Η Βακίφμπανκ κατέκτησε το τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας», δεύτερος ο ΠΑΟΚ

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης επικράτησε με 3-0 του «Δικεφάλου» στον τελικό – Τρίτη η Γαλατάσαραϊ, τέταρτος ο Πανιώνιος Betsson





Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πάλεψε απέναντι στην κάτοχο του Champions League Βακίφμπανκ, με την τούρκικη ομάδα ωστόσο να είναι ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού και να φτάνει στη νίκη με 3-0 σετ.







Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Τζιοβάνι Γκουιντέτι έφτασε και στην κατάκτηση του τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας», με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει την 2η θέση. Νωρίτερα η Γαλατάσαραϊ κέρδισε με 3-1 τον Πανιώνιο Betsson και κατέκτησε την 3η θέση, με τον «Ιστορικό» να ακολουθεί 4ος.



Το παιχνίδι:







Στο δεύτερο σετ οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ισόπαλες, με τον άσσο της Γκιουνές ωστόσο να φέρνει το 5-8. Η Οζντέν πέτυχε το 7-12, με τον ΠΑΟΚ ωστόσο να προσπαθεί να μειώσει και την Άντερσον να φέρνει το 12-15. Η Γκιουνές με άσσο ωστόσο μεγάλωσε ξανά τη διαφορά, κάνοντας το 13-18. Ο Δικέφαλος κατάφερε να μειώσει σε 19-21, με την Γκιουνές ωστόσο να κάνει το 20-23 και την Ιβάνοβιτς να δίνει σετ πόιντ στην ομάδα της. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να σβήσει τα δύο, στο τέλος όμως η Μάρκοβα έκανε το 22-25 και το 0-2 για την Βακίφμπανκ.



Το τρίτο σετ ξεκίνησε εξίσου ανταγωνιστικά, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει προβάδισμα με 7-5 χάρη στο μπλοκ της Γουεδέρινγκτον, με την Μάρκοβα ωστόσο γρήγορα να κάνει το 7-8. Οι «ασπρόμαυρες» ισοφάρισαν σε 10-10 και με το μπλοκ άουτ της Άντερσον πέρασαν μπροστά με 11-10. Η Μάρκοβα πέτυχε το 11-14, ανατρέποντας ξανά το σκορ, με την ομάδα του Φίλιπο Σκιάβο να ισοφαρίζει εκ νέου (14-14). Ο άσσος της Οζμπάι έφερε το 17-19, ο ΠΑΟΚ ωστόσο ισοφάρισε και μάλιστα πέρασε μπροστά με 20-19. Η Ουγιανίκ πέτυχε το 20-21, η Μάρκοβα αστόχησε για το 21-21 και η Γουεδέρινγκτον αστόχησε από τη γραμμή του σερβίς για το 21-22. Η Ρατσκόφσκα πήρε το μπλοκ άουτ για το 22-22, ωστόσο αστόχησε στη συνέχεια, φέρνοντας το 22-23. Η Άντερσον ισοφάρισε σε 23-23 και στη συνέχεια έδωσε το σετ πόιντ στην ομάδα της. Η Μάρκοβα πέτυχε το 24-24, με άσσο έδωσε ματς πόιντ στην Βακίφμπανκ, με την Αριέιλ ωστόσο να κάνει το 25-25. Ο ΠΑΟΚ πήρε νέο σετ πόιντ, αλλά ισοφαρίστηκε σε 26-26. Η Μπραντσούσκα πέτυχε το 26-27, με την Αριέιλ ωστόσο να ισοφαρίζει ξανά, προτού η ‘Αντερσον αστοχήσει για το 27-28. Η Μπραντσούσκα πήρε μπλοκ άουτ και η Βακίφμπανκ με 27-29, πήρε τη νίκη.



Κλείσιμο



Η Γαλατάσαραϊ πήρε τον μικρό τελικό Για τον μικρό τελικό του 1ου Διεθνούς Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας», ο



Ο Γκουιντέτι αποθέωσε τους φίλους του Πανιωνίου Betsson: «Φανταστικό να παίζεις σε τέτοια ατμόσφαιρα» (vid)



Οι δύο ομάδες προσέφεραν ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, με αποκορύφωμα το τρίτο σετ, το οποίο εξελίχθηκε σε θρίλερ. Στο τέλος η Γαλατάσαραϊ κατάφερε να βγει νικήτρια, επικρατώντας με 3-1 σετ.



