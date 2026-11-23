Η 50χρονη επικαλείται την επιστημονική της ιδιότητα για να αμφισβητήσει την κατηγορία της απείθειας – Τι υποστηρίζει για την ψυχική της υγεία, την οδήγησή της και τον τρόπο με τον οποίο συνελήφθη

ιεραρχικά ανώτερη» και ότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί σε βάρος της η κατηγορία της απείθειας. Παράλληλα, η γυναίκα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην ψυχιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και αρνείται ότι οδηγούσε επικίνδυνα.



Μιλώντας στο Mega, περισσότερα από δύο 24ωρα μετά το περιστατικό, η 50χρονη αναφέρθηκε αρχικά στην επαγγελματική και επιστημονική της ιδιότητα, την οποία συνδέει με την κατηγορία της απείθειας.













«Δεν έχω ψυχολογικά προβλήματα. Είμαι απολύτως υγιής. Δεν έχω φιλοξενηθεί, νοσηλευτεί ποτέ μέχρι σήμερα σε ψυχιατρική κλινική και δεν έχω πάρει ψυχοφάρμακα. Φαίνεται και από τον ιατρικό μου φάκελο. Είμαι αθώα και δεν έχω διαπράξει κανένα αδίκημα», ανέφερε.



Παράλληλα, αμφισβητεί ότι είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα κατά τη διάρκεια της διαδρομής της στη λεωφόρο Συγγρού, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της έμπειρη οδηγό.



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Η 50χρονη περιέγραψε επίσης τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητό της και συνελήφθη από τους αστυνομικούς, καταγγέλλοντας τον τρόπο με τον οποίο την απομάκρυναν από το όχημα.



Την επιστημονική της ιδιότητα επικαλείται η 50χρονη οδηγός που συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη στη λεωφόρο Συγγρού , υποστηρίζοντας ότι είναι «» και ότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί σε βάρος της η κατηγορία της απείθειας. Παράλληλα, η γυναίκα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην ψυχιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και αρνείται ότι οδηγούσε επικίνδυνα.Μιλώντας στο Mega, περισσότερα από δύο 24ωρα μετά το περιστατικό, η 50χρονη αναφέρθηκε αρχικά στην επαγγελματική και επιστημονική της ιδιότητα, την οποία συνδέει με την κατηγορία της απείθειας.«Είμαι επιστήμονας Δημόσιας Υγείας, είμαι απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και Management σε διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Είναι τίτλος ASPHER ο τίτλος που έχω. Είμαι ουσιαστικά ανώτερη γενικά. Και μόνο ως επιστήμονας είμαι ιεραρχικά ανώτερη και δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει απείθεια», υποστήριξε.Η ίδια επιμένει ότι είναι απολύτως υγιής, διαψεύδοντας ότι έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν προβλήματα ψυχικής υγείας ή ότι έχει λάβει σχετική φαρμακευτική αγωγή.«Δεν έχω ψυχολογικά προβλήματα. Είμαι απολύτως υγιής. Δεν έχω φιλοξενηθεί, νοσηλευτεί ποτέ μέχρι σήμερα σε ψυχιατρική κλινική και δεν έχω πάρει ψυχοφάρμακα. Φαίνεται και από τον ιατρικό μου φάκελο. Είμαι αθώα και δεν έχω διαπράξει κανένα αδίκημα», ανέφερε.Παράλληλα, αμφισβητεί ότι είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα κατά τη διάρκεια της διαδρομής της στη λεωφόρο Συγγρού, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της έμπειρη οδηγό.«Στον δρόμο δεν είχα αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα. Είμαι χρόνιος οδηγός και έμπειρη οδηγός», είπε χαρακτηριστικά.Η 50χρονη περιέγραψε επίσης τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητό της και συνελήφθη από τους αστυνομικούς, καταγγέλλοντας τον τρόπο με τον οποίο την απομάκρυναν από το όχημα.

Όπως υποστηρίζει, αντιλήφθηκε ότι οι αστυνομικοί ασχολούνταν μαζί της όταν μπλόκαραν το αυτοκίνητό της, ενώ αναφέρει ότι ζήτησε να εξεταστεί από ιατροδικαστή, χωρίς το αίτημά της να γίνει δεκτό.



