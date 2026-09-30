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Από την Παντούση και τη Φούλοπ στον ζεν πρεμιέ Χρυσοστόμου - Ερωτικά τρίγωνα, απιστίες και χωρισμοί στις σειρές της TV
Από την Παντούση και τη Φούλοπ στον ζεν πρεμιέ Χρυσοστόμου - Ερωτικά τρίγωνα, απιστίες και χωρισμοί στις σειρές της TV
Οι ερωτικές σχέσεις μονοπωλούν το ενδιαφέρον, το οποίο γίνεται μεγαλύτερο όταν υποστηρίζεται από δημοφιλείς πρωταγωνιστές
Μπορεί η κωμωδία και το φαινόμενο «Ριφιφί» να σπάνε τα κοντέρ στην τηλεθέαση αλλά στο κομμάτι των δραματικών σειρών, που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι της μυθοπλασίας, αυτό που κατακτά το κοινό είναι ο έρωτας. Ηταν, είναι και θα είναι το ζητούμενο στα σίριαλ.
Με σχέσεις σε αδιέξοδο, με ερωτικά τρίγωνα, με χωρισμούς και απιστίες, ακόμη και με απόπειρες δολοφονίας οι ερωτικές σχέσεις μονοπωλούν το ενδιαφέρον, το οποίο γίνεται μεγαλύτερο όταν υποστηρίζεται από δημοφιλείς πρωταγωνιστές.
Η Αναστασία Παντούση είναι ίσως το ωραιότερο «κάδρο» αυτή την περίοδο τηλεοπτικά, την ώρα που ο Γιώργος Χρυσοστόμου επιβεβαιώνει τον όρο του ζεν πρεμιέ της γενιάς του και η Ιζαμπέλα Φούλοπ αν και «πέτρα του σκανδάλου» είναι η πιο γοητευτική πρωταγωνίστρια στις «Μπλε Ωρες».
Αναστασία Παντούση
Λευκή, «Κρίνο και αγκάθι» ΑΝΤ1
Αναμφισβήτητα ταλαντούχα, από τις ανερχόμενες ηθοποιούς της γενιάς της, εδώ και χρόνια επιμένει πρωταγωνιστικά. Από πέρυσι όπου συμμετείχε στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha είχε ξεχωρίσει στο πλάι του Αλέξανδρου Σταύρου, ως Μελισσάνθη Φατούρου, σε ρόλο μοιραίας συζύγου βυθισμένης σε εξωσυζυγική σχέση και στην απογοήτευση της για την απουσία παιδιού από την ζωή της.
Φέτος, η Αναστασία Παντούση ως Λευκή στην σειρά του ΑΝΤ1 «Κρίνο και αγκάθι» είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή παρουσία της δραματικής μυθοπλασίας. Ερωτικό ταίρι του Γιώργου Γεροντιδάκη, ήδη από τα πρώτα επεισόδια ως νύφη, κάνει απόπειρα δολοφονίας του συζύγου της την πρώτη νύχτα του γάμου, με κίνητρο την εκδίκηση. Οπως και η ίδια σχολιάζει σε συνέντευξή της «Η Λευκή θα κινείται διαρκώς ανάμεσα στο μίσος και την αγάπη, σε μια σύγκρουση ανάμεσα στο σωστό και το λάθος, αλλά και στο καλό και το κακό». Η συνέχεια επιφυλάσσει εκπλήξεις, όχι ως φράση κλισέ αλλά ως γεγονός που θέλει το μίσος των δύο να γίνεται έρωτας.
Ιζαμπέλα Φούλοπ
Εύα, «Μπλε Ωρες» ΣΚΑΪ
Από την «Γη της Ελιάς», στο «Πόρτο Λεόνε» και το «Προξενιό της Ιουλίας» ως τις «Μπλε ώρες» η διαδρομή της Ιζαμπέλας Φούλοπ παραμένει αισθητή και ποτέ απαρατήρητη. Η Εύα στην σειρά του Ανδρέα Γεωργίου δραπετεύει από έναν ανυπόφορο και κακοποιητικό γάμο και κάνει σχέση με τον Αγγελο (Βαγγέλη Κακουριώτη) ο οποίος είναι παντρεμένος με μία γυναίκα η οποία θα βρεθεί δολοφονημένη.
