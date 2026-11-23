Σύμφωνα με το Κίεβο, μαζί με την κορβέτα, χρονολογίας 2023, βυθίστηκε και ένα ελικόπτερο Ka-27 - Πώς οργανώθηκε η επίθεση εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ουκρανία - Προσφυγή της Λιβύης στον ΟΗΕ, ζητά έρευνα για τα περιστατικά

Λιβύη σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασφαλείας της χώρας (SBU), με αποτέλεσμα



Το Κίεβο ανέλαβε επίσημα την ευθύνη για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, μέσα από μια ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες. «Μια πρότυπη ουκρανική επιχείρηση ως απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας. Ευχαριστώ τους μαχητές της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας και όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας που συμμετείχαν στην εκτέλεση αυτών των αποστολών. Έλαβα λεπτομερείς ενημερώσεις για τα στάδια της επιχείρησης χθες και σήμερα – οι στόχοι που θέσαμε επιτεύχθηκαν. Όλα έλαβαν χώρα στα ανοιχτά της Λιβύης. Οι μαχητές μας έστειλαν επτά ναυτικά μη επανδρωμένα οχήματα ουκρανικής κατασκευής. Παρά τις προσπάθειες του εχθρού να αναχαιτίσει την επίθεση, η ρωσική κορβέτα Merkury βυθίστηκε. Είναι ένα από τα νεότερα πλοία τους, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2023, κατά τη διάρκεια του πολέμου πλήρους κλίμακας. Ένα πολεμικό ελικόπτερο Ka-27 καταστράφηκε επίσης μαζί με την κορβέτα. Ο δεύτερος στόχος μας ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο MV ANGARA, το οποίο ο εχθρός χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά όπλων. Αποτέλεσμα: ο στόχος επετεύχθη. Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις μας στα καθορισμένα ύδατα. Απαντάμε στην επιθετικότητα της Ρωσίας. Αναπτύσσουμε ουκρανικά όπλα. Δόξα στην Ουκρανία!» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος που συνόδευσε την ανάρτηση με αντίστοιχο βίντεο από το πλήγμα στη ρωσική κορβέτα.







Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε



Μερκούρι», που ανήκε στον ρωσικό Στόλο της Μαύρης Θάλασσας, καταστράφηκε παρά το γεγονός ότι βρισκόταν μέσα στο λιμάνι, ενώ στον βυθό φέρεται να κατέληξε και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο που βρισκόταν στο κατάστρωμά της.



Η επίθεση στη Βεγγάζη είχε γίνει γνωστή από την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, όταν οι Αρχές της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσαν ότι έκρηξη σε ρωσικό πολεμικό πλοίο ενδεχομένως προκλήθηκε από μη επανδρωμένα σκάφη. Το Reuters μετέδωσε ότι δορυφορικές εικόνες ταυτοποίησαν το πλοίο ως την κορβέτα «Μερκούρι», ενώ το Associated Press, επικαλούμενο δύο Λίβυους στρατιωτικούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι το πολεμικό πλοίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές και ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στη ναυτική εγκατάσταση.





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Πώς πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση με τα επτά θαλάσσια drones Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε η ουκρανική πλευρά, για την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν επτά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας ουκρανικής κατασκευής, τα οποία μεταφέρθηκαν σε προκαθορισμένη θαλάσσια περιοχή με τη βοήθεια ενός μεγαλύτερου πλοίου, που λειτούργησε ως πλοίο-φορέας.



Από εκεί τα θαλάσσια drones καθελκύστηκαν και κατευθύνθηκαν προς τους δύο ρωσικούς στόχους, με τις ουκρανικές δυνάμεις να υποστηρίζουν ότι κατάφεραν να ξεπεράσουν τις προσπάθειες αναχαίτισής τους.



Όπως αναφέρεται στην ουκρανική ενημέρωση, οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν να καταστρέψουν τα μη επανδρωμένα σκάφη με μέσα από αέρος, θαλάσσης και ξηράς, χωρίς όμως να κατορθώσουν να αποτρέψουν τα πλήγματα.



