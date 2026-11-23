Τσίπρας και Ανδρουλάκης παίζουν τα ρέστα τους: O τρίτος χάνεται και πάει σπίτι του
Τσίπρας και Ανδρουλάκης παίζουν τα ρέστα τους: O τρίτος χάνεται και πάει σπίτι του
Μάχη επιβίωσης από τους δύο αρχηγούς, αφού όποιος χάσει από τον άλλον πάει σπίτι του - Οι μεταγραφές, ο υπόγειος πόλεμος και η επόμενη μέρα για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Για πρώτη φορά στα χρόνια της Μεταπολίτευσης στις εθνικές εκλογές δεν παίζεται η πρώτη, αλλά η δεύτερη θέση, με τον χαμένο να... χάνεται: ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι, καθώς δεν προβλέπεται αυτοδυναμία, στόχος του είναι να υπάρξει ένας δεύτερος εκλογικός γύρος στον οποίο θα διεκδικήσει την πρωτιά καλώντας τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν την ΕΛΑΣ «για να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη», γεγονός που θα πιέσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κόμματα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης και θα τον καταστήσει πρωταγωνιστή των εξελίξεων την επόμενη μέρα ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος.
Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να νικήσει η ΕΛΑΣ το ΠΑΣΟΚ στο πρώτο ραντεβού με την κάλπη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο πρώην πρωθυπουργός θα έχει χάσει το ιδρυτικό αφήγημά του, ότι είδε το κενό στην αντιπολίτευση και το κάλυψε.
Το προβάδισμα της ΕΛΑΣ από το ΠΑΣΟΚ έχει μειωθεί κατά σχεδόν 50% σε σχέση με τον Ιούνιο - η μέση δημοσκοπική διαφορά των δύο κομμάτων έχει πέσει από τις 4,3 μονάδες στις 2,3, παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εξακολουθεί να έχει μια πολύ αδύναμη ηγετική εικόνα.
Την ίδια ώρα η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ αποκτά και νέα εστία σύγκρουσης με αφορμή τη σημαία του Πολυτεχνείου. Η υπόθεση «πυροδότησε πολιτικό πόλεμο», φέρνοντας στα «χαρακώματα» τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, με τον Χάρη Δούκα να βρίσκεται στη μέση, σε μια συγκυρία κατά την οποία η μάχη για την ηγεμονία στην Κεντροαριστερά εντείνεται.
Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ με την σειρά τους προαναγγέλλουν ότι τα Χριστούγεννα το κόμμα τους θα έχει περάσει στη δεύτερη θέση, κάτι που δεν φαίνεται εφικτό, όσο κι αν (τους) είναι αναγκαίο: αν το ΠΑΣΟΚ μείνει και πάλι τρίτο, τότε δεν θα πληρώσει το τίμημα μόνο ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά και το ίδιο το κόμμα, οι ψηφοφόροι του οποίου θα πιέζονται σε περίπτωση δεύτερων εκλογών τόσο από τη Ν.Δ. όσο και από την ΕΛΑΣ.
Παράλληλα, ο εναπομείνας ΣΥΡΙΖΑ, που δίνει μάχη για να περάσει το όριο του 3% και να μπει στη Βουλή, αναζητά ευκαιρία να πλήξει τον πρώην πρόεδρό του - και το έπραξε με την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το ιδιωτικό χρέος και τη δράση των funds.
Ούτε εικοσιτετράωρο δεν είχε συμπληρωθεί από την υπερψήφιση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ, η οποία έθετε στο επίκεντρο τη διακυβέρνηση Τσίπρα, και η Αμαλίας πάτησε το κουμπί της κεντροαριστερής αντεπίθεσης, που, κατά ασφαλείς πληροφορίες, θα έχει άμεσα συνέχεια: δεν ήταν μόνο η αιφνίδια παραίτηση του «πράσινου» βουλευτή Χαλκιδικής, Απόστολου Πάνα, αλλά και το γεγονός ότι ο άλλοτε στενός συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη ακολούθησε πιστά τον οδικό χάρτη που έχει συντάξει ο κ. Τσίπρας, αυτόν δηλαδή της παραίτησης από το βουλευτικό αξίωμα, προκειμένου να εντάξει στους κόλπους του κόμματός του νέα και παλιά στελέχη.
