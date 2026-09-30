«Βόμβα» από τον Ρονάλντο: Αποχωρώ από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας, στην κατάλληλη ώρα θα εξηγήσω τους λόγους

🚨 @SICNoticias



Cristiano Ronaldo left in a van and didn't train with the team.



The Portugal captain's private plane is due to depart Madrid, Spain, late this afternoon for Copenhagen, Denmark.



Later this Wednesday, Ronaldo's plane is scheduled to depart Copenhagen for Madrid,… — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) September 30, 2026

Η ενημέρωση της ομοσπονδίας για την αποχώρηση του Ρονάλντο: «Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενημερώνει ότι ο διεθνής Πορτογάλος Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από το προπονητικό καμπ της Εθνικής Ομάδας στην Κοπεγχάγη. Η προετοιμασία για τους αγώνες εναντίον της Δανίας και της Νορβηγίας, ο τελευταίος που θα διεξαχθεί στο Estádio do Dragão, θα συνεχιστεί όπως έχει προγραμματιστεί με τους υπόλοιπους 24 παίκτες να έχουν κληθεί. Όλη η ομάδα παραμένει πλήρως επικεντρωμένη στις επερχόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας και στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων».

🇵🇹 Jorge Jesus, sobre el caso Cristiano Ronaldo en la @selecaoportugal



🗣️ "Esto parece que es un caso entre él y yo pero no hay caso ninguno"



😡 "En el club manda un presidente, pero en el equipo mando yo en todo lo que tiene que ver con los jugadores"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/KDr1lrTpT3 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 30, 2026

Μετά από αυτό απείχε από τις προπονήσεις εν όψει Δανίας και σήμερα έφυγε από το γήπεδο πριν από την προπόνηση της ομάδας.Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν «ψήθηκε» από τις εξηγήσεις του προπονητή και του προέδρου της ομοσπονδίας. O Ζεσούς είπε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου: «Φαίνεται πως πρόκειται για ζήτημα ανάμεσα σε εκείνον και εμένα, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Στην ομοσπονδία κουμάντο κάνει ο πρόεδρος, αλλά στην ομάδα αποφασίζω εγώ για όλα όσα αφορούν τους παίκτες»Ο Ρονάλντο με την εθνική ομάδα έχει 234 συμμετοχές και έχει πετύχει 146 γκολ.Για την ιστορία έκανε επίσημο ντεμπούτο στο παιχνίδι με την Ελλάδα στην πρεμιέρα του Euro 2004. Με την εθνική ομάδα κατέκτησε το Euro 2026 ενώ έχει παίξει σε 6 Παγκόσμια Κύπελλα.