Σκάνδαλα, δολοφονίες, παράνομη σχέση, σύγκρουση οικογενειών. Ολα τα στοιχεία που κάνουν μία δραματική σειρά και κυρίως μία ερωτική ιστορία ενδιαφέρουσα. Η Φούλοπ είναι εξαιρετική στις δραματικές σκηνές, είναι πρωταγωνίστρια εσωτερικής ομορφιάς και πολύ ιδιαίτερη εκφραστικά. Εχει θεατρική παιδεία, δεν αφήνεται σε μανιέρες και ευκολίες και δεν αποπειράται να παρασύρει με τη δύναμη της ομορφιάς της το τηλεοπτικό κοινό. Απλά δεν μπορεί και να το αποφύγει.
Γιώργος Χρυσοστόμου
Σοφοκλής, «Κάμπινγκ» MEGA
Με σχέσεις σε αδιέξοδο, με ερωτικά τρίγωνα, με χωρισμούς και απιστίες, ακόμη και με απόπειρες δολοφονίας οι ερωτικές σχέσεις μονοπωλούν το ενδιαφέρον, το οποίο γίνεται μεγαλύτερο όταν υποστηρίζεται από δημοφιλείς πρωταγωνιστές.
Η Αναστασία Παντούση είναι ίσως το ωραιότερο «κάδρο» αυτή την περίοδο τηλεοπτικά, την ώρα που ο Γιώργος Χρυσοστόμου επιβεβαιώνει τον όρο του ζεν πρεμιέ της γενιάς του και η Ιζαμπέλα Φούλοπ αν και «πέτρα του σκανδάλου» είναι η πιο γοητευτική πρωταγωνίστρια στις «Μπλε Ωρες».
Αναστασία Παντούση
Λευκή, «Κρίνο και αγκάθι» ΑΝΤ1
Αναμφισβήτητα ταλαντούχα, από τις ανερχόμενες ηθοποιούς της γενιάς της, εδώ και χρόνια επιμένει πρωταγωνιστικά. Από πέρυσι όπου συμμετείχε στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha είχε ξεχωρίσει στο πλάι του Αλέξανδρου Σταύρου, ως Μελισσάνθη Φατούρου, σε ρόλο μοιραίας συζύγου βυθισμένης σε εξωσυζυγική σχέση και στην απογοήτευση της για την απουσία παιδιού από την ζωή της.
Φέτος, η Αναστασία Παντούση ως Λευκή στην σειρά του ΑΝΤ1 «Κρίνο και αγκάθι» είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή παρουσία της δραματικής μυθοπλασίας. Ερωτικό ταίρι του Γιώργου Γεροντιδάκη, ήδη από τα πρώτα επεισόδια ως νύφη, κάνει απόπειρα δολοφονίας του συζύγου της την πρώτη νύχτα του γάμου, με κίνητρο την εκδίκηση. Οπως και η ίδια σχολιάζει σε συνέντευξή της «Η Λευκή θα κινείται διαρκώς ανάμεσα στο μίσος και την αγάπη, σε μια σύγκρουση ανάμεσα στο σωστό και το λάθος, αλλά και στο καλό και το κακό». Η συνέχεια επιφυλάσσει εκπλήξεις, όχι ως φράση κλισέ αλλά ως γεγονός που θέλει το μίσος των δύο να γίνεται έρωτας.
Ιζαμπέλα Φούλοπ
Εύα, «Μπλε Ωρες» ΣΚΑΪ
Από την «Γη της Ελιάς», στο «Πόρτο Λεόνε» και το «Προξενιό της Ιουλίας» ως τις «Μπλε ώρες» η διαδρομή της Ιζαμπέλας Φούλοπ παραμένει αισθητή και ποτέ απαρατήρητη. Η Εύα στην σειρά του Ανδρέα Γεωργίου δραπετεύει από έναν ανυπόφορο και κακοποιητικό γάμο και κάνει σχέση με τον Αγγελο (Βαγγέλη Κακουριώτη) ο οποίος είναι παντρεμένος με μία γυναίκα η οποία θα βρεθεί δολοφονημένη.