Μάλιστα, στην ανάρτησή του ο κ. Πάνας φρόντισε να εκπληρώσει και τον δεύτερο όρο του πρώην πρωθυπουργού, που δεν θέλει «κρατημένη θέση για κανέναν», ευχαριστώντας τους ψηφοφόρους της περιφέρειάς του για την έως τώρα στήριξή τους.
Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν η επόμενη «πράσινη» προσχώρηση στην Αμαλίας να τοποθετείται τις ημέρες της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, ήτοι στις 28-29 του μήνα, ενώ η κινητικότητα προς την Αμαλίας ευελπιστούν ότι θα ενταθεί λόγω των δημοσκοπικών ευρημάτων, που από την ποιοτική τους ανάλυση τους επιτρέπει να θεωρούν πως γρήγορα θα καταγραφεί η εμπέδωση της παρουσίας της ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση.
Ταυτόχρονα, όμως, στην Αμαλίας δεν εφησυχάζουν, δεδομένου του συναγερμού που χτύπησε στη Χαριλάου Τρικούπη με την παραίτηση Πάνα, αν και στο ΠΑΣΟΚ φέρονται να γνωρίζουν τυχόν «επίφοβες περιπτώσεις», προωθώντας τώρα την επιχείρηση «στεγανοποίησης νέων διαρροών».
Ωστόσο, το «πράσινο» άρωμα θεωρείται σχεδόν δεδομένο στο πρώτο κύμα των ψηφοδελτίων της ΕΛΑΣ, που θα ανακοινωθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο και θα αφορά, κατά πληροφορίες, το 60% των υποψηφιοτήτων της περιφέρειας, όχι όμως της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.
Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να νικήσει η ΕΛΑΣ το ΠΑΣΟΚ στο πρώτο ραντεβού με την κάλπη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο πρώην πρωθυπουργός θα έχει χάσει το ιδρυτικό αφήγημά του, ότι είδε το κενό στην αντιπολίτευση και το κάλυψε.
Το προβάδισμα της ΕΛΑΣ από το ΠΑΣΟΚ έχει μειωθεί κατά σχεδόν 50% σε σχέση με τον Ιούνιο - η μέση δημοσκοπική διαφορά των δύο κομμάτων έχει πέσει από τις 4,3 μονάδες στις 2,3, παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εξακολουθεί να έχει μια πολύ αδύναμη ηγετική εικόνα.
Την ίδια ώρα η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ αποκτά και νέα εστία σύγκρουσης με αφορμή τη σημαία του Πολυτεχνείου. Η υπόθεση «πυροδότησε πολιτικό πόλεμο», φέρνοντας στα «χαρακώματα» τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, με τον Χάρη Δούκα να βρίσκεται στη μέση, σε μια συγκυρία κατά την οποία η μάχη για την ηγεμονία στην Κεντροαριστερά εντείνεται.
Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ με την σειρά τους προαναγγέλλουν ότι τα Χριστούγεννα το κόμμα τους θα έχει περάσει στη δεύτερη θέση, κάτι που δεν φαίνεται εφικτό, όσο κι αν (τους) είναι αναγκαίο: αν το ΠΑΣΟΚ μείνει και πάλι τρίτο, τότε δεν θα πληρώσει το τίμημα μόνο ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά και το ίδιο το κόμμα, οι ψηφοφόροι του οποίου θα πιέζονται σε περίπτωση δεύτερων εκλογών τόσο από τη Ν.Δ. όσο και από την ΕΛΑΣ.
Παράλληλα, ο εναπομείνας ΣΥΡΙΖΑ, που δίνει μάχη για να περάσει το όριο του 3% και να μπει στη Βουλή, αναζητά ευκαιρία να πλήξει τον πρώην πρόεδρό του - και το έπραξε με την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το ιδιωτικό χρέος και τη δράση των funds.
