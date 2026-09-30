Η Ιωάννα Τούνη απαντά σε όσους λένε ότι δεν δουλεύει: «Είμαι μαμά, έχω μία εταιρεία ρούχων, ασχολούμαι με το real estate και πλέον έχω μαγαζί στο Παρίσι»
Η Ιωάννα Τούνη απαντά σε όσους λένε ότι δεν δουλεύει: «Είμαι μαμά, έχω μία εταιρεία ρούχων, ασχολούμαι με το real estate και πλέον έχω μαγαζί στο Παρίσι»
«Μέσα σε όλα αυτά προσπαθώ να χωρέσω κάπως 8 ώρες ύπνου και ακόμη κι αν τα καταφέρω, το μυαλό μου πάντα υπεραναλύει και σκέφτεται κάτι από όλα αυτά τα πράγματα που έχω να κάνω και να φέρω σε βόλτα», πρόσθεσε η influencer
Την απάντησή της σε όσους υποστηρίζουν πως δεν δουλεύει έδωσε η Ιωάννα Τούνη, σημειώνοντας πως έχει αναλάβει πολλούς ρόλους, με τον σημαντικότερο να είναι εκείνος της μητέρας, ενώ παράλληλα έχει μία εταιρεία ρούχων, ασχολείται με το real estate και πλέον έχει και ένα μαγαζί στο Παρίσι.
Η influencer, σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ανέφερε αρχικά πως δεν έχει καταλάβει πώς γίνεται να κυκλοφορεί αυτή η φήμη γύρω από το όνομά της: «Λοιπόν, είμαι άνεργη, δεν δουλεύω και αυτό είναι ένα story time για το πώς γίνεται να μην δουλεύεις αλλά παράλληλα να μην προλαβαίνεις να κάτσεις. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό το meme γύρω από το όνομά μου ότι δεν δουλεύω. Και ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή, έτσι; Για αρχή είμαι μαμά. Είμαι μαμά με ένα 3,5 χρονών παιδί που αυτό από μόνο του είναι μία full time δουλειά και ίσως η πιο δύσκολη δουλειά που κάνω από όλες. Και πόσω μάλλον όταν είμαι μαμά που δεν έχει μαμά, οπότε δεν έχω και την ευκολία να αφήνω όλη μέρα το παιδί στη γιαγιά και εγώ να κάνω τα δικά μου», είπε και έδωσε συγχαρητήρια σε όλες τις μητέρες, καθώς θεωρεί ότι είναι τεράστια «δοκιμασία» η μητρότητα.
«Αυτή τη στιγμή είμαι 33 χρονών και έχω από τα 23 μου, σχεδόν δέκα χρόνια δηλαδή την Bubblegun, δηλαδή την εταιρεία που έχω με ρούχα, τα οποία φτιάχνουμε από το μηδέν στην Ελλάδα μαζί με την κολλητή μου. Έχω τελειώσει Σχέδιο Μόδας, πέρα από το Παιδαγωγικό για να μπορώ να είμαι μέσα στην παραγωγή, να ελέγχω τα ρούχα, να ελέγχω τα σχέδια, να βοηθάω σε ό,τι μπορώ με τη γνώμη μου έστω, με τα τεχνικά, τα πατρόν ή ό,τι άλλο εμπειρικά μπορώ να βοηθήσω και είμαι εκεί πέρα παρούσα από την επιλογή υφάσματος μέχρι το τελικό ρούχο και τη φωτογράφιση. Έχω μια full time δουλειά τέλος πάντων στην Bubblegun», συμπλήρωσε και τόνισε πως είναι δύσκολο αυτή την εποχή να έχει κανείς εταιρεία που η παραγωγή της να γίνεται αποκλειστικά στην Ελλάδα.
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, η influencer τόνισε πως ταυτόχρονα με όλα τα παραπάνω, προσπαθεί να ξεκουράζεται και να αφιερώνει χρόνο για τον εαυτό της, γεγονός που είναι πολύ δύσκολο: «Και τώρα θα έρθω στο τελευταίο κομμάτι. Ναι, είμαι και διαφημίστρια. Ασχολούμαι δηλαδή με τη διαφήμιση προϊόντων και με εταιρείες που με εμπιστεύονται και μου δίνουν τα προϊόντα τους. Και πέρα από όλα αυτά κάνω και content creation γενικά για τον εαυτό μου, καθώς έτσι ξεκίνησα με την αγάπη που έχω για φωτογραφίες, βίντεο και όλα τα σχετικά, οπότε προσπαθώ να είμαι ενεργή και εκεί. Και κάπου εδώ νομίζω τελειώνω. Μέσα σε όλα αυτά προσπαθώ να χωρέσω κάπως 8 ώρες ύπνου, που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Και ακόμα και αν κλείσω το οχτάωρο, για κάποιον περίεργο λόγο, το μυαλό μου πάντα υπεραναλύει και σκέφτεται κάτι από όλα αυτά τα πράγματα που έχω να κάνω και να φέρω σε βόλτα σήμερα, αύριο, μεθαύριο και καταλαβαίνεις... Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να προσέχω και την εικόνα μου. Και θέλω να προσέχω και την εικόνα μου», κατέληξε.
