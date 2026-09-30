Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος ζητεί χρήματα από τις Μητροπόλεις ως δώρο για τα 35 χρόνια διακονίας του Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Το ταξίδι έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 19-25 Οκτωβρίου 2026 και, σύμφωνα με το σχετικό ανακοινωθέν που επικαλείται το δημοσίευμα, το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 6.500 δολάρια ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο και 7.600 δολάρια για μονόκλινο - Διαβάστε την επιστολή από τον «Εθνικό Κήρυκα»





Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον «Εθνικό Κήρυκα», η πρωτοβουλία προέρχεται από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, ο οποίος ανέθεσε στον Εθνικό Πρωτοσύγκελο της Αρχιεπισκοπής, Επίσκοπο Διοκλείας Νεκτάριο (Παπαζαφειρόπουλο), να απευθυνθεί στις Μητροπόλεις. Η επιστολή προς τους Μητροπολίτες αναφέρει ότι η οικονομική συνεισφορά προορίζεται «για ένα δώρο» προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ενόψει της επίσκεψης στην Κωνσταντινούπολη.







Η επέτειος και η επίσκεψη στο Φανάρι Η πρωτοβουλία συνδέεται με την 35η επέτειο από την ανάδειξη του κ.κ. Βαρθολομαίου στον Οικουμενικό Θρόνο.



Ο Βαρθολομαίος εξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης το 1991 και ενθρονίστηκε στις 2 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Έκτοτε βρίσκεται στην κορυφή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχοντας διανύσει περισσότερες από τρεις δεκαετίες ως προκαθήμενος της Κωνσταντινουπόλεως. Η επίσημη βιογραφία του από την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής τον παρουσιάζει ως τον 270ό Οικουμενικό Πατριάρχη και υπογραμμίζει τον ρόλο του στην προώθηση του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού διαλόγου, αλλά και στην ανάδειξη της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος ως σημαντικής πτυχής της πατριαρχικής του διακονίας.







Στο πλαίσιο της επίσκεψης αναμένεται να υπάρξει συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ενώ το δώρο για την επέτειο των 35 ετών αποτελεί ξεχωριστή οικονομική πρωτοβουλία της Αρχιεπισκοπής.



Τι αναφέρει η επιστολή Η επιστολή του Επισκόπου Διοκλείας Νεκταρίου προς τις Μητροπόλεις παρουσιάζει την επέτειο ως «σημαντική πνευματική επέτειο» και ταυτόχρονα ως «ιστορικό γεγονός».



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Σημειώνεται, ότι το δημοσίευμα του «Εθνικού Κήρυκα» χρησιμοποιεί ιδιαίτερα επικριτική γλώσσα για την πρωτοβουλία, συνδέοντάς την με προηγούμενες οικονομικές εκκλήσεις προς τις Μητροπόλεις.



Το προηγούμενο του 2025 Η σημερινή συζήτηση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή, όπως υποστηρίζεται, υπάρχει και προηγούμενη αντίστοιχη οικονομική έκκληση. Τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα πάλι με τον «Εθνικό Κήρυκα», είχε ζητηθεί από τις Μητροπόλεις της Αρχιεπισκοπής Αμερικής ποσό 35.000 δολαρίων από την καθεμία, προκειμένου να καλυφθούν έξοδα που συνδέονταν με την επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στην Κωνσταντινούπολη για τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η προηγούμενη οικονομική έκκληση συνδέεται χρονικά με την αναχώρηση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε τιμηθεί με το Βραβείο Templeton. Το βραβείο συνοδευόταν από χρηματικό έπαθλο ύψους 1,4 εκατομμυρίου δολαρίων.



Ο ρόλος του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος βρίσκεται στην ηγεσία της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής από το 2019. Σύμφωνα με την επίσημη βιογραφία της Αρχιεπισκοπής, είναι ο όγδοος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής από την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής το 1922 και παράλληλα Πρόεδρος της Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής και της Assembly of Canonical Orthodox Bishops στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σχέση του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη είναι ιδιαίτερα στενή και έχει περιγραφεί δημόσια από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο ως σχέση πνευματικού τέκνου με πνευματικό πατέρα.



