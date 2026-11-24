Η Νο. 1 μάρκα στις πωλήσεις ρομποτικών σκουπών εξελίσσει διαρκώς τις λύσεις της, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς.
Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στη ζώνη αεράμυνας της Νότιας Κορέας, συναγερμός στη Σεούλ
Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στη ζώνη αεράμυνας της Νότιας Κορέας, συναγερμός στη Σεούλ
Η Νότια Κορέα διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της
Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν την Τρίτη (24/11) στη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας της Νότιας Κορέας, πάνω από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας διευκρίνισαν, πάντως, ότι τα αεροσκάφη δεν παραβίασαν τον κυρίαρχο εναέριο χώρο της.
Το Yonhap, επικαλούμενο τις αρμόδιες νοτιοκορεατικές αρχές, ανέφερε ότι ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας (KADIZ) πάνω από την Ανατολική Θάλασσα, όπως αποκαλεί η Σεούλ τη θαλάσσια περιοχή που διεθνώς είναι επίσης γνωστή ως Θάλασσα της Ιαπωνίας.
Αρχικά, το πρακτορείο είχε μεταδώσει πληροφορίες για βορειοκορεατικό αεροσκάφος που φερόταν να έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Νότιας Κορέας, ωστόσο στη συνέχεια διόρθωσε το τηλεγράφημά του, αποδίδοντας την είσοδο στη συγκεκριμένη ζώνη σε ρωσικά αεροσκάφη.
Με νεότερη ενημέρωση, οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις ξεκαθάρισαν ότι δεν σημειώθηκε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.
Η ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας αποτελεί περιοχή στην οποία οι στρατιωτικές αρχές παρακολουθούν και αναγνωρίζουν αεροσκάφη για λόγους ασφαλείας, χωρίς τα όριά της να ταυτίζονται απαραίτητα με εκείνα του κυρίαρχου εναέριου χώρου μιας χώρας.
Το Yonhap, επικαλούμενο τις αρμόδιες νοτιοκορεατικές αρχές, ανέφερε ότι ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας (KADIZ) πάνω από την Ανατολική Θάλασσα, όπως αποκαλεί η Σεούλ τη θαλάσσια περιοχή που διεθνώς είναι επίσης γνωστή ως Θάλασσα της Ιαπωνίας.
Αρχικά, το πρακτορείο είχε μεταδώσει πληροφορίες για βορειοκορεατικό αεροσκάφος που φερόταν να έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Νότιας Κορέας, ωστόσο στη συνέχεια διόρθωσε το τηλεγράφημά του, αποδίδοντας την είσοδο στη συγκεκριμένη ζώνη σε ρωσικά αεροσκάφη.
Με νεότερη ενημέρωση, οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις ξεκαθάρισαν ότι δεν σημειώθηκε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.
Η ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας αποτελεί περιοχή στην οποία οι στρατιωτικές αρχές παρακολουθούν και αναγνωρίζουν αεροσκάφη για λόγους ασφαλείας, χωρίς τα όριά της να ταυτίζονται απαραίτητα με εκείνα του κυρίαρχου εναέριου χώρου μιας χώρας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα