«Βόμβα» από τον Ρονάλντο: Αποχωρώ από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας, στην κατάλληλη ώρα θα εξηγήσω τους λόγους
«Βόμβα» από τον Ρονάλντο: Αποχωρώ από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας, στην κατάλληλη ώρα θα εξηγήσω τους λόγους
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε πριν από το παιχνίδι με τη Δανία - Τι έγραψε στα social media - Δεν είναι οριστικό το «αντίο» αναφέρουν στη χώρα του
Αποσύρθηκε από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μετά από την κόντρα που είχε με τον Ζόρζε Ζεσούς πριν από το παιχνίδι με την Δανία αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή της εθνικής χωρίς να ξεκαθαρίσει εάν είναι οριστικό ή θα επιστρέψει εάν αλλάξει ο προπονητής!
Πάντως τα ΜΜΕ στην Πορτογαλία αναφέρουν πως δεν αποχωρεί οριστικά. Πάντως όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη χώρα του το ιδιωτικό του τζετ πετάει προς την Κοπεγχάγη για τον παραλάβει!
«Μετά τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Εθνικής Ομάδας, και μετά από μια συνομιλία με τον Πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αποφάσισα να αποχωρήσω από την Ομάδα Εθνικής.
Εν καιρώ, θα πω την αλήθεια σε όλους τους Πορτογάλους για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία ήμουν πάντα αφοσιωμένος.
Τώρα είναι ώρα να ευχηθώ καλή τύχη στον Πορτογαλία και σε όλους τους συναδέλφους μου, χωρίς εξαίρεση» έγραψε στα social media ο CR7.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κλήθηκε από τον Ζόρζε Ζεσούς στην εθνική για τα παιχνίδια του Nations League αλλά στο ματς με την Νορβηγία δεν έπαιξε ούτε λεπτό.
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μετά από την κόντρα που είχε με τον Ζόρζε Ζεσούς πριν από το παιχνίδι με την Δανία αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή της εθνικής χωρίς να ξεκαθαρίσει εάν είναι οριστικό ή θα επιστρέψει εάν αλλάξει ο προπονητής!
Πάντως τα ΜΜΕ στην Πορτογαλία αναφέρουν πως δεν αποχωρεί οριστικά. Πάντως όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη χώρα του το ιδιωτικό του τζετ πετάει προς την Κοπεγχάγη για τον παραλάβει!
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Μετά τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Εθνικής Ομάδας, και μετά από μια συνομιλία με τον Πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αποφάσισα να αποχωρήσω από την Ομάδα Εθνικής.
Εν καιρώ, θα πω την αλήθεια σε όλους τους Πορτογάλους για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία ήμουν πάντα αφοσιωμένος.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τώρα είναι ώρα να ευχηθώ καλή τύχη στον Πορτογαλία και σε όλους τους συναδέλφους μου, χωρίς εξαίρεση» έγραψε στα social media ο CR7.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κλήθηκε από τον Ζόρζε Ζεσούς στην εθνική για τα παιχνίδια του Nations League αλλά στο ματς με την Νορβηγία δεν έπαιξε ούτε λεπτό.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μετά από αυτό απείχε από τις προπονήσεις εν όψει Δανίας και σήμερα έφυγε από το γήπεδο πριν από την προπόνηση της ομάδας.
🚨 @SICNoticias— The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) September 30, 2026
Cristiano Ronaldo left in a van and didn't train with the team.
The Portugal captain's private plane is due to depart Madrid, Spain, late this afternoon for Copenhagen, Denmark.
Later this Wednesday, Ronaldo's plane is scheduled to depart Copenhagen for Madrid,…
Η ενημέρωση της ομοσπονδίας για την αποχώρηση του Ρονάλντο: «Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενημερώνει ότι ο διεθνής Πορτογάλος Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από το προπονητικό καμπ της Εθνικής Ομάδας στην Κοπεγχάγη. Η προετοιμασία για τους αγώνες εναντίον της Δανίας και της Νορβηγίας, ο τελευταίος που θα διεξαχθεί στο Estádio do Dragão, θα συνεχιστεί όπως έχει προγραμματιστεί με τους υπόλοιπους 24 παίκτες να έχουν κληθεί. Όλη η ομάδα παραμένει πλήρως επικεντρωμένη στις επερχόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας και στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων».
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν «ψήθηκε» από τις εξηγήσεις του προπονητή και του προέδρου της ομοσπονδίας. O Ζεσούς είπε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου: «Φαίνεται πως πρόκειται για ζήτημα ανάμεσα σε εκείνον και εμένα, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Στην ομοσπονδία κουμάντο κάνει ο πρόεδρος, αλλά στην ομάδα αποφασίζω εγώ για όλα όσα αφορούν τους παίκτες»
🇵🇹 Jorge Jesus, sobre el caso Cristiano Ronaldo en la @selecaoportugal— El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 30, 2026
🗣️ "Esto parece que es un caso entre él y yo pero no hay caso ninguno"
😡 "En el club manda un presidente, pero en el equipo mando yo en todo lo que tiene que ver con los jugadores"
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/KDr1lrTpT3
Ο Ρονάλντο με την εθνική ομάδα έχει 234 συμμετοχές και έχει πετύχει 146 γκολ.
Για την ιστορία έκανε επίσημο ντεμπούτο στο παιχνίδι με την Ελλάδα στην πρεμιέρα του Euro 2004. Με την εθνική ομάδα κατέκτησε το Euro 2026 ενώ έχει παίξει σε 6 Παγκόσμια Κύπελλα.
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