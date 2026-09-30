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Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από επτά χρόνια και μεταμορφώνεται στον Άγιο Βασίλη
Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από επτά χρόνια και μεταμορφώνεται στον Άγιο Βασίλη
Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη χριστουγεννιάτικη κωμωδία «The Man with the Bag» - Δείτε το τρέιλερ
Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από οκτώ χρόνια και μεταμορφώνεται στον Άγιο Βασίλη στη νέα του ταινία.
Το Prime Video έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της χριστουγεννιάτικης κωμωδίας «The Man with the Bag», στην οποία ο Άγιος Βασίλης επιστρατεύει έναν κλέφτη με το όνομα Βανς, τον οποίο υποδύεται ο Άλαν Ρίτσον, για να τον βοηθήσει να ανακτήσει τον μαγικό σάκο που επιτρέπει να γίνουν τα Χριστούγεννα, αφού αυτός κλέβεται από ένα από τα ίδια του τα ξωτικά, το οποίο υποδύεται η Ακουαφίνα.
Η νέα ταινία έρχεται 30 χρόνια μετά τη συμμετοχή του Σβαρτσενέγκερ στη χριστουγεννιάτικη επιτυχία της δεκαετίας του 1990 «Jingle All the Way».
«Όταν ο εμβληματικός κόκκινος σάκος του Άγιου Βασίλη κλέβεται από ένα ξωτικό που έχει αποστατήσει και κρατά κακία, τα Χριστούγεννα τίθενται ξαφνικά σε κίνδυνο. Καθώς πλησιάζει η σημαντικότερη νύχτα της χρονιάς, ο Άγιος Βασίλης στρατολογεί έναν κλέφτη, τον οποίο υποδύεται ο 43χρονος Ρίτσον, από τη “λίστα των άτακτων”. Εκείνος συγκροτεί γρήγορα μια ομάδα από αταίριαστους αλλά έμπειρους κακοποιούς, με λίγη βοήθεια από ξωτικά και ταράνδους», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
Το καστ της νέας ταινίας των Σβαρτσενέγκερ και Ρίτσον συμπληρώνουν οι Μπέρκλεϊ Τζέιμς, Μάικλ Σίριλ Κράιτον, Λίζα Κόσι, ο πρώην ηθοποιός του «Saturday Night Live» Κάιλ Μούνεϊ, η Τζέιν Κρακόφσκι και ο Κεν Τζέονγκ.
Σύμφωνα με τη σύνοψη, το «The Man with the Bag» είναι «μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια ληστείας με θέμα τις δεύτερες ευκαιρίες, τις απρόσμενες φιλίες και την ανακάλυψη ότι μερικές φορές ακόμη και ο Άγιος Βασίλης χρειάζεται λίγη βοήθεια για να φέρει τα Χριστούγεννα».
Το «The Man with the Bag» σηματοδοτεί την πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση του Σβαρτσενέγκερ μετά το «Terminator: Dark Fate» του 2019. Μάλιστα, στο τέλος του νέου τρέιλερ κάνει αναφορά στον εμβληματικό του ρόλο στο franchise του «Terminator», όταν, ως Άγιος Βασίλης, λέει: «Γύρισα!». Πρόσφατα, ο Σβαρτσενέγκερ εμφανίστηκε στη δεύτερη σεζόν της σειράς του Netflix «FUBAR». Παράλληλα, προετοιμάζεται για τα γυρίσματα μιας νέας ταινίας στο franchise του «Conan the Barbarian», τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027.
Το «The Man with the Bag» θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως στο Prime Video από τις 2 Δεκεμβρίου.
Το Prime Video έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της χριστουγεννιάτικης κωμωδίας «The Man with the Bag», στην οποία ο Άγιος Βασίλης επιστρατεύει έναν κλέφτη με το όνομα Βανς, τον οποίο υποδύεται ο Άλαν Ρίτσον, για να τον βοηθήσει να ανακτήσει τον μαγικό σάκο που επιτρέπει να γίνουν τα Χριστούγεννα, αφού αυτός κλέβεται από ένα από τα ίδια του τα ξωτικά, το οποίο υποδύεται η Ακουαφίνα.
Η νέα ταινία έρχεται 30 χρόνια μετά τη συμμετοχή του Σβαρτσενέγκερ στη χριστουγεννιάτικη επιτυχία της δεκαετίας του 1990 «Jingle All the Way».
«Όταν ο εμβληματικός κόκκινος σάκος του Άγιου Βασίλη κλέβεται από ένα ξωτικό που έχει αποστατήσει και κρατά κακία, τα Χριστούγεννα τίθενται ξαφνικά σε κίνδυνο. Καθώς πλησιάζει η σημαντικότερη νύχτα της χρονιάς, ο Άγιος Βασίλης στρατολογεί έναν κλέφτη, τον οποίο υποδύεται ο 43χρονος Ρίτσον, από τη “λίστα των άτακτων”. Εκείνος συγκροτεί γρήγορα μια ομάδα από αταίριαστους αλλά έμπειρους κακοποιούς, με λίγη βοήθεια από ξωτικά και ταράνδους», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
Το καστ της νέας ταινίας των Σβαρτσενέγκερ και Ρίτσον συμπληρώνουν οι Μπέρκλεϊ Τζέιμς, Μάικλ Σίριλ Κράιτον, Λίζα Κόσι, ο πρώην ηθοποιός του «Saturday Night Live» Κάιλ Μούνεϊ, η Τζέιν Κρακόφσκι και ο Κεν Τζέονγκ.
Σύμφωνα με τη σύνοψη, το «The Man with the Bag» είναι «μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια ληστείας με θέμα τις δεύτερες ευκαιρίες, τις απρόσμενες φιλίες και την ανακάλυψη ότι μερικές φορές ακόμη και ο Άγιος Βασίλης χρειάζεται λίγη βοήθεια για να φέρει τα Χριστούγεννα».
Το «The Man with the Bag» σηματοδοτεί την πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση του Σβαρτσενέγκερ μετά το «Terminator: Dark Fate» του 2019. Μάλιστα, στο τέλος του νέου τρέιλερ κάνει αναφορά στον εμβληματικό του ρόλο στο franchise του «Terminator», όταν, ως Άγιος Βασίλης, λέει: «Γύρισα!». Πρόσφατα, ο Σβαρτσενέγκερ εμφανίστηκε στη δεύτερη σεζόν της σειράς του Netflix «FUBAR». Παράλληλα, προετοιμάζεται για τα γυρίσματα μιας νέας ταινίας στο franchise του «Conan the Barbarian», τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027.
Το «The Man with the Bag» θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως στο Prime Video από τις 2 Δεκεμβρίου.
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