Σκάνδαλα, δολοφονίες, παράνομη σχέση, σύγκρουση οικογενειών. Ολα τα στοιχεία που κάνουν μία δραματική σειρά και κυρίως μία ερωτική ιστορία ενδιαφέρουσα. Η Φούλοπ είναι εξαιρετική στις δραματικές σκηνές, είναι πρωταγωνίστρια εσωτερικής ομορφιάς και πολύ ιδιαίτερη εκφραστικά. Εχει θεατρική παιδεία, δεν αφήνεται σε μανιέρες και ευκολίες και δεν αποπειράται να παρασύρει με τη δύναμη της ομορφιάς της το τηλεοπτικό κοινό. Απλά δεν μπορεί και να το αποφύγει.
Γιώργος Χρυσοστόμου
Σοφοκλής, «Κάμπινγκ» MEGA
Θεωρητικά ο «βαρύς» και λιγομίλητος επικεφαλής του «Κάμπινγκ», της μαύρης κωμωδίας του Mega, διατηρεί μία ερωτική σχέση χωρίς ιδιαίτερες δεσμεύσεις με την Βίκυ Σταυροπούλου, η οποία είναι και αυτή κάτοικος τροχόσπιτου της ιδιαίτερης αυτής κοινότητας. Ομως ο ίδιος στην επιστροφή του στην κωμωδία μετά από χρόνια, μοιάζει να έχει καταλάβει πως ο κατάλληλος ρόλος είναι αυτός που τον θέλει να μην ανήκει κάπου συναισθηματικά.
Ουσιαστικά, ο συγκεκριμένος ρόλος είναι ραμμένος στα μέτρα του, καθώς και πλησιάζει στο προσωπικό στυλ του και δείχνει τόσο λιγομίλητος και ηγεμονικός όσο νιώθει και ο ίδιος. Παράλληλα στις πιο ευαίσθητες στιγμές του είναι τρυφερά προστατευτικός. Σε κάθε περίπτωση, απαρατήρητος δεν περνά. Ειδικά μετά από αρκετά χρόνια, όπου υποκριτικά έχει κάνει μεγάλη διαδρομή στις θεατρικές σκηνές με πολλές και απαιτητικές παραστάσεις. Είναι από τους πιο ταλαντούχους πρωταγωνιστές και δικαιολογημένα παρών φέτος σε μία φιλόδοξη παραγωγή.
Βασίλης Μπισμπίκης
Μανούσος, «Δύο μαύρα πουκάμισα» MEGA
Λέγονται και γράφονται πολλά από την πρεμιέρα κιόλας. Οτι είναι σχεδόν συνομήλικος με την τηλεοπτική μητέρα του, την Μαρίνα Ψάλτη. Οτι δείχνει μεγαλύτερος από όσο τον θέλει ο ρόλος. Υπάρχει όμως κάτι που συμφωνούν όλοι. Είναι ο πλέον κατάλληλος για τον αψύ και απρόβλεπτο Κρητικό που υποδύεται, τον Μανούσο, ο οποίος ερωτεύεται παράφορα, αντιδρά απρόβλεπτα και κάνει σαματά.
Ο Μπισμπίκης υποδύεται ένα ρόλο στα μέτρα του, ο οποίος ξεκίνησε με μία «άστατη» εικόνα και εξελίσσεται σε ένα βαθύ έρωτα με την συμπρωταγωνίστριά του στα «Δύο μαύρα πουκάμισα» την Μαριάννα Κιμούλη, η οποία υποδύεται την Μαρκέλλα. Φυσικά, τι πιο ελκυστικό σε μία δραματική σειρά από έναν έρωτα που γεννιέται με εμπόδια και μάλιστα όταν την ίδια γυναίκα την ερωτεύονται δύο αδελφικοί φίλοι, οι οποίοι αναπόφευκτα θα οδηγηθούν σε σύγκρουση.
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