Ούτε εικοσιτετράωρο δεν είχε συμπληρωθεί από την υπερψήφιση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ, η οποία έθετε στο επίκεντρο τη διακυβέρνηση Τσίπρα, και η Αμαλίας πάτησε το κουμπί της κεντροαριστερής αντεπίθεσης, που, κατά ασφαλείς πληροφορίες, θα έχει άμεσα συνέχεια: δεν ήταν μόνο η αιφνίδια παραίτηση του «πράσινου» βουλευτή Χαλκιδικής, Απόστολου Πάνα, αλλά και το γεγονός ότι ο άλλοτε στενός συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη ακολούθησε πιστά τον οδικό χάρτη που έχει συντάξει ο κ. Τσίπρας, αυτόν δηλαδή της παραίτησης από το βουλευτικό αξίωμα, προκειμένου να εντάξει στους κόλπους του κόμματός του νέα και παλιά στελέχη.
Μάλιστα, στην ανάρτησή του ο κ. Πάνας φρόντισε να εκπληρώσει και τον δεύτερο όρο του πρώην πρωθυπουργού, που δεν θέλει «κρατημένη θέση για κανέναν», ευχαριστώντας τους ψηφοφόρους της περιφέρειάς του για την έως τώρα στήριξή τους.
Αλλες τρεις μεταγραφέςΟλα δείχνουν πάντως ότι η Αμαλίας έχει στο συρτάρι τρεις ακόμα μεταγραφές εν ενεργεία «πράσινων» στελεχών (ένα εκ των οποίων γυναίκα) για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν η επόμενη «πράσινη» προσχώρηση στην Αμαλίας να τοποθετείται τις ημέρες της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, ήτοι στις 28-29 του μήνα, ενώ η κινητικότητα προς την Αμαλίας ευελπιστούν ότι θα ενταθεί λόγω των δημοσκοπικών ευρημάτων, που από την ποιοτική τους ανάλυση τους επιτρέπει να θεωρούν πως γρήγορα θα καταγραφεί η εμπέδωση της παρουσίας της ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση.
Ταυτόχρονα, όμως, στην Αμαλίας δεν εφησυχάζουν, δεδομένου του συναγερμού που χτύπησε στη Χαριλάου Τρικούπη με την παραίτηση Πάνα, αν και στο ΠΑΣΟΚ φέρονται να γνωρίζουν τυχόν «επίφοβες περιπτώσεις», προωθώντας τώρα την επιχείρηση «στεγανοποίησης νέων διαρροών».
Ωστόσο, το «πράσινο» άρωμα θεωρείται σχεδόν δεδομένο στο πρώτο κύμα των ψηφοδελτίων της ΕΛΑΣ, που θα ανακοινωθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο και θα αφορά, κατά πληροφορίες, το 60% των υποψηφιοτήτων της περιφέρειας, όχι όμως της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.
Την ίδια στιγμή, στον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζουν κύμα επανόδου πρώην υπουργών και βουλευτών της «πρώτη φορά Αριστεράς» παρακολουθώντας στενά και τις διεργασίες της Νέας Αριστεράς, της οποίας το συνέδριο τοποθετείται στις 4-6 Δεκεμβρίου.
Εξάλλου, προετοιμάζεται εκδήλωση της «Αυγής» στο Αγρίνιο για τη συνεργασία των αριστερών δυνάμεων, όπως και φεστιβάλ του ραδιοφωνικού σταθμού Στο Κόκκινο και της «Αυγής» στη Θεσσαλονίκη στις 11-12 Δεκεμβρίου με πολυκομματικά πολιτικά πάνελ.
Τα στελέχη της Κουμουνδούρου υπολογίζουν ότι ένα μικρό αλλά καθοριστικό τόσο για την ΕΛΑΣ όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ ποσοστό ψηφοφόρων, που φτάνει στο 1%-2%, μπορεί να αμφιταλαντεύεται μεταξύ των δύο κομμάτων, ωστόσο θεωρούν ότι έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτό όσο ο κ. Τσίπρας δεν δείχνει ότι μπορεί να δημιουργήσει αντιμητσοτακικό ρεύμα.
Παράλληλα, στελέχη της Κουμουνδούρου μιλούν για «καλή χημεία» ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και την πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην παράλληλη παρουσία τους και τις στιχομυθίες που αντάλλαξαν στις πρώτες σειρές του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκδίδει ανακοινώσεις για πρώην βουλευτές του που προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ...