Για τον μεγάλο τελικό του 1ου Διεθνούς Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας», ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την Βακίφμπανκ , με την πρωταθλήτρια Ευρώπης να παίρνει τη νίκη με 0-3 (13-25, 22-25, 27-29) και να κατακτά την 1η θέση στη διοργάνωση.Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πάλεψε απέναντι στην κάτοχο του Champions League Βακίφμπανκ, με την τούρκικη ομάδα ωστόσο να είναι ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού και να φτάνει στη νίκη με 3-0 σετ.Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να αντιδράσει στην ορμή της Βακίφμπανκ στο πρώτο σετ, ωστόσο στα επόμενα δύο πάρα πολύ ανταγωνιστικός, μη μπορώντας ωστόσο να αποτρέψει την ήττα. Ιδιαίτερα στο τρίτο σετ έφτασε πολύ κοντά, αλλά δεν τα κατάφερε.Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Τζιοβάνι Γκουιντέτι έφτασε και στην κατάκτηση του τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας», με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει την 2η θέση. Νωρίτερα η Γαλατάσαραϊ κέρδισε με 3-1 τον Πανιώνιο Betsson και κατέκτησε την 3η θέση, με τον «Ιστορικό» να ακολουθεί 4ος.Το παιχνίδι:Η κάτοχος του Champions League προηγήθηκε με 1-5, με το μπλοκ της Μάρκοβα να φέρνει το 6-12. Η Μπραντσούσκα πήρε το μπλοκ άουτ για το 9-16, με την Βακίφμπανκ να μεγαλώνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά και την Γκιουνές να κάνει το 10-20. Η Ιβάνοβιτς πέτυχε το 12-22, η Γιάσπερ αστόχησε δίνοντας σετ πόιντ στην Βακίφμπανκ και η Μάρκοβα ολοκλήρωσε το σετ, κάνοντας το 13-25.Στο δεύτερο σετ οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ισόπαλες, με τον άσσο της Γκιουνές ωστόσο να φέρνει το 5-8. Η Οζντέν πέτυχε το 7-12, με τον ΠΑΟΚ ωστόσο να προσπαθεί να μειώσει και την Άντερσον να φέρνει το 12-15. Η Γκιουνές με άσσο ωστόσο μεγάλωσε ξανά τη διαφορά, κάνοντας το 13-18. Ο Δικέφαλος κατάφερε να μειώσει σε 19-21, με την Γκιουνές ωστόσο να κάνει το 20-23 και την Ιβάνοβιτς να δίνει σετ πόιντ στην ομάδα της. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να σβήσει τα δύο, στο τέλος όμως η Μάρκοβα έκανε το 22-25 και το 0-2 για την Βακίφμπανκ.Το τρίτο σετ ξεκίνησε εξίσου ανταγωνιστικά, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει προβάδισμα με 7-5 χάρη στο μπλοκ της Γουεδέρινγκτον, με την Μάρκοβα ωστόσο γρήγορα να κάνει το 7-8. Οι «ασπρόμαυρες» ισοφάρισαν σε 10-10 και με το μπλοκ άουτ της Άντερσον πέρασαν μπροστά με 11-10. Η Μάρκοβα πέτυχε το 11-14, ανατρέποντας ξανά το σκορ, με την ομάδα του Φίλιπο Σκιάβο να ισοφαρίζει εκ νέου (14-14). Ο άσσος της Οζμπάι έφερε το 17-19, ο ΠΑΟΚ ωστόσο ισοφάρισε και μάλιστα πέρασε μπροστά με 20-19. Η Ουγιανίκ πέτυχε το 20-21, η Μάρκοβα αστόχησε για το 21-21 και η Γουεδέρινγκτον αστόχησε από τη γραμμή του σερβίς για το 21-22. Η Ρατσκόφσκα πήρε το μπλοκ άουτ για το 22-22, ωστόσο αστόχησε στη συνέχεια, φέρνοντας το 22-23. Η Άντερσον ισοφάρισε σε 23-23 και στη συνέχεια έδωσε το σετ πόιντ στην ομάδα της. Η Μάρκοβα πέτυχε το 24-24, με άσσο έδωσε ματς πόιντ στην Βακίφμπανκ, με την Αριέιλ ωστόσο να κάνει το 25-25. Ο ΠΑΟΚ πήρε νέο σετ πόιντ, αλλά ισοφαρίστηκε σε 26-26. Η Μπραντσούσκα πέτυχε το 26-27, με την Αριέιλ ωστόσο να ισοφαρίζει ξανά, προτού η ‘Αντερσον αστοχήσει για το 27-28. Η Μπραντσούσκα πήρε μπλοκ άουτ και η Βακίφμπανκ με 27-29, πήρε τη νίκη.Τα σετ: 13-25, 22-25, 27-29Για τον μικρό τελικό του 1ου Διεθνούς Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας», ο Πανιώνιος Betsson αντιμετώπισε την Γαλατάσαραϊ, οι «κυανέρυθρες» ηττήθηκαν με 3-1 (25-20, 17-25, 30-28, 25-23) και κατέλαβαν την τέταρτη θέση. Στην τρίτη θέση το σύνολο του Αλμπέρτο Μπιγκαρέλι.Ο Γκουιντέτι αποθέωσε τους φίλους του Πανιωνίου Betsson: «Φανταστικό να παίζεις σε τέτοια ατμόσφαιρα» (vid)Οι δύο ομάδες προσέφεραν ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, με αποκορύφωμα το τρίτο σετ, το οποίο εξελίχθηκε σε θρίλερ. Στο τέλος η Γαλατάσαραϊ κατάφερε να βγει νικήτρια, επικρατώντας με 3-1 σετ.

