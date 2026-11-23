Μαστίγωσαν 74 φορές 29χρονη τραγουδίστρια στο Ιράν που είχε εμφανιστεί με κόκκινο κραγιόν, φόρεμα με τιράντες και χωρίς μαντήλα

Η Παραστού Αχμαντί είχε καταδικαστεί τον Ιούνιο, όπως και άλλα μέλη του συγκροτήματός της, για μια συναυλία που είχε οργανωθεί σε άδεια αίθουσα, αλλά είχε αναμεταδόθηκε στο διαδίκτυο συγκεντρώνοντας πάνω από 3 εκατ. προβολές στο YouTube