«Ζήτησα να περάσω από ιατροδικαστή και δεν δέχτηκαν. Μου είπαν ότι δεν μπορούν. Πώς θα μπορούσα να έχω χτυπήσει εγώ κάποιον και να έχω παρασύρει κάποιον από την στιγμή που εγώ ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και ο μόνος τρόπος με τον οποίο με έβγαλαν ήταν σπάζοντας το τζάμι. Μου φόρεσαν χειροπέδες όταν με έβγαλαν έξω κατευθείαν. Ήταν πάρα πολλοί. Φαίνεται και από τη φωτογραφία πόσοι ήταν. Εγώ το κατάλαβα ότι υπάρχει κάτι σε σχέση με μένα από την στιγμή που μου μπλόκαραν το αυτοκίνητο και δεν μπορούσα να προχωρήσω και μετά αμέσως μέσω της βίας μου έσπασαν το τζάμι, που είναι σοκαριστικό αυτό που έκαναν. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο», δήλωσε.



Μετά τη σύλληψή της, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε αστυνομικά τμήματα και στη συνέχεια στο Δρομοκαΐτειο, όπως περιγράφει η ίδια.



«Μετά με έβαλαν σε ένα άλλο αστυνομικό όχημα. Μου έκαναν σωματική έρευνα και μετά το αυτοκίνητο αυτό με πήγε σε ένα αστυνομικό τμήμα και μετά από εκεί σε άλλο αστυνομικό τμήμα και μετά με οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο».



Μετά την εξέτασή της από γιατρούς, η 50χρονη παρέμεινε για νοσηλεία στην ψυχιατρική πτέρυγα του «Ευαγγελισμού».



Τι λέει για την καταδίωξη στη Συγγρού



Η οδηγός υποστηρίζει ότι αντιλήφθηκε την καταδίωξη όταν είχε ήδη φτάσει στη λεωφόρο Συγγρού, ενώ επιμένει ότι δεν είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα.



Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ύπαρξης καμερών στον δρόμο, θεωρώντας ότι το σχετικό υλικό θα μπορούσε να επιβεβαιώσει όσα υποστηρίζει.



«Ρώτησα αν υπάρχουν κάμερες. Και μου είπαν ότι δεν υπάρχουν κάμερες. Δεν υπάρχουν κάμερες στη Συγγρού αυτήν την στιγμή για να βεβαιωθεί αυτό το οποίο λέω, ότι δεν έτρεχα με υπερβολική ταχύτητα», σημείωσε.



Η 50χρονη εξακολουθεί να αμφισβητεί τις συνθήκες της σύλληψής της και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, επιμένοντας ότι δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα.



Μετά τη σύλληψή της, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε αστυνομικά τμήματα και στη συνέχεια στο Δρομοκαΐτειο, όπως περιγράφει η ίδια.



«Μετά με έβαλαν σε ένα άλλο αστυνομικό όχημα. Μου έκαναν σωματική έρευνα και μετά το αυτοκίνητο αυτό με πήγε σε ένα αστυνομικό τμήμα και μετά από εκεί σε άλλο αστυνομικό τμήμα και μετά με οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο».



Μετά την εξέτασή της από γιατρούς, η 50χρονη παρέμεινε για νοσηλεία στην ψυχιατρική πτέρυγα του «Ευαγγελισμού».



Η οδηγός υποστηρίζει ακόμη ότι αντιλήφθηκε την καταδίωξη όταν είχε ήδη φτάσει στη λεωφόρο Συγγρού, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ύπαρξης καμερών που θα μπορούσαν, κατά την άποψή της, να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς της για την ταχύτητα του οχήματος. «Ρώτησα αν υπάρχουν κάμερες. Και μου είπαν ότι δεν υπάρχουν κάμερες. Δεν υπάρχουν κάμερες στη Συγγρού αυτήν την στιγμή για να βεβαιωθεί αυτό το οποίο λέω, ότι δεν έτρεχα με υπερβολική ταχύτητα», σημείωσε.



«Είμαι επιστήμονας Δημόσιας Υγείας, είμαι απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και Management σε διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Είναι τίτλος ASPHER ο τίτλος που έχω. Είμαι ουσιαστικά ανώτερη γενικά. Και μόνο ως επιστήμονας είμαι ιεραρχικά ανώτερη και δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει απείθεια», καταλήγει η 50χρονη.