Βίντεο: Η Κατερίνα Λιόλιου εμφανίστηκε ως «καπετάνισσα» με καρφωμένα βέλη στην πλάτη της στο MadWalk
Βίντεο: Η Κατερίνα Λιόλιου εμφανίστηκε ως «καπετάνισσα» με καρφωμένα βέλη στην πλάτη της στο MadWalk
Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το νέο της τραγούδι «2100», σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό που παρέπεμπε σε ναυάγιο πλοίου
Μια ιδιαίτερη εμφάνιση στη σκηνή των MadWalk 2026 έκανε η Κατερίνα Λιόλιου ως «καπετάνισσα», παρουσιάζοντας κομμάτι από τον νέο της άλμπουμ, έχοντας καρφωμένα βέλη στην πλάτη της.
Το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Γήπεδο Tae Kwon Do ο θεσμός, που συνδυάζει μόδα και μουσική με την καλλιτέχνιδα που συνεργάστηκε με τους Deux Hommes να ερμηνεύει το νέο της τραγούδι «2100».
Η Κατερίνα Λιόλιου ανέβηκε στη σκηνή ως «καπετάνισσα» ενός συμβολικού πλοίου, φορώντας μαύρο σύνολο και έχοντας βέλη στην πλάτη και ουλές στο πρόσωπο. Το σκηνικό αποτελούνταν από παλιά αντικείμενα, όπως ξύλινες καρέκλες και τροχούς, που σχημάτιζαν την εικόνα ενός ναυαγισμένου πλοίου.
Δείτε το βίντεο
Το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Γήπεδο Tae Kwon Do ο θεσμός, που συνδυάζει μόδα και μουσική με την καλλιτέχνιδα που συνεργάστηκε με τους Deux Hommes να ερμηνεύει το νέο της τραγούδι «2100».
Η Κατερίνα Λιόλιου ανέβηκε στη σκηνή ως «καπετάνισσα» ενός συμβολικού πλοίου, φορώντας μαύρο σύνολο και έχοντας βέλη στην πλάτη και ουλές στο πρόσωπο. Το σκηνικό αποτελούνταν από παλιά αντικείμενα, όπως ξύλινες καρέκλες και τροχούς, που σχημάτιζαν την εικόνα ενός ναυαγισμένου πλοίου.
Δείτε το βίντεο
Την εμφάνισή της πλαισίωσαν χορευτές με χορογραφία που παρέπεμπε σε ναυαγούς, ενώ παράλληλα τα μοντέλα παρουσίαζαν τις δημιουργίες των Deux Hommes στο catwalk. Προς το τέλος του act, η τραγουδίστρια άλλαξε ρυθμό και ράπαρε ορισμένους από τους στίχους του τραγουδιού.
Η Κατερίνα Λιόλιου με τους σχεδιαστές Deux Hommes
Η Κατερίνα Λιόλιου με τους σχεδιαστές Deux Hommes
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