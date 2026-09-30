Οι Linkin Park μιλούν για τη δύσκολη επιστροφή μετά τον θάνατο του Τσέστερ Μπένινγκτον: «Κανείς δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει»

Ο Τσέστερ Μπένινγκτον

λέει η Άρμστρονγκ στο PEOPLE για την ένταξή της στους Linkin Park

Σινόντα.

Αντί γι’ αυτό, το συγκρότημα επικεντρώθηκε στο να βρει ανθρώπους με τους οποίους θα υπήρχε πραγματική σύνδεση. Ο Χαν λέει στο PEOPLE ότι έφερναν μουσικούς για να δουλέψουν μαζί, να περάσουν καλά και να δουν αν υπήρχε χημεία. «Ήταν λίγο σαν τα ραντεβού. Γνωρίζεις ανθρώπους και μετά λες: “Εντάξει, θα ήθελα να ξαναβρεθούμε”. Και ξαφνικά είναι σαν να βρίσκονται συνεχώς γύρω σου».«Η Έμιλι ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους που συνέχιζε να έρχεται», τονίζει ο Χαν για την 40χρονη συνιδρύτρια των Dead Sara, Έμιλι Άρμστρονγκ, θυμούμενος τη στιγμή που κατάλαβε ότι θα μπορούσε να γίνει η νέα βασική τραγουδίστρια του συγκροτήματος. «Για μένα ήταν όταν την άκουσα να ουρλιάζει. Σκέφτηκα: “Τι στο καλό είναι αυτό που βγαίνει από έναν άνθρωπο με τόσο όμορφη φωνή;”».Όπως λέει, η «γεμάτη ενέργεια» προσωπικότητα της Άρμστρονγκ έφερε επίσης κάτι που έλειπε από το συγκρότημα. «Ήταν σαν να άναψε μια σπίθα στο μυαλό όλων μας». «Αυτή ήταν μια ενέργεια που κανείς από εμάς δεν είχε». «Το ίδιο ισχύει και για τον Κόλιν», σχολίαζει ο Χαν για τον νέο ντράμερ, τον 39χρονο Κόλιν Μπρίτεν. «Ήταν ένας από εκείνους που ερχόταν με ενθουσιασμό, ταλέντο και εμπειρία. Με αυτούς τους δύο πήραμε μια ένεση νεανικής ενέργειας, κάτι που ήταν υπέροχο».Τόσο η Άρμστρονγκ όσο και ο Μπρίτεν άρχισαν να παίζουν με τους Linkin Park ως συνεργάτες, προτού ο Σινόντα τους προσκαλέσει επίσημα να ενταχθούν στο συγκρότημα το 2024. Η νέα σύνθεση ανακοινώθηκε δημόσια στις 5 Σεπτεμβρίου 2024, σε εκδήλωση για θαυμαστές στις εγκαταστάσεις της Warner Bros. Studios στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια. «Είχαμε όλοι αποφασίσει να τα δώσουμε όλα, και υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να πάνε στραβά», εξηγεί ο Σινόντα στην ταινία για το ρίσκο της αναβίωσης του συγκροτήματος.«Για να είμαι ειλικρινής, ακόμη υπάρχουν στιγμές που δεν μπορώ να πιστέψω ότι συμβαίνει. Στο ντοκιμαντέρ λέω: “Άραγε είμαι φτιαγμένη γι’ αυτό;”. Προσπαθείς να δώσεις στον εαυτό σου κάθε πιθανό λόγο για να πεις: “Δεν είσαι αρκετά καλή”. Αλλά μετά λες: “Έμιλι, μην προσπαθείς να μοιάσεις σε κανέναν. Δεν είσαι αντικαταστάτρια. Κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ, μα ποτέ, να αντικαταστήσει τον