Η NVIDIA επανέφερε τον Χουάνγκ στη θέση του CEO: Εκτοξεύτηκε η μετοχή της εταιρείας, άλμα και στη Wall Street
Η NVIDIA επανέφερε τον Χουάνγκ στη θέση του CEO: Εκτοξεύτηκε η μετοχή της εταιρείας, άλμα και στη Wall Street
Εννέα μέρες μετά την αποχώρησή του από τη διοίκηση του τεχνολογικού κολοσσού υπό το βάρος του ερωτικού σκανδάλου με Κινέζα κατάσκοπο - Ξεπέρασε το 30% η άνοδος της μετοχής της NVIDIA, εκρηκτικό ράλι στο άνοιγμα της Wall Street
Επανέρχεται στη θέση του CEO της NVIDIA o Τζένσεν Χουάνγκ εννέα μέρες μετά την αποχώρησή του. Την απόφαση έλαβε το ΔΣ του τεχνολογικού κολοσσού, με την μετοχή της εταιρείας να καταγράφει μεγάλη άνοδο, ενώ πανηγυρικό κλίμα επικρατεί στη Wall Street.
Η απόφαση προκάλεσε ενθουσιασμό στους επενδυτές, με τη μετοχή του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών να καταγράφει άνοδο που ξεπέρασε το 27% και έφτασε έως και το 30% στις πρώτες συναλλαγές, ενώ τα προθεσμιακά συμβόλαια του Nasdaq 100 ενισχύθηκαν κατά περίπου 7%. Το Reuters κατέγραψε μάλιστα άνοδο άνω του 31% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Nvidia, η απόφαση ελήφθη έπειτα από σειρά συζητήσεων και συναντήσεων με τον Τζένσεν Χουάνγκ, κατά τις οποίες τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αξιολόγησαν τη στάση του και την ικανότητά του να συνεχίσει να ηγείται της εταιρείας. Το ΔΣ πρόσθεσε ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, βάσει των οποίων εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia «δεν εγκυμονεί κανέναν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς, υποστήριξε ότι η επαναφορά του ιδρυτή της Nvidia εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρείας και όλων όσοι συνδέονται με αυτήν. «Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι ο Τζένσεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της Nvidia και ότι η επαναφορά του εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έπειτα από μια σειρά συγκλονιστικών αποκαλύψεων για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.
Η ανάρτηση της Nvidia
«Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με τη μεγαλύτερη δυνατή ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia για την εμπιστοσύνη του και για την προσεκτική εξέταση του ζητήματος καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας».
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση της Nvidia να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ήταν «σωστή και ενδεδειγμένη», εκφράζοντας τη στήριξή του στην επιλογή του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ έχει επιβεβαιώσει πως η αμερικανική κυβέρνηση δεν διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Χουάνγκ έχει εμπλακεί σε παράνομη δραστηριότητα. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η Nvidia θα πρέπει να συνεχίσει τη διεξοδική εσωτερική έρευνα για τη συμμόρφωση της εταιρείας με τους αμερικανικούς κανόνες ελέγχου των εξαγωγών.
Η απόφαση προκάλεσε ενθουσιασμό στους επενδυτές, με τη μετοχή του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών να καταγράφει άνοδο που ξεπέρασε το 27% και έφτασε έως και το 30% στις πρώτες συναλλαγές, ενώ τα προθεσμιακά συμβόλαια του Nasdaq 100 ενισχύθηκαν κατά περίπου 7%. Το Reuters κατέγραψε μάλιστα άνοδο άνω του 31% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Nvidia, η απόφαση ελήφθη έπειτα από σειρά συζητήσεων και συναντήσεων με τον Τζένσεν Χουάνγκ, κατά τις οποίες τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αξιολόγησαν τη στάση του και την ικανότητά του να συνεχίσει να ηγείται της εταιρείας. Το ΔΣ πρόσθεσε ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, βάσει των οποίων εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia «δεν εγκυμονεί κανέναν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς, υποστήριξε ότι η επαναφορά του ιδρυτή της Nvidia εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρείας και όλων όσοι συνδέονται με αυτήν. «Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι ο Τζένσεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της Nvidia και ότι η επαναφορά του εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έπειτα από μια σειρά συγκλονιστικών αποκαλύψεων για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.