Κεντρικό θέμα συζήτησης στην ελληνοαμερικανική ομογένεια βρίσκεται η πρωτοβουλία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής να ζητήσει από τις οκτώ Μητροπόλεις της συνεισφορά ύψους 1.000 δολαρίων, με σκοπό την αγορά δώρου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο , με αφορμή τη συμπλήρωση 35 ετών από την εκλογή και την έναρξη της Πατριαρχικής του διακονίας.Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον «Εθνικό Κήρυκα», η πρωτοβουλία προέρχεται από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, ο οποίος ανέθεσε στον Εθνικό Πρωτοσύγκελο της Αρχιεπισκοπής, Επίσκοπο Διοκλείας Νεκτάριο (Παπαζαφειρόπουλο), να απευθυνθεί στις Μητροπόλεις. Η επιστολή προς τους Μητροπολίτες αναφέρει ότι η οικονομική συνεισφορά προορίζεται «για ένα δώρο» προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη,Ζητείται ποσό 1.000 δολαρίων από κάθε Ιερά Μητρόπολη, ενώ για την καταβολή αναφέρεται συγκεκριμένη ένδειξη, «Patriarch gift 35 years».Η πρωτοβουλία συνδέεται με την 35η επέτειο από την ανάδειξη του κ.κ. Βαρθολομαίου στον Οικουμενικό Θρόνο.Ο Βαρθολομαίος εξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης το 1991 και ενθρονίστηκε στις 2 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Έκτοτε βρίσκεται στην κορυφή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχοντας διανύσει περισσότερες από τρεις δεκαετίες ως προκαθήμενος της Κωνσταντινουπόλεως. Η επίσημη βιογραφία του από την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής τον παρουσιάζει ως τον 270ό Οικουμενικό Πατριάρχη και υπογραμμίζει τον ρόλο του στην προώθηση του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού διαλόγου, αλλά και στην ανάδειξη της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος ως σημαντικής πτυχής της πατριαρχικής του διακονίας.Η επίσκεψη, που έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εντάσσεται σε οργανωμένο προσκυνηματικό ταξίδι του Τάγματος του Αγίου Ανδρέα των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και τον Μέγα Ακτουάριο του Τάγματος, Αντώνιο Λυμπεράκη. Το ταξίδι έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 19-25 Οκτωβρίου 2026 και, σύμφωνα με το σχετικό ανακοινωθέν που επικαλείται το δημοσίευμα, το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 6.500 δολάρια ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο και 7.600 δολάρια για μονόκλινο.Στο πλαίσιο της επίσκεψης αναμένεται να υπάρξει συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ενώ το δώρο για την επέτειο των 35 ετών αποτελεί ξεχωριστή οικονομική πρωτοβουλία της Αρχιεπισκοπής.Η επιστολή του Επισκόπου Διοκλείας Νεκταρίου προς τις Μητροπόλεις παρουσιάζει την επέτειο ως «σημαντική πνευματική επέτειο» και ταυτόχρονα ως «ιστορικό γεγονός».Το βασικό σημείο της επιστολής είναι η παράκληση προς τις Μητροπόλεις να συνεισφέρουν από 1.000 δολάρια η καθεμία για την αγορά του δώρου. Η οικονομική συνεισφορά δεν παρουσιάζεται ως υποχρεωτική εισφορά υπέρ κάποιας λειτουργικής ανάγκης, αλλά ως συμμετοχή στην προσφορά ενός επετειακού δώρου προς τον Πατριάρχη. Αυτό είναι και το στοιχείο, που έχει προκαλέσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση.Σημειώνεται, ότι το δημοσίευμα του «Εθνικού Κήρυκα» χρησιμοποιεί ιδιαίτερα επικριτική γλώσσα για την πρωτοβουλία, συνδέοντάς την με προηγούμενες οικονομικές εκκλήσεις προς τις Μητροπόλεις.Η σημερινή συζήτηση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή, όπως υποστηρίζεται, υπάρχει και προηγούμενη αντίστοιχη οικονομική έκκληση. Τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα πάλι με τον «Εθνικό Κήρυκα», είχε ζητηθεί από τις Μητροπόλεις της Αρχιεπισκοπής Αμερικής ποσό 35.000 δολαρίων από την καθεμία, προκειμένου να καλυφθούν έξοδα που συνδέονταν με την επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στην Κωνσταντινούπολη για τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η προηγούμενη οικονομική έκκληση συνδέεται χρονικά με την αναχώρηση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε τιμηθεί με το Βραβείο Templeton. Το βραβείο συνοδευόταν από χρηματικό έπαθλο ύψους 1,4 εκατομμυρίου δολαρίων.Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος βρίσκεται στην ηγεσία της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής από το 2019. Σύμφωνα με την επίσημη βιογραφία της Αρχιεπισκοπής, είναι ο όγδοος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής από την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής το 1922 και παράλληλα Πρόεδρος της Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής και της Assembly of Canonical Orthodox Bishops στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σχέση του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη είναι ιδιαίτερα στενή και έχει περιγραφεί δημόσια από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο ως σχέση πνευματικού τέκνου με πνευματικό πατέρα.

Μόλις λίγες ημέρες πριν από τη δημοσιοποίηση της οικονομικής πρωτοβουλίας, ο κ. Ελπιδοφόρος είχε μιλήσει στη Βοστώνη με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στο πλαίσιο διεπιστημονικού συμποσίου για τα 35 χρόνια της πατριαρχικής του διακονίας. Ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε τη διακονία του Πατριάρχη ως πορεία απόλυτης αφοσίωσης στην Εκκλησία, ενώ αναφέρθηκε και στον προσωπικό δεσμό τους, ο οποίος, όπως είπε, έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 25 ετών.



