Ο Τζόρνταν Ράιτ είναι γιος του Κιθ Λ. Τ. Ράιτ, προέδρου της οργάνωσης του Δημοκρατικού Κόμματος στο Μανχάταν, και εκπροσωπεί την 70ή εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Η περιφέρειά του περιλαμβάνει το Μανχάτανβιλ, τμήμα του Χάμιλτον Χάιτς και το μεγαλύτερο μέρος του Κεντρικού Χάρλεμ. Στις εκλογές του Νοεμβρίου επανεξελέγη χωρίς αντίπαλο, έχοντας προηγουμένως επικρατήσει του δημοκρατικού σοσιαλιστή Κόνραντ Μπλάκμπερν στις εσωκομματικές προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών τον Ιούνιο.Η ιδέα ότι πολιτικοί και άλλα ισχυρά πρόσωπα είναι στην πραγματικότητα ερπετοειδή όντα που έχουν πάρει ανθρώπινη μορφή αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες συνωμοσίας του διαδικτύου.Παρόμοιες ιστορίες εμφανίστηκαν στη λογοτεχνία φαντασίας ήδη από τον 20ό αιώνα, μεταξύ άλλων στα έργα του, δημιουργού του, όπου παρουσιάζονται ερπετοειδή ανθρωπόμορφα πλάσματα με την ικανότητα να ελέγχουν το ανθρώπινο μυαλό.Στη συνέχεια, η συγκεκριμένη αφήγηση διαδόθηκε ευρύτερα μέσα από θεωρίες συνωμοσίας που υποστηρίζουν ότι τέτοια πλάσματα ελέγχουν κυβερνήσεις και σημαντικούς θεσμούς.