Η influencer, σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ανέφερε αρχικά πως δεν έχει καταλάβει πώς γίνεται να κυκλοφορεί αυτή η φήμη γύρω από το όνομά της: «Λοιπόν, είμαι άνεργη, δεν δουλεύω και αυτό είναι ένα story time για το πώς γίνεται να μην δουλεύεις αλλά παράλληλα να μην προλαβαίνεις να κάτσεις. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό το meme γύρω από το όνομά μου ότι δεν δουλεύω. Και ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή, έτσι; Για αρχή είμαι μαμά. Είμαι μαμά με ένα 3,5 χρονών παιδί που αυτό από μόνο του είναι μία full time δουλειά και ίσως η πιο δύσκολη δουλειά που κάνω από όλες. Και πόσω μάλλον όταν είμαι μαμά που δεν έχει μαμά, οπότε δεν έχω και την ευκολία να αφήνω όλη μέρα το παιδί στη γιαγιά και εγώ να κάνω τα δικά μου», είπε και έδωσε συγχαρητήρια σε όλες τις μητέρες, καθώς θεωρεί ότι είναι τεράστια «δοκιμασία» η μητρότητα.
«Αυτή τη στιγμή είμαι 33 χρονών και έχω από τα 23 μου, σχεδόν δέκα χρόνια δηλαδή την Bubblegun, δηλαδή την εταιρεία που έχω με ρούχα, τα οποία φτιάχνουμε από το μηδέν στην Ελλάδα μαζί με την κολλητή μου. Έχω τελειώσει Σχέδιο Μόδας, πέρα από το Παιδαγωγικό για να μπορώ να είμαι μέσα στην παραγωγή, να ελέγχω τα ρούχα, να ελέγχω τα σχέδια, να βοηθάω σε ό,τι μπορώ με τη γνώμη μου έστω, με τα τεχνικά, τα πατρόν ή ό,τι άλλο εμπειρικά μπορώ να βοηθήσω και είμαι εκεί πέρα παρούσα από την επιλογή υφάσματος μέχρι το τελικό ρούχο και τη φωτογράφιση. Έχω μια full time δουλειά τέλος πάντων στην Bubblegun», συμπλήρωσε και τόνισε πως είναι δύσκολο αυτή την εποχή να έχει κανείς εταιρεία που η παραγωγή της να γίνεται αποκλειστικά στην Ελλάδα.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε στα σπίτια που έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια αλλά και στην επιχείρηση με κρουασάν που άνοιξε πριν από λίγο καιρό στη γαλλική πρωτεύουσα: «Τρίτο. Ασχολούμαι με το real estate και ασχολούμαι σοβαρά με το real estate. Τα τελευταία χρόνια αγοράζω συνέχεια ακίνητα και τα εκμεταλλεύομαι. Είμαι συνέχεια σε επικοινωνία με μεσίτες και ιστορίες. Πάλι καλά έχω δίπλα μου και τον Στέφανο τον κολλητό μου, που με βοηθάει πάρα πολύ και με τη γνώμη του και με τα 3D και όλη η βοήθεια του είναι... δεν το συζητώ. Αλλά παρόλα αυτά ναι, έχω μια full time δουλειά επίσης αναφορικά με το real estate. Και δεν έχω τελειώσει ακόμα συνεχίζω. Πλέον έχω και μία ακόμα επιχείρηση στο Παρίσι, μία κρουασαντερί που την έχω φτιάξει μαζί με την ξαδέλφη μου την Κωνσταντίνα, όπου φτιάχνουμε και εκεί τα κρουασάν από το μηδέν. Είναι μια επένδυση», πρόσθεσε και σημείωσε πως πέρα από όσα φαίνονται στα social media υπάρχει και ένα κομμάτι με emails και συνεχή επικοινωνία με τους συνεργάτες της που δεν βγαίνει προς τα έξω.
@j.touni Storytime για το πώς “δεν δουλεύω”🤷🏼♀️ Για εσένα που τρέχεις πάντως όλη μερα και έχεις να κοιμηθείς 8 ώρες εδώ και μήνες🫠 Σου έχω κωδικό “TOUNI” για έξτρα έκπτωση, για να αναρωτιούνται όλοι, πώς γίνεται να φαίνεσαι τόσο ξεκούραστη και ανανεωμένη✨ Ισχύει σε όλο το site @Glow Era εκτός από την ανδρική σειρά #jtouni #skincare #storytime #fyp #viral ♬ πρωτότυπος ήχος - Ioanna Touni
Κλείνοντας, η influencer τόνισε πως ταυτόχρονα με όλα τα παραπάνω, προσπαθεί να ξεκουράζεται και να αφιερώνει χρόνο για τον εαυτό της, γεγονός που είναι πολύ δύσκολο: «Και τώρα θα έρθω στο τελευταίο κομμάτι. Ναι, είμαι και διαφημίστρια. Ασχολούμαι δηλαδή με τη διαφήμιση προϊόντων και με εταιρείες που με εμπιστεύονται και μου δίνουν τα προϊόντα τους. Και πέρα από όλα αυτά κάνω και content creation γενικά για τον εαυτό μου, καθώς έτσι ξεκίνησα με την αγάπη που έχω για φωτογραφίες, βίντεο και όλα τα σχετικά, οπότε προσπαθώ να είμαι ενεργή και εκεί. Και κάπου εδώ νομίζω τελειώνω. Μέσα σε όλα αυτά προσπαθώ να χωρέσω κάπως 8 ώρες ύπνου, που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Και ακόμα και αν κλείσω το οχτάωρο, για κάποιον περίεργο λόγο, το μυαλό μου πάντα υπεραναλύει και σκέφτεται κάτι από όλα αυτά τα πράγματα που έχω να κάνω και να φέρω σε βόλτα σήμερα, αύριο, μεθαύριο και καταλαβαίνεις... Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να προσέχω και την εικόνα μου. Και θέλω να προσέχω και την εικόνα μου», κατέληξε.
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