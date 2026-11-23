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«Είμαι ανθρώπινο ον»: Πολιτικός στη Νέα Υόρκη διαψεύδει ότι είναι... ερπετόμορφος ή δαίμονας μετά από viral βίντεο
«Είμαι ανθρώπινο ον»: Πολιτικός στη Νέα Υόρκη διαψεύδει ότι είναι... ερπετόμορφος ή δαίμονας μετά από viral βίντεο
Ο 32χρονος βουλευτής Τζόρνταν Ράιτ βρέθηκε στο επίκεντρο θεωριών συνωμοσίας εξαιτίας μιας παράξενης κίνησης των ματιών του
Μια ασυνήθιστη κίνηση των ματιών του ήταν αρκετή για να μετατρέψει έναν πολιτικό της Νέας Υόρκης σε πρωταγωνιστή μιας από τις πιο παράξενες θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Ο λόγος για τον 32χρονο Τζόρνταν Ράιτ, μέλος της Πολιτειακής Συνέλευσης της Νέας Υόρκης με το Δημοκρατικό Κόμμα, ο οποίος βρέθηκε στη θέση να διαβεβαιώνει δημοσίως ότι είναι... άνθρωπος και όχι ερπετoειδής εξωγήινος μεταμφιεσμένος σε ανθρώπινο ον.
Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή, όταν ο Ράιτ συμμετείχε σε συνέντευξη Τύπου στο δημαρχείο της Νέας Υόρκης, κατά την οποία ο δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνι παρουσίαζε το σχέδιό του για το κλείσιμο των φυλακών του Ράικερς Άιλαντ. Ενώ ο δήμαρχος μιλούσε στους δημοσιογράφους, ο Ράιτ, που στεκόταν ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, εμφανίστηκε σε ένα σύντομο βίντεο να χαμογελά ελαφρώς, να ανοιγοκλείνει τα βλέφαρά του και στη συνέχεια να στρέφει τα μάτια του προς τα πάνω, με τρόπο που έκανε να φαίνεται κυρίως το λευκό μέρος τους.
Το στιγμιότυπο απομονώθηκε και άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρήστες που ασπάζονται θεωρίες συνωμοσίας υποστήριξαν ότι η κίνηση αυτή αποτελούσε ένδειξη πως ο πολιτικός δεν ήταν άνθρωπος, αλλά κάποιο είδος... ερπετόμορφου πλάσματος ή δαίμονα.
Το βίντεο προκάλεσε πλήθος σχολίων, με ορισμένους χρήστες να συνδέουν την παράξενη έκφραση του Ράιτ με τη γνωστή θεωρία συνωμοσίας σύμφωνα με την οποία εξωγήινα ερπετοειδή ζουν ανάμεσα στους ανθρώπους, έχοντας πάρει ανθρώπινη μορφή. «Έτσι ανοιγοκλείνουν τα μάτια τους οι σαύρες», υποστήριξε ένας από τους χρήστες που αναπαρήγαγαν το βίντεο.
«Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι υπάρχουν κανονικοί εξωγήινοι, όπως στην ταινία "Men in Black", που κυκλοφορούν ανάμεσά μας μεταμφιεσμένοι σε ανθρώπους και κρύβονται σε κοινή θέα», πρόσθεσε.
Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν στηρίζονται σε κανένα επιστημονικό στοιχείο, ωστόσο το στιγμιότυπο ήταν αρκετό για να προκαλέσει διαδικτυακή συζήτηση και να οδηγήσει τον ίδιο τον πολιτικό να τοποθετηθεί. Μιλώντας στη New York Post, ο Τζόρνταν Ράιτ παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη τη στιγμή που καταγράφηκε το βίντεο. Στη συνέχεια, επιχείρησε να βάλει τέλος στην παράξενη φημολογία, επιστρατεύοντας μάλιστα το κοινοβουλευτικό του έργο ως απόδειξη της... ανθρώπινης υπόστασής του.
«Προφανώς είμαι ανθρώπινο ον και η ανθρωπιά μου φαίνεται μέσα από το νομοθετικό μου έργο, όπως τα 4 εκατομμύρια δολάρια για το κέντρο περιβαλλοντικής δικαιοσύνης WE ACT στο Χάρλεμ», ανέφερε. Και συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ να μιλήσω για ερπετά ή εξωγήινους».
Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή, όταν ο Ράιτ συμμετείχε σε συνέντευξη Τύπου στο δημαρχείο της Νέας Υόρκης, κατά την οποία ο δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνι παρουσίαζε το σχέδιό του για το κλείσιμο των φυλακών του Ράικερς Άιλαντ. Ενώ ο δήμαρχος μιλούσε στους δημοσιογράφους, ο Ράιτ, που στεκόταν ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, εμφανίστηκε σε ένα σύντομο βίντεο να χαμογελά ελαφρώς, να ανοιγοκλείνει τα βλέφαρά του και στη συνέχεια να στρέφει τα μάτια του προς τα πάνω, με τρόπο που έκανε να φαίνεται κυρίως το λευκό μέρος τους.
Το στιγμιότυπο απομονώθηκε και άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρήστες που ασπάζονται θεωρίες συνωμοσίας υποστήριξαν ότι η κίνηση αυτή αποτελούσε ένδειξη πως ο πολιτικός δεν ήταν άνθρωπος, αλλά κάποιο είδος... ερπετόμορφου πλάσματος ή δαίμονα.