Η ανάρτηση της Nvidia
Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την Κυριακή, η γυναίκα, Άλις Χουάνγκ, διατηρούσε επαφές με αξιωματούχο του Υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας, τουλάχιστον κατά ένα μέρος της περιόδου κατά την οποία είχε σχέση με τον Χουάνγκ.
NVIDIA Board reinstates Jensen Huang as President, CEO and Board Director. Read the release: https://t.co/x4bnjiSVil— NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 23, 2026
Ο Χουάνγκ ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο«Αποτελεί τιμή για μένα να επιστρέφω στη Nvidia και να ηγούμαι μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, στην αυγή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης», ανέφερε ο Χουάνγκ σε δήλωσή του.
«Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με τη μεγαλύτερη δυνατή ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia για την εμπιστοσύνη του και για την προσεκτική εξέταση του ζητήματος καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας».
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση της Nvidia να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ήταν «σωστή και ενδεδειγμένη», εκφράζοντας τη στήριξή του στην επιλογή του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
Άμεση απάντηση Τραμπ
Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ έχει επιβεβαιώσει πως η αμερικανική κυβέρνηση δεν διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Χουάνγκ έχει εμπλακεί σε παράνομη δραστηριότητα. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η Nvidia θα πρέπει να συνεχίσει τη διεξοδική εσωτερική έρευνα για τη συμμόρφωση της εταιρείας με τους αμερικανικούς κανόνες ελέγχου των εξαγωγών.
Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA έλαβε τη σωστή και ορθή απόφαση να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν στην NVIDIA, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία και η ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της αμερικανικής οικονομίας. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν στην NVIDIA ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ίδιος έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά. Σε προσωπικό επίπεδο, έχω γνωρίσει τον Τζένσεν και μπορώ να πω ότι είναι ένας μεγάλος πατριώτης και εθνικός θησαυρός. Ξεχωριστά, η NVIDIA θα πρέπει να συνεχίσει τη διεξοδική εσωτερική έρευνα σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρείας με τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εκπληρώνει τις νομικές της υποχρεώσεις και το πατριωτικό της καθήκον για την προστασία της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Συγχαρητήρια στον Τζένσεν, στο Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών — και, φυσικά, σε ολόκληρο τον κόσμο! Σας ευχαριστώ για την προσοχή που δείξατε στο θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».
Θεαματική ανατροπή μέσα σε έξι ημέρες
Η επιστροφή του Χουάνγκ αποτελεί πλήρη αλλαγή στάσης για το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, το οποίο μόλις στις 17 Νοεμβρίου είχε αποκλείσει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κατά την τηλεδιάσκεψη για την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, ο Χάρβεϊ Τζόουνς είχε δηλώσει ότι το διοικητικό συμβούλιο αποδέχθηκε ομόφωνα την οικειοθελή παραίτηση του Χουάνγκ και δεν είχε καμία πρόθεση να τον επαναφέρει στη θέση του.
«Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αποδέχθηκε ομόφωνα την παραίτησή του και δεν σκοπεύει να επαναφέρει τον Τζένσεν στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου», είχε αναφέρει, λίγες ώρες αφότου ο ίδιος ο Χουάνγκ είχε εκφράσει δημοσίως την επιθυμία να επιστρέψει στην εταιρεία που ίδρυσε, λέγοντας ότι θα αποτελούσε τιμή για τον ίδιο να αναλάβει ξανά τη διεύθυνσή της, εφόσον το διοικητικό συμβούλιο το επέτρεπε.
Τότε, ο Τζόουνς είχε εκφράσει την πλήρη εμπιστοσύνη του στην οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, η οποία είχε αναλάβει προσωρινά καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία αναζήτησης μόνιμου αντικαταστάτη.