Η πρόσφατη επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη και η επόμενη της Θεοδώρας Τζάκρη με τις ευλογίες της ηγεσίας είναι για πολλούς στο ΠΑΣΟΚ μια λανθασμένη επιλογή με μεγάλο ρίσκο, ωστόσο σχεδόν το σύνολο των στελεχών αποφεύγει στην παρούσα φάση να δημοσιοποιήσουν την έντονη διαφωνία τους.
Σε αυτό το σκηνικό η βόμβα της παραίτησης Πάνα τάραξε τις προεκλογικές ισορροπίες, καθώς αποκάλυψε τα ρήγματα που προκλήθηκαν και δεν έκλεισαν στο ΠΑΣΟΚ από την περίοδο του εσωκομματικού πολέμου για την επανεκλογή Ανδρουλάκη μετά το αρνητικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να χαρακτήριζαν αναμενόμενο το «αντίο» του κ. Πάνα, αναγνωρίζοντας έτσι τη μεταξύ τους απόσταση όλο το τελευταίο διάστημα, όμως η αιφνιδιαστική κίνησή του δημιουργεί αναμφίβολα αγωνιώδη ανησυχία στο επιτελείο για πιθανές αποχωρήσεις και άλλων στελεχών, κυρίως προς το κόμμα Τσίπρα.
«Αν χάνονται στελέχη, όπως ο Πάνας που πήρε το 62% των σταυρών στη Χαλκιδική και έφερε το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση το 2023 στη συγκεκριμένη περιοχή, τότε οι μεταγραφές που κάνουμε πρέπει να έχουν την ανάλογη απήχηση και όχι να απομακρύνουν ψηφοφόρους μας», είναι η χαρακτηριστική φράση έμπειρου στελέχους που σχεδόν αμφισβητεί τα ισχύοντα κριτήρια της διεύρυνσης.
Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Πάνας σχεδόν είχε προαναγγείλει την έξοδό του επιχειρηματολογώντας τον περασμένο Σεπτέμβριο -σε αντίθετη γραμμή με το ΠΑΣΟΚ- για την ανάγκη συμπόρευσης με την ΕΛΑΣ, που είναι «ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα». Ο πόλεμος που ξέσπασε μεταξύ ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ για διάφορους λόγους μετά τη ΔΕΘ επιτάχυνε, ως φαίνεται, τις αποφάσεις του, με τον ίδιο να κρίνει ότι δεν μπορούσε να παραμένει ως «ξένο σώμα».
Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν βέβαιη τη μεταγραφή του στην ΕΛΑΣ, αλλά όχι απαραίτητα σε άμεσο χρόνο, όπως και την κάθοδό του στις προσεχείς εκλογές με τα ψηφοδέλτια Τσίπρα. Μάλιστα, πολύ σύντομα θα ανακοινώσουν το ψηφοδέλτιο στη Χαλκιδική με υποψήφιους τον πρώην υπουργό (και εσωκομματικό αντίπαλο του κ. Πάνα) Χρήστο Πάχτα, τον γιατρό Δημήτρη Ευαγγελινό και την Αννα Κατσαρού, η οποία θα ορκιστεί στη θέση του βουλευτή μέσα στην εβδομάδα.
Το βλέμμα των περισσότερων είναι στραμμένο στην ευρύτερη κινητικότητα στην Κεντροαριστερά και στα πρόσωπα με ιδιαίτερη απήχηση. Ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ τον περασμένο Μάιο καταγγέλλοντας τον κ. Ανδρουλάκη για «φωτογραφική αλλαγή στο καταστατικό ώστε να τον αποκλείσει από τα ψηφοδέλτια», είναι ένα από τα πρόσωπα που, σύμφωνα με έμπειρα στελέχη, θα ήθελε να αξιοποιήσει στη «βιτρίνα» του ο κ. Τσίπρας.