SHOCK VIDEO: for the first time ever demons, crossing the astral plane into our dimension, has been caught on film in New York City.— Alex Jones (@RealAlexJones) November 22, 2026
The creatures were caught on film during a televised meeting of the communist party.. pic.twitter.com/b1GpXbUafL
«Έτσι ανοιγοκλείνουν τα μάτια τους οι σαύρες»
Το βίντεο προκάλεσε πλήθος σχολίων, με ορισμένους χρήστες να συνδέουν την παράξενη έκφραση του Ράιτ με τη γνωστή θεωρία συνωμοσίας σύμφωνα με την οποία εξωγήινα ερπετοειδή ζουν ανάμεσα στους ανθρώπους, έχοντας πάρει ανθρώπινη μορφή. «Έτσι ανοιγοκλείνουν τα μάτια τους οι σαύρες», υποστήριξε ένας από τους χρήστες που αναπαρήγαγαν το βίντεο.
«Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι υπάρχουν κανονικοί εξωγήινοι, όπως στην ταινία "Men in Black", που κυκλοφορούν ανάμεσά μας μεταμφιεσμένοι σε ανθρώπους και κρύβονται σε κοινή θέα», πρόσθεσε.
🚨🇺🇸The real name of the "REPTILIAN" from the video of Mamdani's speech is Jordan J.G. Wright.— Mario ZNA (@MarioBojic) November 22, 2026
J.G. Wright is a Democratic New York State Assemblyman. pic.twitter.com/x1yJRofqfg
Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν στηρίζονται σε κανένα επιστημονικό στοιχείο, ωστόσο το στιγμιότυπο ήταν αρκετό για να προκαλέσει διαδικτυακή συζήτηση και να οδηγήσει τον ίδιο τον πολιτικό να τοποθετηθεί. Μιλώντας στη New York Post, ο Τζόρνταν Ράιτ παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη τη στιγμή που καταγράφηκε το βίντεο. Στη συνέχεια, επιχείρησε να βάλει τέλος στην παράξενη φημολογία, επιστρατεύοντας μάλιστα το κοινοβουλευτικό του έργο ως απόδειξη της... ανθρώπινης υπόστασής του.
«Προφανώς είμαι ανθρώπινο ον και η ανθρωπιά μου φαίνεται μέσα από το νομοθετικό μου έργο, όπως τα 4 εκατομμύρια δολάρια για το κέντρο περιβαλλοντικής δικαιοσύνης WE ACT στο Χάρλεμ», ανέφερε. Και συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ να μιλήσω για ερπετά ή εξωγήινους».
Ο Τζόρνταν Ράιτ είναι γιος του Κιθ Λ. Τ. Ράιτ, προέδρου της οργάνωσης του Δημοκρατικού Κόμματος στο Μανχάταν, και εκπροσωπεί την 70ή εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Η περιφέρειά του περιλαμβάνει το Μανχάτανβιλ, τμήμα του Χάμιλτον Χάιτς και το μεγαλύτερο μέρος του Κεντρικού Χάρλεμ. Στις εκλογές του Νοεμβρίου επανεξελέγη χωρίς αντίπαλο, έχοντας προηγουμένως επικρατήσει του δημοκρατικού σοσιαλιστή Κόνραντ Μπλάκμπερν στις εσωκομματικές προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών τον Ιούνιο.
Η ιδέα ότι πολιτικοί και άλλα ισχυρά πρόσωπα είναι στην πραγματικότητα ερπετοειδή όντα που έχουν πάρει ανθρώπινη μορφή αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες συνωμοσίας του διαδικτύου.
Παρόμοιες ιστορίες εμφανίστηκαν στη λογοτεχνία φαντασίας ήδη από τον 20ό αιώνα, μεταξύ άλλων στα έργα του Ρόμπερτ Ε. Χάουαρντ, δημιουργού του «Κόναν του Βάρβαρου», όπου παρουσιάζονται ερπετοειδή ανθρωπόμορφα πλάσματα με την ικανότητα να ελέγχουν το ανθρώπινο μυαλό.
Στη συνέχεια, η συγκεκριμένη αφήγηση διαδόθηκε ευρύτερα μέσα από θεωρίες συνωμοσίας που υποστηρίζουν ότι τέτοια πλάσματα ελέγχουν κυβερνήσεις και σημαντικούς θεσμούς.
Η ιδέα ότι πολιτικοί και άλλα ισχυρά πρόσωπα είναι στην πραγματικότητα ερπετοειδή όντα που έχουν πάρει ανθρώπινη μορφή αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες συνωμοσίας του διαδικτύου.
Παρόμοιες ιστορίες εμφανίστηκαν στη λογοτεχνία φαντασίας ήδη από τον 20ό αιώνα, μεταξύ άλλων στα έργα του Ρόμπερτ Ε. Χάουαρντ, δημιουργού του «Κόναν του Βάρβαρου», όπου παρουσιάζονται ερπετοειδή ανθρωπόμορφα πλάσματα με την ικανότητα να ελέγχουν το ανθρώπινο μυαλό.
Στη συνέχεια, η συγκεκριμένη αφήγηση διαδόθηκε ευρύτερα μέσα από θεωρίες συνωμοσίας που υποστηρίζουν ότι τέτοια πλάσματα ελέγχουν κυβερνήσεις και σημαντικούς θεσμούς.
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