Μια μεγάλης κλίμακας ειδική επιχείρηση εναντίον δύο ρωσικών πλοίων στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας στησε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασφαλείας της χώρας (), με αποτέλεσμα τη βύθιση της ρωσικής κορβέτας «Μερκούρι» και το πλήγμα σε φορτηγό πλοίο που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού.Το Κίεβο ανέλαβε επίσημα την ευθύνη για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, μέσα από μια ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες. «Μια πρότυπη ουκρανική επιχείρηση ως απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας. Ευχαριστώ τους μαχητές της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας και όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας που συμμετείχαν στην εκτέλεση αυτών των αποστολών. Έλαβα λεπτομερείς ενημερώσεις για τα στάδια της επιχείρησης χθες και σήμερα – οι στόχοι που θέσαμε επιτεύχθηκαν. Όλα έλαβαν χώρα στα ανοιχτά της Λιβύης. Οι μαχητές μας έστειλαν επτά ναυτικά μη επανδρωμένα οχήματα ουκρανικής κατασκευής. Παρά τις προσπάθειες του εχθρού να αναχαιτίσει την επίθεση, η ρωσική κορβέτα Merkury βυθίστηκε. Είναι ένα από τα νεότερα πλοία τους, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2023, κατά τη διάρκεια του πολέμου πλήρους κλίμακας. Ένα πολεμικό ελικόπτερο Ka-27 καταστράφηκε επίσης μαζί με την κορβέτα. Ο δεύτερος στόχος μας ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο MV ANGARA, το οποίο ο εχθρός χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά όπλων. Αποτέλεσμα: ο στόχος επετεύχθη. Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις μας στα καθορισμένα ύδατα. Απαντάμε στην επιθετικότητα της Ρωσίας. Αναπτύσσουμε ουκρανικά όπλα. Δόξα στην Ουκρανία!» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος που συνόδευσε την ανάρτηση με αντίστοιχο βίντεο από το πλήγμα στη ρωσική κορβέτα.Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του λιμανιού της Βεγγάζης , στην ανατολική Λιβύη, με τη χρήση επτά ουκρανικής κατασκευής μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας, τα οποία μεταφέρθηκαν στην περιοχή με άλλο πλοίο και εξαπολύθηκαν εναντίον των ρωσικών στόχων.Σύμφωνα με την ουκρανική ενημέρωση, η κορβέτα «», που ανήκε στον ρωσικό Στόλο της Μαύρης Θάλασσας, καταστράφηκε παρά το γεγονός ότι βρισκόταν μέσα στο λιμάνι, ενώ στον βυθό φέρεται να κατέληξε και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο που βρισκόταν στο κατάστρωμά της.Η επίθεση στη Βεγγάζη είχε γίνει γνωστή από την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, όταν οι Αρχές της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσαν ότι έκρηξη σε ρωσικό πολεμικό πλοίο ενδεχομένως προκλήθηκε από μη επανδρωμένα σκάφη. Τομετέδωσε ότι δορυφορικές εικόνες ταυτοποίησαν το πλοίο ως την κορβέτα «», ενώ τοεπικαλούμενο δύο Λίβυους στρατιωτικούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι το πολεμικό πλοίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές και ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στη ναυτική εγκατάσταση.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε η ουκρανική πλευρά, για την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν επτά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας ουκρανικής κατασκευής, τα οποία μεταφέρθηκαν σε προκαθορισμένη θαλάσσια περιοχή με τη βοήθεια ενός μεγαλύτερου πλοίου, που λειτούργησε ως πλοίο-φορέας.Από εκεί τα θαλάσσια drones καθελκύστηκαν και κατευθύνθηκαν προς τους δύο ρωσικούς στόχους, με τις ουκρανικές δυνάμεις να υποστηρίζουν ότι κατάφεραν να ξεπεράσουν τις προσπάθειες αναχαίτισής τους.Όπως αναφέρεται στην ουκρανική ενημέρωση, οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν να καταστρέψουν τα μη επανδρωμένα σκάφη με μέσα από αέρος, θαλάσσης και ξηράς, χωρίς όμως να κατορθώσουν να αποτρέψουν τα πλήγματα.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, τα σκάφη της SBU εντόπισαν και έπληξαν τους στόχους που είχαν καθοριστεί, σύμφωνα πάντα με τους ουκρανικούς ισχυρισμούς.







Η καταστροφή της κορβέτας «Μερκούρι» και του ελικοπτέρου Ka-27. Κύριος στόχος της επιχείρησης ήταν η ρωσική κορβέτα πολλαπλών αποστολών «Μερκούρι», με αριθμό πλευράς 734, η οποία ανήκει στην κλάση Project 20380. Το συγκεκριμένο πολεμικό πλοίο είχε ενταχθεί σε υπηρεσία το 2023 και υπαγόταν στον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.



