ένα φιλί. Σε άλλο στιγμιότυπο, η Γκράντε και ο Αλβάρεζ φαίνονται να συζητούν πολύ κοντά.
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονταν στον χώρο, η τραγουδίστρια προσπάθησε να περάσει απαρατήρητη, φορώντας ένα καπέλο, όμως κάποιοι θαυμαστές κατάφεραν να την αναγνωρίσουν. Οι ίδιοι ανέφεραν επίσης, ότι οι δυο τους αντάλλαξαν κι άλλες τρυφερές στιγμές, με την Αριάνα Γκράντε να κάθεται κάποια στιγμή στα πόδια του Ρίκι Αλβάρεζ.
Η Γκράντε και ο Αλβάρεζ είχαν σχέση για περίπου έναν χρόνο το 2015, προτού χωρίσουν. Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, έχουν εμφανιστεί ξανά μαζί σε διάφορες περιστάσεις, αρχικά τον Ιούνιο στο Τέξας και στη συνέχεια στη Φλόριντα.
Ο Ρίκι Αλβάρεζ βρέθηκε στο πλευρό της Αριάνα Γκράντε σε ορισμένες από τις συναυλίες της το φετινό καλοκαίρι, μεταξύ άλλων στο Τέξας και τη Νέα Υόρκη. Η επανασύνδεσή τους ήρθε μετά τον χωρισμό της τραγουδίστριας από τον Ίθαν Σλέιτερ, με τον οποίο είχε σχέση από τον Ιούλιο του 2023.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η τραγουδίστρια και ο Ρίκι Αλβάρεζ έχουν δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Σε βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, το ζευγάρι εμφανίζεται κατά τη διάρκεια εξόδου του, να φιλιέται στο στόμα. Το βράδυ της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, οι δυο τους βρέθηκαν σε τραπέζι σε VIP ζώνη. Στο κλιπ, καταγράφεται η στιγμή που έσκυψαν ο ένας προς τον άλλο και αντάλλαξαν ένα φιλί. Σε άλλο στιγμιότυπο, η Γκράντε και ο Αλβάρεζ φαίνονται να συζητούν πολύ κοντά.
Δείτε το βίντεο
💋 EXCLUSIVE: Ariana Grande passionately kisses Ricky Alvarez at Universal Studios! pic.twitter.com/WfXDxnVpKi— TMZ (@TMZ) September 25, 2026
Η Γκράντε και ο Αλβάρεζ είχαν σχέση για περίπου έναν χρόνο το 2015, προτού χωρίσουν. Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, έχουν εμφανιστεί ξανά μαζί σε διάφορες περιστάσεις, αρχικά τον Ιούνιο στο Τέξας και στη συνέχεια στη Φλόριντα.
Ο Ρίκι Αλβάρεζ βρέθηκε στο πλευρό της Αριάνα Γκράντε σε ορισμένες από τις συναυλίες της το φετινό καλοκαίρι, μεταξύ άλλων στο Τέξας και τη Νέα Υόρκη. Η επανασύνδεσή τους ήρθε μετά τον χωρισμό της τραγουδίστριας από τον Ίθαν Σλέιτερ, με τον οποίο είχε σχέση από τον Ιούλιο του 2023.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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