Με τη νίκη αυτή, η κάτοχος του CEV Cup κατέκτησε την 3η θέση στο τουρνουά, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να ακολουθεί ως 4η.



Με την αναμέτρηση αυτή, Πανιώνιος Betsson και Γαλατάσαραϊ ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο «Κωνσταντίνος Ιωάν. Καρέλιας», με τον τελικό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Βακίφμπανκ να κλείνει την αυλαία του τουρνουά στις 20:00!



Το παιχνίδι:



Ο «Ιστορικός» ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, παίρνοντας προβάδισμα με 0-3 και παρά την ισοφάριση της Γαλατάσαραϊ, η Ζακχαίου με μπλοκ πέτυχε το 3-7. Οι παίκτριες του Αλμπέρτο Μπιγκαρέλι ισοφάρισαν ξανά (7-7) και το παιχνίδι συνεχίστηκε στον πόντο. Η Αϊντίν με μπλοκ πέτυχε το 14-11, με την Ακίμοβα να κάνει το 18-13, δίνοντας διαφορά πέντε πόντων στην ομάδα της. Το μπλοκ της Γκιουβελί έφερε το 23-17, ο Πανιώνιος Betsson μείωσε σε 23-20, ωστόσο η Ακίμοβα έδωσε σετ πόιντ στην ομάδα της και η Αϊντίν πέτυχε το 25-20, ολοκληρώνοντας το σετ.



Στο δεύτερο σετ ο Πανιώνιος Betsson πήρε προβάδισμα στο σκορ με 1-5, με την Βασιλαντωνάκη να πετυχαίνει το 3-9, μεγαλώνοντας τη διαφορά. Η Κούμπουρα πέτυχε το 6-12, με την Ζακχαίου να φέρνει το 10-15 παρά τις προσπάθειες της Γαλατάσαραϊ να μειώσει. Η Βασιλαντωνάκη έφερε το 14-18, η Γκρόζερ πέτυχε το 15-21 και η Λαμπρούση με μπλοκ μεγάλωσε τον δείκτη του σκορ (15-22). Το άστοχο σερβίς της Αϊντίν έδωσε σετ πόιντ στον Πανιώνιο Betsson, με την Γκιουβελί να αστοχεί ξανά, ολοκληρώνοντας το σετ με 17-25.



Ισορροπημένα ξεκίνησε το τρίτο σετ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο – πόντο για αρκετή ώρα. Οι «κυανέρυθρες» κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα με 11-13, με την Γαλατάσαραϊ ωστόσο να φέρνει ξανά το παιχνίδι στα ίσα. Η Καρουτάσου με άσσο πέτυχε το 16-13, με τη Γκρόζερ να παίρνει το μπλοκ άουτ, ισοφαρίζοντας σε 16-16. Η Τσέχα ακραία με έναν ακόμη πόντο, έδωσε το προβάδισμα στον «Ιστορικό» (16-18), με την άστοχη επίθεση της Ακίμοβα να φέρνει το 17-20. Ο Πανιώνιος Betsson διατήρησε το προβάδισμα, με την Γαλατάσαραϊ ωστόσο να καταφέρνει να μειώσει στον πόντο (22-23), με την Ακίμοβα να ισοφαρίζει σε 23-23 και με νέο πόντο να δίνει σετ πόιντ στην ομάδα της. Η Ζακχαίου ισοφάρισε σε 24-24, το λάθος της τούρκικης ομάδας έφερε το 24-25, η Ακίμοβα ωστόσο έφερε ξανά το παιχνίδι στα ίσα και με μπλοκ άουτ έδωσε νέο σετ πόιντ στην ομάδα της. Στη συνέχεια αστόχησε για το 26-26. Κούμπουρα και Ακίμοβα έφεραν το 27-27, με την Αϊντίν να κάνει το 29-28 και την Ακίμοβα να ολοκληρώνει το σετ, πετυχαίνοντας το 30-28.



Με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο – πόντο ξεκίνησε και το τέταρτο σετ, με την Σέντναν να πετυχαίνει το 8-10, προτού η Καρουτάσου ισοφαρίσει σε 11-11. Τα λάθη του «Ιστορικού» έφεραν το 16-13, με την ομάδα του Γιουνούς Οτσάλ ωστόσο να ισοφαρίζει σε 18-18. Η Αϊντίν αστόχησε για το 20-21, η Ακίμοβα ωστόσο έφερε το 22-22 και η Αϊντίν έδωσε σετ πόιντ στην ομάδα της (22-24). Ο «Ιστορικός» έσβησε το πρώτο, ωστόσο η Ακίμοβα με μπλοκ άουτ έκανε το 25-23 και έδωσε τη νίκη στην Γαλατάσαραϊ.



Τα σετ: 25-20, 17-25, 30-28, 25-23





Πηγή: volleyland.gr