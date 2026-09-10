Βίντεο: Η συγκίνηση του Γιώργου Μαζωνάκη στην τελευταία συναυλία του και το «σας αγαπώ» πριν κατέβει από τη σκηνή
Βίντεο: Η συγκίνηση του Γιώργου Μαζωνάκη στην τελευταία συναυλία του και το «σας αγαπώ» πριν κατέβει από τη σκηνή
Ο καλλιτέχνης είχε πει συγκινημένος το «Παράξενο Με Μένα» πριν από τρεις μήνες στη Θεσσαλονίκη
Εμφανώς συγκινημένος είχε αποχαιρετήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης τους θαυμαστές του στην τελευταία συναυλία του, πριν από τρεις μήνες, λέγοντας χαρακτηριστικά «σας αγαπώ» απευθυνόμενος στον κόσμο.
Ο καλλιτέχνης που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, είχε δώσει στις 10 Ιουνίου μία μεγάλη συναυλία στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Μέσα από βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media, o Γιώργος Μαζωνάκης παρουσιάζεται να τραγουδάει το «Παράξενο Με Μένα» πλαισιωμένος από τους μουσικούς του. Ο ίδιος είχε γονατίσει στη σκηνή και στη συνέχεια ευχαρίστησε τους θαυμαστές του, μην μπορώντας να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση.
«Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου» είχε πει και είχε προσθέσει «σας αγαπώ» ενώ έκρυβε το πρόσωπό του με το χέρι του, πριν κατέβει από τη σκηνή τρέχοντας.
Δείτε το βίντεο
Σε λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματίσει να ανέβει στη σκηνή της Τεχνόπολης, προκειμένου να γιορτάσει μαζί με τους θαυμαστές του τα 33 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας.
Η επετειακή αυτή συναυλία, που τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί, ήταν το θέμα της τελευταίας ανάρτησης που είχε κάνει ο τραγουδιστής στα social media, με τη φράση «Γιώργοοο βγαίνεις…» να συνοδεύει τη λεζάντα.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, μετά από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν σε κλινική στο Κολωνάκι. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, όταν ο τραγουδιστής πήγε στην κλινική Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου 11. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε κλείσει ραντεβού για θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος και λίγο αργότερα υπέστη ανακοπή. Από την κλινική ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες ενημερώθηκαν ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Η κλήση έγινε στις 16:21.
Επτά λεπτά αργότερα, στις 16:28, έφτασε στην κλινική διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα και ξεκίνησε άμεσα προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς». Ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45.
Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν, χωρίς όμως να έχουν αποτέλεσμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη και ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.
Ο καλλιτέχνης που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, είχε δώσει στις 10 Ιουνίου μία μεγάλη συναυλία στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Μέσα από βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media, o Γιώργος Μαζωνάκης παρουσιάζεται να τραγουδάει το «Παράξενο Με Μένα» πλαισιωμένος από τους μουσικούς του. Ο ίδιος είχε γονατίσει στη σκηνή και στη συνέχεια ευχαρίστησε τους θαυμαστές του, μην μπορώντας να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση.
«Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου» είχε πει και είχε προσθέσει «σας αγαπώ» ενώ έκρυβε το πρόσωπό του με το χέρι του, πριν κατέβει από τη σκηνή τρέχοντας.
Δείτε το βίντεο
Σε λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματίσει να ανέβει στη σκηνή της Τεχνόπολης, προκειμένου να γιορτάσει μαζί με τους θαυμαστές του τα 33 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας.
Η επετειακή αυτή συναυλία, που τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί, ήταν το θέμα της τελευταίας ανάρτησης που είχε κάνει ο τραγουδιστής στα social media, με τη φράση «Γιώργοοο βγαίνεις…» να συνοδεύει τη λεζάντα.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, μετά από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν σε κλινική στο Κολωνάκι. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, όταν ο τραγουδιστής πήγε στην κλινική Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου 11. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε κλείσει ραντεβού για θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος και λίγο αργότερα υπέστη ανακοπή. Από την κλινική ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες ενημερώθηκαν ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Η κλήση έγινε στις 16:21.
Επτά λεπτά αργότερα, στις 16:28, έφτασε στην κλινική διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα και ξεκίνησε άμεσα προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς». Ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45.
Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν, χωρίς όμως να έχουν αποτέλεσμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη και ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.
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