Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Οι πρώην μου μού έλεγαν να κάνω επέμβαση και να βάλω μαλλιά για να μην φαίνεται μεγάλο το μέτωπό μου, γιατί είναι τόσο μ@λ@κ@ς;»