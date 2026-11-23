





Deux Hommes

Την εμφάνισή της πλαισίωσαν χορευτές με χορογραφία που παρέπεμπε σε ναυαγούς, ενώ παράλληλα τα μοντέλα παρουσίαζαν τις δημιουργίες των Deux Hommes στο catwalk. Προς το τέλος του act, η τραγουδίστρια άλλαξε ρυθμό και ράπαρε ορισμένους από τους στίχους του τραγουδιού.Η Κατερίνα Λιόλιου με τους σχεδιαστές