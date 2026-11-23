Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Οι πρώην μου μού έλεγαν να κάνω επέμβαση και να βάλω μαλλιά για να μην φαίνεται μεγάλο το μέτωπό μου, γιατί είναι τόσο μ@λ@κ@ς;»
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Οι πρώην μου μού έλεγαν να κάνω επέμβαση και να βάλω μαλλιά για να μην φαίνεται μεγάλο το μέτωπό μου, γιατί είναι τόσο μ@λ@κ@ς;»
Έχω πραγματικά πολύ μεγάλο μέτωπο, σημείωσε η τραγουδίστρια
Στο στόχαστρο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς βρέθηκαν οι πρώην σύντροφοί της, καθώς, όπως υποστήριξε, της είχαν προτείνει όλοι να υποβληθεί σε αισθητική επέμβαση και κάνει εμφύτευση μαλλιών για να φαίνεται πιο μικρό το μέτωπό της.
Η 44χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται μέσα σε αεροπλάνο να κοιτάζει την κάμερα και να παίζει με τα μαλλιά της. Παράλληλα, μέσα από όσα έγραψε στη λεζάντα εξέφρασε την ενόχλησή της για τα σχόλια που, όπως ανέφερε, δεχόταν από τους άντρες με τους οποίους είχε σχέση.
«Έχω πραγματικά πολύ μεγάλο μέτωπο! Κάθε άντρας με τον οποίο έχω βγει μου έχει πει να κάνω επέμβαση και να βάλω εμφυτεύματα μαλλιών, ώστε να μην φαίνεται τόσο μεγάλο το μέτωπό μου. Γιατί οι άντρες είναι τόσο μ@λ@κ@ς; Απλώς το λέω» έγραψε. Στη συνέχεια πρόσθεσε με σαρκαστική διάθεση: «ΥΓ. Λέω ανοησίες, στο τέλος όλοι πεθαίνουμε έτσι κι αλλιώς».
Δείτε το βίντεο
Η Σπίαρς δεν κατονόμασε κάποιον από τους πρώην συντρόφους της. Σημειώνεται, ότι στο παρελθόν είχε σχέση με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και τον Τζέισον Τράγουικ, ενώ έχει παντρευτεί τρεις φορές, με τους Τζέισον Αλεξάντερ, Κέβιν Φέντερλαϊν και Σαμ Ασγκάρι.
Σε άλλη ανάρτησή της το Σάββατο, η Σπίαρς δημοσίευσε άλλο βίντεο από το αεροπλάνο, στο οποίο μιλά με προφορά. Στη λεζάντα ανέφερε ότι κατευθυνόταν προς τη Βρετανία για να εργαστεί πάνω σε μια νέα σειρά κοσμημάτων, ενώ αποκάλυψε ότι σκέφτεται να αλλάξει το όνομά της.
«Δεν θέλω να προσβάλω κανέναν αποκαλώντας τη σειρά B Tiny, επειδή ξέρω πόσο σκληροί μπορούν να γίνουν οι άνθρωποι με όσους έχουν παραπάνω ή λιγότερο βάρος. Τόσες πολλές επικρίσεις από τους άλλους, με στενοχώρησε. Αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν» έγραψε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 44χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται μέσα σε αεροπλάνο να κοιτάζει την κάμερα και να παίζει με τα μαλλιά της. Παράλληλα, μέσα από όσα έγραψε στη λεζάντα εξέφρασε την ενόχλησή της για τα σχόλια που, όπως ανέφερε, δεχόταν από τους άντρες με τους οποίους είχε σχέση.
«Έχω πραγματικά πολύ μεγάλο μέτωπο! Κάθε άντρας με τον οποίο έχω βγει μου έχει πει να κάνω επέμβαση και να βάλω εμφυτεύματα μαλλιών, ώστε να μην φαίνεται τόσο μεγάλο το μέτωπό μου. Γιατί οι άντρες είναι τόσο μ@λ@κ@ς; Απλώς το λέω» έγραψε. Στη συνέχεια πρόσθεσε με σαρκαστική διάθεση: «ΥΓ. Λέω ανοησίες, στο τέλος όλοι πεθαίνουμε έτσι κι αλλιώς».
Δείτε το βίντεο
Η Σπίαρς δεν κατονόμασε κάποιον από τους πρώην συντρόφους της. Σημειώνεται, ότι στο παρελθόν είχε σχέση με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και τον Τζέισον Τράγουικ, ενώ έχει παντρευτεί τρεις φορές, με τους Τζέισον Αλεξάντερ, Κέβιν Φέντερλαϊν και Σαμ Ασγκάρι.
Σε άλλη ανάρτησή της το Σάββατο, η Σπίαρς δημοσίευσε άλλο βίντεο από το αεροπλάνο, στο οποίο μιλά με προφορά. Στη λεζάντα ανέφερε ότι κατευθυνόταν προς τη Βρετανία για να εργαστεί πάνω σε μια νέα σειρά κοσμημάτων, ενώ αποκάλυψε ότι σκέφτεται να αλλάξει το όνομά της.
«Δεν θέλω να προσβάλω κανέναν αποκαλώντας τη σειρά B Tiny, επειδή ξέρω πόσο σκληροί μπορούν να γίνουν οι άνθρωποι με όσους έχουν παραπάνω ή λιγότερο βάρος. Τόσες πολλές επικρίσεις από τους άλλους, με στενοχώρησε. Αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν» έγραψε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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