Ο Πεν Μπάντζλι σταμάτησε να κάνει ερωτικές σκηνές για λόγους ψυχικής υγείας, υποστηρίζει η σύζυγός του
Ο Πεν Μπάντζλι σταμάτησε να κάνει ερωτικές σκηνές για λόγους ψυχικής υγείας, υποστηρίζει η σύζυγός του
«Το διαδίκτυο αποφάσισε ότι εγώ είχα ζητήσει από τον σύζυγό μου να σταματήσει να κάνει ερωτικές σκηνές», είπε η Ντόμινο Κερκ ξεκαθαρίζοντας πως η φήμη αυτή δεν είναι αληθινή
Για λόγους ψυχικής υγείας αποφάσισε να σταματήσει να κάνει ερωτικές σκηνές ο Πεν Μπάντζλι σύμφωνα με όσα υποστήριξε η σύζυγός του.
Ο ηθοποιός, τον Φεβρουάριο του 2023, είχε αναφέρει σε επεισόδιο του podcast του «Podcrushed» ότι είχε ενημερώσει τη δημιουργό της σειράς «You» πως δεν επιθυμούσε πλέον να γυρίζει σκηνές ερωτικού περιεχομένου μπροστά στην κάμερα, ενώ λίγο αργότερα, μιλώντας στο Variety είχε εξηγήσει ότι «ήταν σημαντικό για εκείνον στην πραγματική του ζωή να μην κάνει ερωτικές σκηνές», διευκρινίζοντας: «Η πίστη στη σχέση μου. Είναι σημαντική για μένα».
Η Ντόμινο Κερκ, χρόνια μετά τη δήλωση αυτή, επισήμανε σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media πως κατηγορήθηκε στο ίντερνετ πως εκείνη κρύβεται πίσω από την απόφαση αυτή, και θέλησε να διαψεύσει τις φήμες: «Πριν από μερικά χρόνια, το διαδίκτυο αποφάσισε ότι εγώ είχα ζητήσει από τον σύζυγό μου να σταματήσει να κάνει ερωτικές σκηνές. Η αλήθεια είναι ότι ο σύζυγός μου αποφάσισε να το κάνει αυτό για λόγους ψυχικής υγείας», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
Και πρόσθεσε: «Έχοντας εργαστεί στη βιομηχανία από τότε που ήταν μόλις 12 ετών, πιστέψτε με, είχε έρθει η ώρα. Στον χώρο της ψυχαγωγίας αποκαλούν τους ηθοποιούς “μαριονέτες” πίσω από την πλάτη τους και είναι ακόμη πιο ανησυχητικό όταν ξεκινούν ως παιδιά-ηθοποιοί… Μετά από χρόνια προσπαθειών, ο Πεν αποφάσισε να βάλει ένα όριο και να αφήσει τον κόσμο να τον δει όπως πραγματικά είναι. Και μαντέψτε τι; Δεν έχασε θαυμαστές και συνεχίζει να παίρνει δουλειές».
Η Κερκ ανέφερε ακόμη πως αισθάνεται περήφανη για τον σύζυγό της και τη στάση του: «Οι χαρακτήρες που έχει υποδυθεί ο σύζυγός μου όλα αυτά τα χρόνια έχουν κάνει τον κόσμο να περιμένει ότι θα συνεχίσει να παίζει αυτόν τον τύπο χαρακτήρα. Χάρηκα πάρα πολύ για εκείνον και ένιωσα πολύ περήφανη, γιατί καταλάβαινα πόσο σημαντικό ήταν, και ναι… είναι απλώς θέμα υγιών ορίων μέσα σε μια σχέση».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός, τον Φεβρουάριο του 2023, είχε αναφέρει σε επεισόδιο του podcast του «Podcrushed» ότι είχε ενημερώσει τη δημιουργό της σειράς «You» πως δεν επιθυμούσε πλέον να γυρίζει σκηνές ερωτικού περιεχομένου μπροστά στην κάμερα, ενώ λίγο αργότερα, μιλώντας στο Variety είχε εξηγήσει ότι «ήταν σημαντικό για εκείνον στην πραγματική του ζωή να μην κάνει ερωτικές σκηνές», διευκρινίζοντας: «Η πίστη στη σχέση μου. Είναι σημαντική για μένα».
Η Ντόμινο Κερκ, χρόνια μετά τη δήλωση αυτή, επισήμανε σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media πως κατηγορήθηκε στο ίντερνετ πως εκείνη κρύβεται πίσω από την απόφαση αυτή, και θέλησε να διαψεύσει τις φήμες: «Πριν από μερικά χρόνια, το διαδίκτυο αποφάσισε ότι εγώ είχα ζητήσει από τον σύζυγό μου να σταματήσει να κάνει ερωτικές σκηνές. Η αλήθεια είναι ότι ο σύζυγός μου αποφάσισε να το κάνει αυτό για λόγους ψυχικής υγείας», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
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Και πρόσθεσε: «Έχοντας εργαστεί στη βιομηχανία από τότε που ήταν μόλις 12 ετών, πιστέψτε με, είχε έρθει η ώρα. Στον χώρο της ψυχαγωγίας αποκαλούν τους ηθοποιούς “μαριονέτες” πίσω από την πλάτη τους και είναι ακόμη πιο ανησυχητικό όταν ξεκινούν ως παιδιά-ηθοποιοί… Μετά από χρόνια προσπαθειών, ο Πεν αποφάσισε να βάλει ένα όριο και να αφήσει τον κόσμο να τον δει όπως πραγματικά είναι. Και μαντέψτε τι; Δεν έχασε θαυμαστές και συνεχίζει να παίρνει δουλειές».
Η Κερκ ανέφερε ακόμη πως αισθάνεται περήφανη για τον σύζυγό της και τη στάση του: «Οι χαρακτήρες που έχει υποδυθεί ο σύζυγός μου όλα αυτά τα χρόνια έχουν κάνει τον κόσμο να περιμένει ότι θα συνεχίσει να παίζει αυτόν τον τύπο χαρακτήρα. Χάρηκα πάρα πολύ για εκείνον και ένιωσα πολύ περήφανη, γιατί καταλάβαινα πόσο σημαντικό ήταν, και ναι… είναι απλώς θέμα υγιών ορίων μέσα σε μια σχέση».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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