Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Επτά νεκροί από επίθεση ενόπλων σε λεωφορείο στη Χομς της Συρίας
Επτά νεκροί από επίθεση ενόπλων σε λεωφορείο στη Χομς της Συρίας
Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν – Οι δράστες διέφυγαν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης
Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν σε επίθεση ενόπλων εναντίον λεωφορείου στην επαρχία Χομς της Συρίας την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.
Οι ένοπλοι που πραγματοποίησαν την επίθεση κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.
Στο λεωφορείο επέβαιναν, μεταξύ άλλων, μηχανικοί και εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας, καθώς και υπάλληλος της Συριακής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).
Ο συγκεκριμένος υπάλληλος συγκαταλέγεται στους επτά ανθρώπους που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.
Η επίθεση σημειώθηκε ενώ τις προηγούμενες ώρες τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας είχαν μεταδώσει ότι έκρηξη σημειώθηκε σε αγωγό φυσικού αερίου κοντά σε έναν από τους βασικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, στην περιοχή της Δαμασκού.
Το περιστατικό καταγράφηκε μόλις δύο ημέρες μετά από σαμποτάζ σε αγωγό φυσικού αερίου στην ανατολική Συρία.
Οι ένοπλοι που πραγματοποίησαν την επίθεση κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.
Στο λεωφορείο επέβαιναν, μεταξύ άλλων, μηχανικοί και εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας, καθώς και υπάλληλος της Συριακής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).
A horrific massacre took place this evening targeting 11 Alawite workers near the Al-Houla area in the western countryside of Homs.— Rojava Network (@RojavaNetwork) September 30, 2026
It is reported that 5 engineers and workers were martyred pic.twitter.com/ATNc12R9pi
Ο συγκεκριμένος υπάλληλος συγκαταλέγεται στους επτά ανθρώπους που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.
TERRORIST ATTACK AGAINST A MINORITY IN HOMS, SYRIA:— Greco-Levantines World Wide (@GrecoLevantines) September 30, 2026
At least 7 civilians have reportedly been killed and 4 others wounded after a bus carrying Alawite workers was attacked on the Homs–Masyaf road.
According to preliminary reports, the bus, marked “Homs–Fahel,” routinely… pic.twitter.com/aquDrhizVz
Η επίθεση σημειώθηκε ενώ τις προηγούμενες ώρες τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας είχαν μεταδώσει ότι έκρηξη σημειώθηκε σε αγωγό φυσικού αερίου κοντά σε έναν από τους βασικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, στην περιοχή της Δαμασκού.
Το περιστατικό καταγράφηκε μόλις δύο ημέρες μετά από σαμποτάζ σε αγωγό φυσικού αερίου στην ανατολική Συρία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα