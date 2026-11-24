Η 81χρονη επιχειρηματίας καταγγέλλει εξαπάτηση 38 εκατ. λιρών από πρώην σύμβουλό της, ο πρώην δούκας της Υόρκης καταθέτει στις 14 Δεκεμβρίου





Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα (23/11) στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας, η Ισμπιλέν είχε εγκρίνει το 2019 τη μεταφορά 750.000 λιρών στον τότε δούκα της Υόρκης, πιστεύοντας, όπως ισχυρίζεται, ότι τα χρήματα προορίζονταν για βοήθεια σε ζήτημα σχετικό με το διαβατήριό της.







Ο δικηγόρος της Ισμπιλέν, Σάιμον Κόλτον, κατηγόρησε τον Τουρκ ότι παραπλάνησε την πελάτισσά του, παρουσιάζοντας τη συναλλαγή ως ακόμη ένα παράδειγμα της φερόμενης ανέντιμης συμπεριφοράς του.



Ο Άντριου έχει επιστρέψει τις 750.000 λίρες και δεν κατηγορείται για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια στην υπόθεση.



Οι πληρωμές στη Σάρα Φέργκιουσον και την πριγκίπισσα Βεατρίκη Στη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκαν και άλλες οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με την οικογένεια του πρώην δούκα της Υόρκης.



Σύμφωνα με τους δικηγόρους της Ισμπιλέν, ο Τουρκ είχε δώσει εντολή για καταβολή 15.000 λιρών στη Σάρα Φέργκιουσον, πρώην σύζυγο του Άντριου, με αφορμή τον εορτασμό των 60ών γενεθλίων της το 2019.



Παράλληλα, αναφέρθηκε πληρωμή αγνώστου ύψους που φέρεται να προοριζόταν ως «γαμήλιο δώρο» για την πριγκίπισσα Βεατρίκη, κόρη του πρώην ζευγαριού.



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Πώς η εκατομμυριούχος έχασε, όπως καταγγέλλει, 38 εκατ. λίρες Η Νεμπαχάτ Ισμπιλέν προέρχεται από οικογένεια που ίδρυσε μεγάλη επιχείρηση παραγωγής σαπουνιών και καλλυντικών στην Τουρκία.



Το 2015 συνελήφθη ο σύζυγός της, Ιλχάν Ισμπιλέν, πρώην βουλευτής του τουρκικού κοινοβουλίου, με τους δικηγόρους της να υποστηρίζουν ότι η δίωξή του είχε «πολιτικά κίνητρα».



Η ίδια, επικαλούμενη «πολιτικές διώξεις» το 2017, επιδίωξε να μεταφέρει σημαντικό μέρος της περιουσίας της εκτός Τουρκίας. Την ίδια χρονιά εγκατέλειψε τη χώρα και εγκαταστάθηκε αρχικά στην Ελλάδα, προτού μετακομίσει στο Λονδίνο το 2018.



Στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης στη Βρετανία βρίσκεται ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ , μετά τις αποκαλύψεις για πληρωμή 750.000 λιρών από Τουρκάλα εκατομμυριούχο, η οποία υποστηρίζει ότι εξαπατήθηκε σχετικά με τον σκοπό της συναλλαγής. Η υπόθεση αφορά την αγωγή της 81χρονης Νεμπαχάτ Ισμπιλέν κατά του πρώην οικονομικού συμβούλου της, τον οποίο κατηγορεί ότι της απέσπασε περιουσία 38 εκατομμυρίων λιρών. Στη δικαστική διαδικασία έχουν αναφερθεί επίσης πληρωμές προς τη Σάρα Φέργκιουσον και την πριγκίπισσα Βεατρίκη Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα (23/11) στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας, η Ισμπιλέν είχε εγκρίνει το 2019 τη μεταφορά 750.000 λιρών στον τότε δούκα της Υόρκης, πιστεύοντας, όπως ισχυρίζεται, ότι τα χρήματα προορίζονταν για βοήθεια σε ζήτημα σχετικό με το διαβατήριό της.Ο πρώην σύμβουλός της, Σελμάν Τουρκ, αμφισβητεί την εκδοχή αυτή. Υποστηρίζει ότι η επιχειρηματίας γνώριζε πως η πληρωμή είχε στόχο να εξασφαλίσει ενδεχόμενη παρέμβαση του Άντριου υπέρ του φυλακισμένου στην Τουρκία συζύγου της.Ο δικηγόρος της Ισμπιλέν, Σάιμον Κόλτον, κατηγόρησε τον Τουρκ ότι παραπλάνησε την πελάτισσά του, παρουσιάζοντας τη συναλλαγή ως ακόμη ένα παράδειγμα της φερόμενης ανέντιμης συμπεριφοράς του.Ο Άντριου έχει επιστρέψει τις 750.000 λίρες και δεν κατηγορείται για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια στην υπόθεση.Στη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκαν και άλλες οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με την οικογένεια του πρώην δούκα της Υόρκης.Σύμφωνα με τους δικηγόρους της Ισμπιλέν, ο Τουρκ είχε δώσει εντολή για καταβολή 15.000 λιρών στη Σάρα Φέργκιουσον, πρώην σύζυγο του Άντριου, με αφορμή τον εορτασμό των 60ών γενεθλίων της το 2019.Παράλληλα, αναφέρθηκε πληρωμή αγνώστου ύψους που φέρεται να προοριζόταν ως «γαμήλιο δώρο» για την πριγκίπισσα Βεατρίκη, κόρη του πρώην ζευγαριού.Οι συναλλαγές εξετάζονται στο πλαίσιο της αγωγής που έχει καταθέσει η Τουρκάλα επιχειρηματίας για τη διαχείριση της περιουσίας της.Η Νεμπαχάτ Ισμπιλέν προέρχεται από οικογένεια που ίδρυσε μεγάλη επιχείρηση παραγωγής σαπουνιών και καλλυντικών στην Τουρκία.Το 2015 συνελήφθη ο σύζυγός της, Ιλχάν Ισμπιλέν, πρώην βουλευτής του τουρκικού κοινοβουλίου, με τους δικηγόρους της να υποστηρίζουν ότι η δίωξή του είχε «πολιτικά κίνητρα».Η ίδια, επικαλούμενη «πολιτικές διώξεις» το 2017, επιδίωξε να μεταφέρει σημαντικό μέρος της περιουσίας της εκτός Τουρκίας. Την ίδια χρονιά εγκατέλειψε τη χώρα και εγκαταστάθηκε αρχικά στην Ελλάδα, προτού μετακομίσει στο Λονδίνο το 2018.

Τον Ιανουάριο του 2017 είχε γνωρίσει τον Σελμάν Τουρκ, στον οποίο στη συνέχεια ανέθεσε τη διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των οικονομικών της υποθέσεων.



Η πλευρά της επιχειρηματία υποστηρίζει ότι ο Τουρκ «καταχράστηκε σκόπιμα και συστηματικά» την εμπιστοσύνη της, μεταφέροντας χρήματα σε εταιρείες που ανήκαν στον ίδιο ή βρίσκονταν υπό τον έλεγχό του.



Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που φέρεται να ιδιοποιήθηκε ανέρχεται σε 38 εκατομμύρια λίρες.



Ο Τουρκ αρνείται τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι η Ισμπιλέν γνώριζε και καθοδηγούσε τις οικονομικές κινήσεις που πραγματοποιούνταν για λογαριασμό της.



Το δείπνο με τον Άντριου που επικαλείται η υπεράσπιση Σημαντικό στοιχείο της αντιπαράθεσης αποτελεί ιδιωτικό δείπνο που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 στο διαμέρισμα του Τουρκ, παρουσία της Ισμπιλέν, του Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον.



Κατά τη συνάντηση, η επιχειρηματίας συζήτησε με το πρώην βασιλικό ζευγάρι για την υπόθεση του φυλακισμένου συζύγου της.



Η υπεράσπιση του Τουρκ θεωρεί ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αποδεικνύει πως η Ισμπιλέν γνώριζε τον πραγματικό σκοπό της πληρωμής των 750.000 λιρών.



Όπως ανέφερε σε γραπτή τοποθέτησή του ο δικηγόρος του, Τζόσουα Χίτσενς: «Από τη στιγμή που η ενάγουσα δείπνησε με τον δούκα και τη δούκισσα και συζήτησε μαζί τους για τον σύζυγό της, δεν είναι δυνατόν να πίστευε ότι οι 750.000 λίρες αποτελούσαν συγκαλυμμένη αμοιβή για βοήθεια σχετικά με διαβατήριο ή βίζα».



Η δίκη διεξάγεται ενώπιον του δικαστή Άνταμ Τζόνσον, με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ να αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας στις 14 Δεκεμβρίου 2026 για τις συνθήκες καταβολής των χρημάτων.



Η ακροαματική διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2027, ενώ η απόφαση θα εκδοθεί γραπτώς σε μεταγενέστερο χρόνο.