Επτά νεκροί από επίθεση ενόπλων σε λεωφορείο στη Χομς της Συρίας
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Επτά νεκροί από επίθεση ενόπλων σε λεωφορείο στη Χομς της Συρίας

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν – Οι δράστες διέφυγαν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης

Επτά νεκροί από επίθεση ενόπλων σε λεωφορείο στη Χομς της Συρίας
Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν σε επίθεση ενόπλων εναντίον λεωφορείου στην επαρχία Χομς της Συρίας την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Οι ένοπλοι που πραγματοποίησαν την επίθεση κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Στο λεωφορείο επέβαιναν, μεταξύ άλλων, μηχανικοί και εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας, καθώς και υπάλληλος της Συριακής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).



Ο συγκεκριμένος υπάλληλος συγκαταλέγεται στους επτά ανθρώπους που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.



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Η επίθεση σημειώθηκε ενώ τις προηγούμενες ώρες τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας είχαν μεταδώσει ότι έκρηξη σημειώθηκε σε αγωγό φυσικού αερίου κοντά σε έναν από τους βασικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, στην περιοχή της Δαμασκού.

Το περιστατικό καταγράφηκε μόλις δύο ημέρες μετά από σαμποτάζ σε αγωγό φυσικού αερίου στην ανατολική Συρία.

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