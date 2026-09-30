Η Ιωάννα Τούνη απαντά σε όσους λένε ότι δεν δουλεύει: «Είμαι μαμά, έχω μία εταιρεία ρούχων, ασχολούμαι με το real estate και πλέον έχω μαγαζί στο Παρίσι»

«Μέσα σε όλα αυτά προσπαθώ να χωρέσω κάπως 8 ώρες ύπνου και ακόμη κι αν τα καταφέρω, το μυαλό μου πάντα υπεραναλύει και σκέφτεται κάτι από όλα αυτά τα πράγματα που έχω να κάνω και να φέρω σε βόλτα», πρόσθεσε η influencer