Η Πέγκυ Ζήνα τραγούδησε με γούνα στη σκηνή του MadWalk, δείτε βίντεο
Η Πέγκυ Ζήνα τραγούδησε με γούνα στη σκηνή του MadWalk, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Πουθενά» στον θεσμό που συνδυάζει μουσική και μόδα
Στη σκηνή του MadWalk 2026 τραγούδησε η Πέγκυ Ζήνα, ξεκινώντας την εμφάνισή της φορώντας μία καφέ γούνα.
Η καλλιτέχνιδα ήταν ανάμεσα στα ονόματα που συμμετείχαν στο μουσικό πρόγραμμα του θεσμού που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου στο Γήπεδο Tae Kwon Do, με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά.
Η Πέγκυ Ζήνα ερμήνευσε το τραγούδι της «Πουθενά» που κυκλοφόρησε το 2004. Στην αρχή του act εμφανίστηκε με γούνα και γυαλιά ηλίου, πλαισιωμένη από χορευτές. Στη συνέχεια, την αφαίρεσε, αποκαλύπτοντας το μακρύ μαύρο φόρεμά της, με άνοιγμα στο πλάι και διαφάνεια στο τελείωμα.
Δείτε βίντεο
Η καλλιτέχνιδα ήταν ανάμεσα στα ονόματα που συμμετείχαν στο μουσικό πρόγραμμα του θεσμού που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου στο Γήπεδο Tae Kwon Do, με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά.
Η Πέγκυ Ζήνα ερμήνευσε το τραγούδι της «Πουθενά» που κυκλοφόρησε το 2004. Στην αρχή του act εμφανίστηκε με γούνα και γυαλιά ηλίου, πλαισιωμένη από χορευτές. Στη συνέχεια, την αφαίρεσε, αποκαλύπτοντας το μακρύ μαύρο φόρεμά της, με άνοιγμα στο πλάι και διαφάνεια στο τελείωμα.
Δείτε βίντεο
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