Ιδιαίτερη συζήτηση στα «πράσινα» πηγαδάκια γίνεται για τις επιλογές του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου μετά τη διαγραφή του από τον κ. Ανδρουλάκη και την απάντηση του Αρκά να παραδώσει αυτομάτως τη βουλευτική του έδρα.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος, που είναι φίλος του κ. Πάνα και αμφότεροι στήριξαν τον Χάρη Δούκα, δηλώνει σε όσους τον ρωτούν ότι δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος με κανένα άλλο κόμμα στις προσεχείς εκλογές. Το σενάριο που ακούγεται αφορά επίσης την κάθοδό του στις εκλογές του 2028 ως υποψήφιος περιφερειάρχης, όμως και αυτό το ενδεχόμενο μοιάζει ακόμη πολύ μακριά για τον ευρύτερο σχεδιασμό του.
Εν τω μεταξύ, σίγουρη θεωρείται η κάθοδος του ανεξάρτητου βουλευτή (από το ΠΑΣΟΚ) Μπαράν Μπουρχάν με την ΕΛΑΣ στην Ξάνθη, ο οποίος εμφανίστηκε σε εκδήλωση του κόμματος στην περιοχή του.
«Η αποχώρηση μεσαίων στελεχών είναι μέσα στο παιχνίδι και θα γίνει και σε μας και στην ΕΛΑΣ όταν ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια και κάποιοι δυσαρεστηθούν», προβλέπει έμπειρο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι τα πηγαινέλα θα έχουν ενδεχομένως διάρκεια.
Σοβαρά ερωτήματα τίθενται και για τις επιλογές των μεταγραφών και των επιστροφών βουλευτών. Στο ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη ενταχθεί οι εκλεγμένοι με τον ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Παππάς, Ράνια Θρασκιά, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Ευάγγελος Αποστολάκης, Μυρτώ Κοροβέση, Νίνα Κασιμάτη, καθώς και ο Μιχάλης Χουρδάκης, που εκλέχτηκε με την Πλεύση Ελευθερίας.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ πέρασε και ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης.
Αντιδράσεις άρχισαν να καταγράφονται με την επιστροφή της κυρίας Κασιμάτη, παρότι ο Γιώργος Παπανδρέου επέλεξε μια σχετικά ανώδυνη διατύπωση για να απαντήσει όταν ρωτήθηκε. «Με ξέρετε, δεν σχολιάζω ό,τι πει ο ένας ή άλλος», είπε για την κυρία Κασιμάτη, η οποία είχε κάνει μια φαρμακερή ανάρτηση το 2010 εναντίον του, αποχωρώντας στη συνέχεια από το ΠΑΣΟΚ.
Στο στόχαστρο αρκετών μπαίνει και η κυρία Τζάκρη, με τον Παύλο Γερουλάνο να αποφεύγει να σχολιάσει και να παραπέμπει για περαιτέρω απαντήσεις στην ίδια. Ο κ. Γερουλάνος, όσον αφορά το άρθρο του καταστατικού για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ όποιων έχουν ξεπεράσει τα 20 κοινοβουλευτικά έτη (έτσι κόπηκε και ο κ. Καστανίδης), έχει δηλώσει ότι η κυρία Τζάκρη (που εκλέγεται από το 2004) πρέπει να εξηγήσει πώς, όπως λέει, θα είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ.
Φωτογραφίες: EUROKINISSI
Εξάλλου, προετοιμάζεται εκδήλωση της «Αυγής» στο Αγρίνιο για τη συνεργασία των αριστερών δυνάμεων, όπως και φεστιβάλ του ραδιοφωνικού σταθμού Στο Κόκκινο και της «Αυγής» στη Θεσσαλονίκη στις 11-12 Δεκεμβρίου με πολυκομματικά πολιτικά πάνελ.
Τα στελέχη της Κουμουνδούρου υπολογίζουν ότι ένα μικρό αλλά καθοριστικό τόσο για την ΕΛΑΣ όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ ποσοστό ψηφοφόρων, που φτάνει στο 1%-2%, μπορεί να αμφιταλαντεύεται μεταξύ των δύο κομμάτων, ωστόσο θεωρούν ότι έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτό όσο ο κ. Τσίπρας δεν δείχνει ότι μπορεί να δημιουργήσει αντιμητσοτακικό ρεύμα.
Παράλληλα, στελέχη της Κουμουνδούρου μιλούν για «καλή χημεία» ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και την πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην παράλληλη παρουσία τους και τις στιχομυθίες που αντάλλαξαν στις πρώτες σειρές του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκδίδει ανακοινώσεις για πρώην βουλευτές του που προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ...