Μια επέτειος με ιδιαίτερο εκκλησιαστικό βάρος Τα 35 χρόνια του Πατριαρχείου Βαρθολομαίου δεν αποτελούν απλώς μια προσωπική επέτειο για τον ίδιο τον Παναγιώτατο. Κατά τη διάρκεια της μακράς διακονίας του, το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα σε ζητήματα διαχριστιανικού και διαθρησκειακού διαλόγου, σχέσεων μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών, προστασίας του περιβάλλοντος και διεθνών εκκλησιαστικών πρωτοβουλιών.



Ιδιαίτερη θέση στη διακονία του κατέχει και η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη το 2016. Στο πρόσφατο συμπόσιο της Βοστώνης για την 35ετία, ο Επίσκοπος Δυτικής Αμερικής της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Μάξιμος αναφέρθηκε ειδικά στον τρόπο με τον οποίο ο Πατριάρχης διαχειρίστηκε τις δυσκολίες κατά τη διάρκεια της Συνόδου, αναδεικνύοντας τον διάλογο, την υπομονή και την πειθώ ως βασικά εργαλεία.



Παράλληλα, η περιβαλλοντική δράση αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα στοιχεία της πατριαρχικής του παρουσίας. Η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής σημειώνει ότι ο Πατριάρχης έχει καταστήσει την προστασία της δημιουργίας και του περιβάλλοντος σταθερό άξονα της δημόσιας και εκκλησιαστικής του παρουσίας.



Οι προβληματισμοί Πέρα από την ίδια την επέτειο, το ζήτημα που τίθεται πλέον αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης τέτοιων πρωτοβουλιών και κυρίως τη διάκριση ανάμεσα στις επίσημες οικονομικές υποχρεώσεις των εκκλησιαστικών δομών και στις προαιρετικές συνεισφορές για εορταστικές ή συμβολικές δράσεις.



Στην προκειμένη περίπτωση, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για αίτημα συνεισφοράς 1.000 δολαρίων ανά Μητρόπολη για συγκεκριμένο επετειακό δώρο ενώ δεν προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία ότι πρόκειται για θεσμοθετημένη υποχρεωτική εισφορά ή για χρηματοδότηση λειτουργικών αναγκών του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Παράλληλα, η δημοσιοποίηση του θέματος αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά στην οικονομική λειτουργία μιας μεγάλης εκκλησιαστικής δομής, όπως η Αρχιεπισκοπή Αμερικής: πώς χρηματοδοτούνται οι διεθνείς εκκλησιαστικές δράσεις, οι επισκέψεις, οι εκδηλώσεις και οι συμβολικές προσφορές καθώς και ποια είναι η διαδικασία, με την οποία ζητείται η συμμετοχή των επιμέρους Μητροπόλεων.



Στην παρούσα φάση, αναμένεται η επίσκεψη του Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη και η τελική μορφή που θα πάρει ο εορτασμός για τα 35 χρόνια του Οικουμενικού Πατριάρχη.



Η επέτειος αποτελεί ορόσημο για τον Οικουμενικό Θρόνο, ενώ η παρουσία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και των Αρχόντων του Αγίου Ανδρέα αναμένεται να προσδώσει ιδιαίτερο βάρος στις εκδηλώσεις.



Η επιστολή του εθνικού πρωτοσύγκελου Επισκόπου Νεκταρίου προς τις Μητροπόλεις, όπως δημοσιεύεται στον «Εθνικό Κήρυκα» έχει ως εξής: «Θέμα: Δωρεά προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τα 35 έτη Πατριαρχικής Διακονίας



Εύχομαι και προσεύχομαι να είστε όλοι καλά.



Όπως γνωρίζετε, προετοιμάζουμε προσκυνηματικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να επισκεφθούμε την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 35 ετών από την εκλογή και την πατριαρχική του διακονία. Η περίσταση αυτή δεν αποτελεί μόνον μία σημαντική πνευματική επέτειο, η οποία σηματοδοτεί τη μακρά πατριαρχική του διακονία, αλλά και ένα ιστορικό γεγονός.



Ενόψει της επισκέψεώς μας, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος έχει ζητήσει από όλες τις Ιερές Μητροπόλεις να συνεισφέρουν το ποσό των 1.000 δολαρίων για ένα δώρο προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη.



Όλες οι επιταγές μπορούν να αποστέλλονται στην Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής, με την ένδειξη στο σημείωμα της επιταγής: ‘Patriarch gift 35 years’.



Παρακαλώ ενημερώστε με εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση.



Σας ευχαριστώ για την αφοσίωση και την προσφορά σας στην Εκκλησία.



Μετ’ εν Χριστώ αγάπης,



† Επίσκοπος Διοκλείας Νεκτάριος



εθνικός πρωτοσύγκελος».