Έξι ημέρες αργότερα, ωστόσο, η Nvidia ανακοίνωσε την επιστροφή του Χουάνγκ με άμεση ισχύ, εγκαταλείποντας το προηγούμενο σχέδιο διαδοχής. Η Κολέτ Κρες παραμένει στη θέση της οικονομικής διευθύντριας του ομίλου.
Ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στις πιέσεις προς το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia για την επιστροφή του Χουάνγκ στις επάλξεις, είχε παίξει δημόσια και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει την υποστήριξή του στο ενδεχόμενο επιστροφής του ιδρυτή της Nvidia, υποστηρίζοντας ότι ο Χουάνγκ είχε πάρει ένα σημαντικό μάθημα από την υπόθεση που οδήγησε στην παραίτησή του.
Η παρέμβαση Τραμπ και οι πιέσεις για την επιστροφή
Την ίδια στιγμή, εργαζόμενοι, μέτοχοι και επιχειρηματικοί συνεργάτες της εταιρείας είχαν ταχθεί υπέρ της επαναφοράς του. Σύμφωνα με το Reuters, διαδικτυακή πρωτοβουλία για την επιστροφή του συγκέντρωσε περισσότερες από 180.000 υπογραφές, μεταξύ των οποίων και εκείνη του Έλον Μασκ.
Η σταδιακή αλλαγή στάσης και του ΜπέσεντΗ επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia έρχεται μετά και τη μεταστροφή της στάσης του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα είχε ασκήσει έντονη κριτική στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.
Ο Μπέσεντ είχε υποστηρίξει ότι η Nvidia χρειαζόταν ριζικές αλλαγές στη διοίκησή της, εκτιμώντας ότι θα έπρεπε να αναζητήσει νέο επικεφαλής εκτός της εταιρείας.
Ωστόσο, την Κυριακή (22/11), ο Αμερικανός υπουργός εμφανίστηκε να μετριάζει την κριτική του προς τον Χουάνγκ, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από το προσωπικό σκάνδαλο στις ευθύνες για τις πωλήσεις προηγμένων επεξεργαστών που κατέληξαν στην Κίνα.
Ειδικότερα, ο Μπέσεντ άφησε να εννοηθεί ότι το βασικό ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί ποια στελέχη της Nvidia είχαν την ευθύνη για τις συγκεκριμένες συναλλαγές και κατά πόσον τηρήθηκαν οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές τεχνολογίας.
Παράλληλα, υποβάθμισε τη σημασία της εξωσυζυγικής σχέσης του Χουάνγκ με Κινέζα επιχειρηματία, την οποία οι αμερικανικές Αρχές ερευνούν για πιθανές διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.
Εκτόξευση της μετοχής και άνοδος στη Wall StreetΗ ανακοίνωση της επιστροφής Χουάνγκ προκάλεσε άμεση και ιδιαίτερα έντονη αντίδραση στις αγορές.
Η μετοχή της Nvidia σημείωσε άνοδο άνω του 27%, ενώ στις πρώτες συναλλαγές η ενίσχυση έφτασε περίπου το 30%, ανακτώντας μέρος των σημαντικών απωλειών που είχε καταγράψει μετά την παραίτηση του ιδρυτή της.
Η άνοδος δεν περιορίστηκε στη Nvidia, καθώς τα προθεσμιακά συμβόλαια του Nasdaq 100 ενισχύθηκαν κατά περίπου 7%, αντανακλώντας τη βελτίωση του κλίματος για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.