Οξύτατες αντιδράσειςΤο εγχείρημα της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, όμως, συναντά εσωτερικά οξύτατες αντιδράσεις, ειδικά για πρόσωπα που είχαν πληγώσει την παράταξη και τώρα επιστρέφουν, ενώ πολλοί εκτιμούν ότι αυτό θα έχει και αρνητικό δημοσκοπικό αντίκτυπο στους κεντρώους ψηφοφόρους.
Η πρόσφατη επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη και η επόμενη της Θεοδώρας Τζάκρη με τις ευλογίες της ηγεσίας είναι για πολλούς στο ΠΑΣΟΚ μια λανθασμένη επιλογή με μεγάλο ρίσκο, ωστόσο σχεδόν το σύνολο των στελεχών αποφεύγει στην παρούσα φάση να δημοσιοποιήσουν την έντονη διαφωνία τους.
Σε αυτό το σκηνικό η βόμβα της παραίτησης Πάνα τάραξε τις προεκλογικές ισορροπίες, καθώς αποκάλυψε τα ρήγματα που προκλήθηκαν και δεν έκλεισαν στο ΠΑΣΟΚ από την περίοδο του εσωκομματικού πολέμου για την επανεκλογή Ανδρουλάκη μετά το αρνητικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να χαρακτήριζαν αναμενόμενο το «αντίο» του κ. Πάνα, αναγνωρίζοντας έτσι τη μεταξύ τους απόσταση όλο το τελευταίο διάστημα, όμως η αιφνιδιαστική κίνησή του δημιουργεί αναμφίβολα αγωνιώδη ανησυχία στο επιτελείο για πιθανές αποχωρήσεις και άλλων στελεχών, κυρίως προς το κόμμα Τσίπρα.
«Αν χάνονται στελέχη, όπως ο Πάνας που πήρε το 62% των σταυρών στη Χαλκιδική και έφερε το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση το 2023 στη συγκεκριμένη περιοχή, τότε οι μεταγραφές που κάνουμε πρέπει να έχουν την ανάλογη απήχηση και όχι να απομακρύνουν ψηφοφόρους μας», είναι η χαρακτηριστική φράση έμπειρου στελέχους που σχεδόν αμφισβητεί τα ισχύοντα κριτήρια της διεύρυνσης.
Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Πάνας σχεδόν είχε προαναγγείλει την έξοδό του επιχειρηματολογώντας τον περασμένο Σεπτέμβριο -σε αντίθετη γραμμή με το ΠΑΣΟΚ- για την ανάγκη συμπόρευσης με την ΕΛΑΣ, που είναι «ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα». Ο πόλεμος που ξέσπασε μεταξύ ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ για διάφορους λόγους μετά τη ΔΕΘ επιτάχυνε, ως φαίνεται, τις αποφάσεις του, με τον ίδιο να κρίνει ότι δεν μπορούσε να παραμένει ως «ξένο σώμα».
Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν βέβαιη τη μεταγραφή του στην ΕΛΑΣ, αλλά όχι απαραίτητα σε άμεσο χρόνο, όπως και την κάθοδό του στις προσεχείς εκλογές με τα ψηφοδέλτια Τσίπρα. Μάλιστα, πολύ σύντομα θα ανακοινώσουν το ψηφοδέλτιο στη Χαλκιδική με υποψήφιους τον πρώην υπουργό (και εσωκομματικό αντίπαλο του κ. Πάνα) Χρήστο Πάχτα, τον γιατρό Δημήτρη Ευαγγελινό και την Αννα Κατσαρού, η οποία θα ορκιστεί στη θέση του βουλευτή μέσα στην εβδομάδα.
Το βλέμμα των περισσότερων είναι στραμμένο στην ευρύτερη κινητικότητα στην Κεντροαριστερά και στα πρόσωπα με ιδιαίτερη απήχηση. Ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ τον περασμένο Μάιο καταγγέλλοντας τον κ. Ανδρουλάκη για «φωτογραφική αλλαγή στο καταστατικό ώστε να τον αποκλείσει από τα ψηφοδέλτια», είναι ένα από τα πρόσωπα που, σύμφωνα με έμπειρα στελέχη, θα ήθελε να αξιοποιήσει στη «βιτρίνα» του ο κ. Τσίπρας.
Μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρουΤα ίδια στελέχη, ωστόσο, εκτιμούν ότι η πιθανότητα εμπλοκής του κ. Καστανίδη στην προεκλογική μάχη του τύπου «ο θάνατός σου, η ζωή μου» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα είναι σχεδόν μηδενική, ενώ και ο πρώην υπουργός με τις δημόσιες παρεμβάσεις του έχει ξεκαθαρίσει ότι προτεραιότητα για τον ίδιο είναι η συγκρότηση ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, δείχνοντας προς τις ενδεχόμενες διεργασίες μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου.
Ιδιαίτερη συζήτηση στα «πράσινα» πηγαδάκια γίνεται για τις επιλογές του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου μετά τη διαγραφή του από τον κ. Ανδρουλάκη και την απάντηση του Αρκά να παραδώσει αυτομάτως τη βουλευτική του έδρα.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος, που είναι φίλος του κ. Πάνα και αμφότεροι στήριξαν τον Χάρη Δούκα, δηλώνει σε όσους τον ρωτούν ότι δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος με κανένα άλλο κόμμα στις προσεχείς εκλογές. Το σενάριο που ακούγεται αφορά επίσης την κάθοδό του στις εκλογές του 2028 ως υποψήφιος περιφερειάρχης, όμως και αυτό το ενδεχόμενο μοιάζει ακόμη πολύ μακριά για τον ευρύτερο σχεδιασμό του.
Εν τω μεταξύ, σίγουρη θεωρείται η κάθοδος του ανεξάρτητου βουλευτή (από το ΠΑΣΟΚ) Μπαράν Μπουρχάν με την ΕΛΑΣ στην Ξάνθη, ο οποίος εμφανίστηκε σε εκδήλωση του κόμματος στην περιοχή του.
«Η αποχώρηση μεσαίων στελεχών είναι μέσα στο παιχνίδι και θα γίνει και σε μας και στην ΕΛΑΣ όταν ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια και κάποιοι δυσαρεστηθούν», προβλέπει έμπειρο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι τα πηγαινέλα θα έχουν ενδεχομένως διάρκεια.
Σοβαρά ερωτήματα τίθενται και για τις επιλογές των μεταγραφών και των επιστροφών βουλευτών. Στο ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη ενταχθεί οι εκλεγμένοι με τον ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Παππάς, Ράνια Θρασκιά, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Ευάγγελος Αποστολάκης, Μυρτώ Κοροβέση, Νίνα Κασιμάτη, καθώς και ο Μιχάλης Χουρδάκης, που εκλέχτηκε με την Πλεύση Ελευθερίας.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ πέρασε και ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης.
Αντιδράσεις άρχισαν να καταγράφονται με την επιστροφή της κυρίας Κασιμάτη, παρότι ο Γιώργος Παπανδρέου επέλεξε μια σχετικά ανώδυνη διατύπωση για να απαντήσει όταν ρωτήθηκε. «Με ξέρετε, δεν σχολιάζω ό,τι πει ο ένας ή άλλος», είπε για την κυρία Κασιμάτη, η οποία είχε κάνει μια φαρμακερή ανάρτηση το 2010 εναντίον του, αποχωρώντας στη συνέχεια από το ΠΑΣΟΚ.
Στο στόχαστρο αρκετών μπαίνει και η κυρία Τζάκρη, με τον Παύλο Γερουλάνο να αποφεύγει να σχολιάσει και να παραπέμπει για περαιτέρω απαντήσεις στην ίδια. Ο κ. Γερουλάνος, όσον αφορά το άρθρο του καταστατικού για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ όποιων έχουν ξεπεράσει τα 20 κοινοβουλευτικά έτη (έτσι κόπηκε και ο κ. Καστανίδης), έχει δηλώσει ότι η κυρία Τζάκρη (που εκλέγεται από το 2004) πρέπει να εξηγήσει πώς, όπως λέει, θα είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ.
Φωτογραφίες: EUROKINISSI
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
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