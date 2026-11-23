Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έπαθε τροφική δηλητηρίαση: Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα, γράφει
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έπαθε τροφική δηλητηρίαση: Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα, γράφει
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε φωτογραφία του, στην οποία εμφανίζεται ξαπλωμένος
Την περιπέτειά του με την τροφική δηλητηρίαση μοιράστηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, περιγράφοντας τη μέρα του ως ιδιαίτερα δύσκολη.
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία εμφανίζεται ξαπλωμένος.
Μέσω του story του, ο καλλιτέχνης έκανε γνωστή την περιπέτεια που περνάει, σημειώνοντας πάνω στο στιγμιότυπο το μήνυμα: «Έχω πάθει τροφική δηλητηρίαση και ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα». Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πρόσθεσε απευθυνόμενος στους θαυμαστές του: «Σας στέλνω όλη μου την αγάπη».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία εμφανίζεται ξαπλωμένος.
Μέσω του story του, ο καλλιτέχνης έκανε γνωστή την περιπέτεια που περνάει, σημειώνοντας πάνω στο στιγμιότυπο το μήνυμα: «Έχω πάθει τροφική δηλητηρίαση και ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα». Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πρόσθεσε απευθυνόμενος στους θαυμαστές του: «Σας στέλνω όλη μου την αγάπη».
Δείτε την ανάρτησή του
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