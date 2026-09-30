Βρισηίδα Ανδριώτου: Με τον σύντροφό μου μένουμε μαζί από τον πρώτο μήνα της σχέσης μας
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Βρισηίδα Ανδριώτου: Με τον σύντροφό μου μένουμε μαζί από τον πρώτο μήνα της σχέσης μας

«Δεν έχει γίνει πρόταση γάμου, αν είχε γίνει θα το ξέρατε», ανέφερε ακόμη η πρώην παίκτρια του My Style Rocks

Βρισηίδα Ανδριώτου: Με τον σύντροφό μου μένουμε μαζί από τον πρώτο μήνα της σχέσης μας
Γεωργία Κοτζιά
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Αποκαλύψεις για τη σχέση της έκανε η Βρισηίδα Ανδριώτου, δηλώνοντας πως με τον σύντροφό της συγκατοικούν από τον πρώτο μήνα.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ανέφερε πως έχει βρει τις ισορροπίες της όσον αφορά στην προσωπική της ζωή. Παράλληλα, απάντησε εάν έχει δεχτεί πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της, με τον οποίο είναι μαζί τους τελευταίους εννέα μήνες.

«Είμαι ερωτευμένη. Είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή και κρατάω μία ισορροπία», είπε αρχικά η Βρισηίδα Ανδριώτου και συμπλήρωσε για τη συγκατοίκηση με τον σύντροφό της: «Μένουμε μαζί από τον πρώτο μήνα που είμαστε μαζί.  Είμαστε μαζί εννέα μήνες».

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Όταν δημοσιογράφος της εκπομπής παρατήρησε τα δαχτυλίδια στα χέρια της, τη ρώτησε εάν δέχτηκε πρόταση γάμου, με την ίδια να επισημαίνει: «Δεν έχει γίνει πρόταση γάμου. Αν είχε γίνει θα το ξέρατε. Θα το είχα ανεβάσει στο Instagram και θα έγραφα "I said yes". Δεν θα το είχα κρατήσει κρυφό, πίστεψέ με». 

Όπως τόνισε, τα λόγια της δεν κρύβουν υπονοούμενα για τον σύντροφό της: «Σπόντα δεν χρειάζεται. Αυτά σε μία υγιή σχέση τα συζητάς, δεν υπάρχουν σπόντες. Δεν είναι τοξική σχέση. Μία υγιής σχέση δεν χρειάζεται σπόντες», είπε.
Γεωργία Κοτζιά
13 ΣΧΟΛΙΑ

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