Τσέστερ. Κάνε αυτό που κάνεις”»,Η Άρμστρονγκ παραδέχεται ότι στην αρχή ήταν κάπως τρομακτικό να αναλάβει να ερμηνεύσει παλαιότερες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως τα «In the End» και «Crawling». «Όλοι γνωρίζουν αυτά τα τραγούδια και πρέπει να βάλεις τη δική σου πινελιά», λέει, προσθέτοντας ότι το συγκρότημα τη στήριξε. «Μου έλεγαν πάντα: “Έμιλι, ξέρουμε πώς ακούγεσαι. Μόλις φτιάξαμε έναν δίσκο μαζί. Απλώς να είσαι ο εαυτός σου”. Το μόνο που μπορούσα να προσπαθήσω να κάνω με τα παλιά τραγούδια ήταν να μεταφέρω όσο περισσότερο γινόταν το ίδιο συναισθηματικό βάρος».Συνεχίζοντας, αναφέρει ότι: «Αυτό θα ήθελα κι εγώ ως ακροάτρια, ως θαυμάστρια των Linkin Park. Θα ήθελα να νιώσω αυτή τη συγκίνηση. Και είπα: “Εντάξει, νομίζω ότι μπορώ να το κάνω”». Παρότι ορισμένοι αντέδρασαν έντονα στην Άρμστρονγκ ως νέα τραγουδίστρια του συγκροτήματος, κάτι που ο Σινόντα έχει αποδώσει στο γεγονός ότι «δεν ήταν άνδρας», οι Linkin Park κυκλοφόρησαν με επιτυχία το όγδοο στούντιο άλμπουμ τους, «From Zero», τον Νοέμβριο του 2024. Πρόσφατα ολοκλήρωσαν μια παγκόσμια περιοδεία σχεδόν δύο ετών, τον Ιούνιο του 2026.«Όλοι οι άνδρες στο συγκρότημα έχουν κόρες, οπότε αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του να υπάρχουν εκεί έξω πρότυπα για τα παιδιά μας. Θέλω τα κορίτσια μου να μπορούν να βλέπουν ταλαντούχες, δυνατές και έξυπνες γυναίκες ως πρότυπα και είμαι πραγματικά περήφανος που η Έμιλι είναι μία από αυτές», επισημαίνει ο«Το γεγονός ότι ξαναβρεθήκαμε και βγήκαμε ξανά στη σκηνή νομίζω ότι έδωσε ελπίδα σε πολύ κόσμο», λέει ο Χαν στο PEOPLE. «Ξαναβρήκαμε ο ένας τον άλλον και στη συνέχεια η κοινότητά μας το είδε αυτό, και νομίζω ότι βοήθησε πραγματικά και στη δική τους διαδικασία επούλωσης. Οι ουλές θα υπάρχουν πάντα, αλλά δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο για να ζήσουμε τη ζωή μας, οπότε ας την κάνουμε όσο καλύτερη μπορούμε».Όσο για το τι ακολουθεί, ο Χαν δεν αποκαλύπτει αν ετοιμάζεται νέο άλμπουμ, λέει όμως ότι το συγκρότημα δουλεύει συστηματικά πάνω σε νέα μουσική και ότι, μέσα από αυτή τη διαδικασία, η κληρονομιά του Μπένινγκτον συνεχίζει να ζει. «Πάντα δουλεύουμε πάνω σε μουσική. Ακόμη κι όταν είμαστε σε περιοδεία, αν έχουμε μια μέρα ρεπό, λέμε: “Εντάξει, ας βρούμε ένα στούντιο, γιατί αυτό είναι διασκεδαστικό”. Οπότε ναι, δουλεύουμε πάνω σε νέα μουσική και μας αρέσει. Ελπίζουμε να αρέσει και σε εσάς», συμπληρώνει.«Είναι πάντα μαζί μας», προσθέτει ο Χαν για τον Μπένινγκτον. «Είναι μεγάλο κομμάτι όλων όσων κάνουμε. Ζει όχι μόνο μέσα από τη μουσική, αλλά και μέσα από όλους τους ανθρώπους που άγγιξε».