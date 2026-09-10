Βίντεο: Η συγκίνηση του Γιώργου Μαζωνάκη στην τελευταία συναυλία του και το «σας αγαπώ» πριν κατέβει από τη σκηνή

«

Παράξενο Με Μένα» πλαισιωμένος από τους μουσικούς του. Ο ίδιος είχε γονατίσει στη σκηνή και στη συνέχεια ευχαρίστησε τους θαυμαστές του, μην μπορώντας να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση.



«Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου» είχε πει και είχε προσθέσει «σας αγαπώ» ενώ έκρυβε το πρόσωπό του με το χέρι του, πριν κατέβει από τη σκηνή τρέχοντας.



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