Σύμφωνα με τους αναλυτές της Morgan Stanley, υπό τον Μάικλ Γουίλσον, η πρόσφατη πτώση των τεχνολογικών μετοχών έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάκαμψης, καθώς τόσο τα εταιρικά κέρδη όσο και οι αποτιμήσεις μπορούν να στηρίξουν μια νέα ανοδική κίνηση. Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ κλείνει, τουλάχιστον σε επίπεδο διοίκησης, μια περίοδο πρωτοφανούς αβεβαιότητας για τη Nvidia. Δεν σημαίνει, ωστόσο, όπως επισημαίνεται και στην ανακοίνωσημ του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες σχετικά με την υπόθεση της Άλις Χουάνγκ ή ότι έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα για τις σχέσεις της εταιρείας με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κινεζική αγορά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της NVIDIA για την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του CEO
«Η NVIDIA (NASDAQ: NVDA) ανακοίνωσε σήμερα ότι, με άμεση ισχύ, ο Τζένσεν Χουάνγκ (Jensen Huang) επανέρχεται στα καθήκοντά του ως Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα υπέρ της επαναφοράς του κ. Χουάνγκ έπειτα από μια σειρά συζητήσεων και συναντήσεων μαζί του, κατά τις οποίες το Συμβούλιο έμεινε ικανοποιημένο ως προς την ειλικρίνεια και την ικανότητά του να ηγηθεί της NVIDIA. Κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε ενημέρωση από ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και, βάσει αυτής, είναι πεπεισμένο ότι η επαναφορά του κ. Χουάνγκ δεν εγκυμονεί κανέναν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.
«Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι ο Τζένσεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της NVIDIA και ότι η επαναφορά του εξυπηρετεί τα βέλτιστα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας», δήλωσε ο Χάρβεϊ Κ. Τζόουνς (Harvey C. Jones), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
«Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Τζένσεν και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί του καθώς αναλαμβάνει εκ νέου την ηγεσία της Εταιρείας. Είμαστε ευγνώμονες στην Κολέτ Κρες (Colette Kress) για την εξαιρετική της προσφορά ως προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλος, επιπλέον των συνεχών καθηκόντων της ως Οικονομική Διευθύντρια (CFO) της NVIDIA». Ο Χάρβεϊ Τζόουνς θα παραμείνει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
«Είναι τιμή μου να επιστρέφω στη NVIDIA και να ηγούμαι μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο στην αυγή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης», δήλωσε ο Τζένσεν Χουάνγκ. «Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με τη μέγιστη ταπεινότητα και ανανεωμένη αφοσίωση. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA για την εμπιστοσύνη και την ενδελεχή εξέταση καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Χάρβεϊ Τζόουνς για την ηγεσία του ως Πρόεδρος, καθώς και στην Κολέτ Κρες και στα ανώτατα στελέχη μας που καθοδήγησαν τη NVIDIA κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Επίσης, ευχαριστώ βαθύτατα τους εργαζομένους μας, τους μετόχους, τους ηγέτες του κλάδου και τους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο για την εξαιρετική τους υποστήριξη. Πάνω απ' όλα, είμαι ευγνώμων για την αγάπη και τη στήριξη της οικογένειάς μου. Ανυπομονώ να επιστρέψω στη δουλειά».
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, υπό το φως πρόσφατων δημοσιευμάτων ότι ο κ. Χουάνγκ αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένων μυστικών υπηρεσιών, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε επιτροπή αποτελούμενη αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. για τη διερεύνηση του θέματος, η οποία προσέλαβε ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο για να τη συνδράμει στην έρευνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο επανέλαβε ότι η έρευνα της επιτροπής θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωσή της. Ο κ. Χουάνγκ στηρίζει πλήρως την έρευνα και δεσμεύεται να συνεργαστεί με αυτήν.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε πρόσφατα μια Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας και Ελέγχου Εξαγωγών, αποτελούμενη αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., για την εποπτεία της εμπορικής συμμόρφωσης και των κινδύνων εθνικής ασφάλειας. Η επιτροπή προχωρά στην πρόσληψη νομικού συμβούλου με εμπειρία σε θέματα εθνικής ασφάλειας, ο οποίος με τη σειρά του θα προσλάβει εξειδικευμένους συμβούλους στον τομέα αυτό. Η NVIDIA ξεκινά διαδικασία αναζήτησης για την πλήρωση μιας νέας θέσης, του Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Chief Compliance Officer), ο οποίος θα επιβλέπει τη συμμόρφωση σε ολόκληρη τη NVIDIA και θα αναφέρεται στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η NVIDIA θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις εν εξελίξει κυβερνητικές έρευνες και ερωτήματα».
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