Σύμφωνα με το Κίεβο, η κορβέτα χρησιμοποιούνταν συστηματικά για τη συνοδεία ρωσικών ναυτικών νηοπομπών, προσφέροντας προστασία σε φορτηγά πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό και εφόδια. Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν και το MV ANGARA, το οποίο αποτέλεσε τον δεύτερο στόχο της ουκρανικής επιχείρησης.



Οι ουκρανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι το πλήγμα προκάλεσε την ολοκληρωτική καταστροφή της κορβέτας, παρά το γεγονός ότι το ρωσικό πολεμικό σκάφος βρισκόταν μέσα στο λιμάνι, όπου θεωρητικά διέθετε μεγαλύτερη προστασία από επιθέσεις.



Στο πλοίο βρισκόταν, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, και ένα ελικόπτερο πολλαπλών αποστολών Ka-27, το οποίο επίσης φέρεται να βυθίστηκε μαζί με την κορβέτα.



Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν μετά την επίθεση εμφανίζουν το ρωσικό πολεμικό πλοίο μερικώς βυθισμένο στο λιμάνι της Βεγγάζης. Ωστόσο, ο ακριβής βαθμός των καταστροφών και η απώλεια του ελικοπτέρου δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα στο σύνολό τους.



Το πλήγμα στο MV ANGARA και ο ρόλος του στη ρωσική στρατιωτική επιμελητεία Δεύτερος στόχος των ουκρανικών θαλάσσιων drones ήταν, σύμφωνα με το Κίεβο, το ρωσικό φορτηγό πλοίο MV ANGARA, το οποίο τελεί υπό κυρώσεις.



Οι ουκρανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο πλοίο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού και την υποστήριξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Μόσχας.



Ειδικότερα, φέρεται να είχε συμμετοχή στα δίκτυα μεταφοράς στρατιωτικού υλικού που είναι γνωστά ως «Συριακό Εξπρές» και «Λιβυκό Εξπρές», μέσω των οποίων η Ρωσία διατηρεί γραμμές ανεφοδιασμού και μεταφέρει στρατιωτικό εξοπλισμό προς περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος.



Κατά την ουκρανική πλευρά, τόσο η κορβέτα όσο και το φορτηγό πλοίο αποτελούσαν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, καθώς συνέβαλλαν άμεσα στις στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας.



Φόβοι για επέκταση του πολέμου στη Μεσόγειο – Προσφυγή της Λιβύης στον ΟΗΕ Στο μεταξύ, ανησυχία για το ενδεχόμενο μεταφοράς των συνεπειών του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στη Μεσόγειο προκαλεί η επίθεση εναντίον ρωσικών πλοίων στα ανοικτά της Βεγγάζης, με αναλυτές να προειδοποιούν για τον κίνδυνο διεύρυνσης της σύγκρουσης.



Σύμφωνα με παρατηρητές, το περιστατικό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης, να επιδεινώσει τις εσωτερικές διαιρέσεις στη Λιβύη και να δημιουργήσει νέους κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι μια ενδεχόμενη ρωσική απάντηση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια ευρύτερη περιφερειακή ή ακόμη και διεθνή αντιπαράθεση.



Την ίδια ώρα, δυνάμεις του λιβυκού στρατού συνεχίζουν εκτεταμένες επιχειρήσεις έρευνας και επιτήρησης κατά μήκος των ακτών της Βεγγάζης, μετά την αποτροπή τρίτης επίθεσης με μη επανδρωμένα σκάφη αυτοκτονίας, το βράδυ της Κυριακής.



Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης, η οποία έχει οριστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τελεί υπό τον Οσάμα Χαμάντ, υπέβαλε επίσημη καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζητώντας τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας για το περιστατικό.



Ειδικότερα, η κυβέρνηση ζήτησε να διερευνηθούν οι υποψίες ότι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές στη δυτική Λιβύη χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την εξαπόλυση των μη επανδρωμένων σκαφών.



Παράλληλα, κάλεσε τις αρμόδιες διεθνείς Αρχές να προσδιορίσουν τα σημεία από τα οποία εξαπολύθηκαν τα drones, καθώς και τις δυνάμεις που ευθύνονται για τη λειτουργία τους και την παροχή στρατιωτικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης.



Η κυβέρνηση Χαμάντ ζήτησε επίσης από τα Ηνωμένα Έθνη να εξακριβώσουν εάν υπάρχουν στη Λιβύη ουκρανικό στρατιωτικό προσωπικό, εμπειρογνώμονες ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Κίεβο.



Τέλος, κάλεσε την ουκρανική κυβέρνηση να παράσχει επίσημες διευκρινίσεις σχετικά με τις δραστηριότητές της στη λιβυκή επικράτεια.