Ο Τραμπ περιγράφει το θρίλερ στη Flydubai όπως του το μετέφερε ο Νετανιάχου: «Ένας υδραυλικός έσωσε το αεροπλάνο», βίντεο





«Μίλησα επί μακρόν με τον Μπίμπι Νετανιάχου για το περιστατικό», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Φαίνεται ότι ο συγκυβερνήτης ήταν ίσως τρομοκράτης ή ίσως κάποιος διαταραγμένος και μαχαίρωσε τον κυβερνήτη».







«Ο πιλότος ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, εξακολουθεί να είναι», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι παρά τον τραυματισμό του είχε την ψυχραιμία να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου.







Το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση FZ1073 της Flydubai, η οποία πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι - Τελ Αβίβ και τελικά πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο συγκυβερνήτης συνελήφθη και οι αρχές ερευνούν τα κίνητρά του, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί.



Ο Ισραηλινός υδραυλικός που μπήκε στο πιλοτήριο Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η περιγραφή του Τραμπ για την παρέμβαση ενός Ισραηλινού επιβάτη, τον οποίο χαρακτήρισε υδραυλικό χωρίς εμπειρία στον χειρισμό αεροσκαφών.



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Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα πάντα με την αφήγηση του Τραμπ, το αεροσκάφος βρισκόταν σε απότομη κάθοδο.



«Το αεροπλάνο κατέβαινε με απίστευτη γωνία», είπε, υποστηρίζοντας ότι είχε ξεπεράσει τα συνήθη επιχειρησιακά του όρια.



Οι διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος έχασε χιλιάδες πόδια ύψους μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, προτού σταθεροποιηθεί.



Νέες λεπτομέρειες για το δραματικό περιστατικό στην πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ έδωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , λέγοντας ότι συνομίλησε «επί μακρόν» με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου . Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο συγκυβερνήτης, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, μπορεί να ήταν «τρομοκράτης» ή «διαταραγμένος», ενώ περιέγραψε την καθοριστική παρέμβαση ενός Ισραηλινού επιβάτη, υδραυλικού στο επάγγελμα, ο οποίος -σύμφωνα με την εκδοχή που μετέφερε- βοήθησε να σταθεροποιηθεί το αεροσκάφος.«Μίλησα επί μακρόν με τον Μπίμπι Νετανιάχου για το περιστατικό», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Φαίνεται ότι ο συγκυβερνήτης ήταν ίσως τρομοκράτης ή ίσως κάποιος διαταραγμένος και μαχαίρωσε τον κυβερνήτη».Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κυβερνήτης είχε τραυματιστεί σοβαρά, αλλά πρόλαβε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου και να ζητήσει βοήθεια.«Ο πιλότος ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, εξακολουθεί να είναι», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι παρά τον τραυματισμό του είχε την ψυχραιμία να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου.Το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση FZ1073 της Flydubai, η οποία πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι - Τελ Αβίβ και τελικά πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο συγκυβερνήτης συνελήφθη και οι αρχές ερευνούν τα κίνητρά του, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί.Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η περιγραφή του Τραμπ για την παρέμβαση ενός Ισραηλινού επιβάτη, τον οποίο χαρακτήρισε υδραυλικό χωρίς εμπειρία στον χειρισμό αεροσκαφών.Κατά τον Τραμπ, ο άνδρας καθόταν κοντά στο μπροστινό μέρος της καμπίνας όταν αντιλήφθηκε ότι υπήρχε αναστάτωση στο πιλοτήριο. Μπήκε μέσα, τράβηξε τον συγκυβερνήτη από τη θέση του και τον έριξε προς τα πίσω, όπου άλλοι επιβάτες συνέβαλαν στην ακινητοποίησή του.Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα πάντα με την αφήγηση του Τραμπ, το αεροσκάφος βρισκόταν σε απότομη κάθοδο.«Το αεροπλάνο κατέβαινε με απίστευτη γωνία», είπε, υποστηρίζοντας ότι είχε ξεπεράσει τα συνήθη επιχειρησιακά του όρια.Οι διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος έχασε χιλιάδες πόδια ύψους μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, προτού σταθεροποιηθεί.

«Έπιασε το χειριστήριο και το επανέφερε» Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ισραηλινός επιβάτης, χωρίς να έχει πετάξει ποτέ αεροσκάφος, έπιασε το χειριστήριο και κατάφερε να επαναφέρει το αεροπλάνο σε οριζόντια πορεία πριν συντριβεί.



«Χωρίς να έχει πετάξει ποτέ αεροπλάνο, πήρε το χειριστήριο, το τράβηξε προς τα πάνω και κατάφερε να το ισιώσει πριν συντριβεί», ανέφερε.



Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν αργότερα ρωτήθηκε πώς ήξερε τι να κάνει, ο επιβάτης απάντησε ότι είχε αποκτήσει ορισμένες βασικές γνώσεις παρακολουθώντας συχνά την τηλεοπτική σειρά Air Disasters, που παρουσιάζει και αναλύει αεροπορικά δυστυχήματα.



«Είπε ότι το βλέπει πολύ και ότι, παρακολουθώντας αυτή την εκπομπή, έμαθε κατά κάποιο τρόπο πώς πετάει ένα αεροπλάνο», ανέφερε ο Τραμπ.



Στη συνέχεια, όπως είπε, άλλοι πιλότοι και μέλη ασφαλείας που βρίσκονταν στο πίσω μέρος του αεροσκάφους έφτασαν στο πιλοτήριο και ανέλαβαν τον έλεγχο.



«Νομίζω ότι είναι η πιο απίστευτη ιστορία», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.







Η επιφύλαξη του Τραμπ: «Αυτή είναι η ιστορία που άκουσα» Ο Τραμπ φρόντισε, πάντως, να διευκρινίσει επανειλημμένα ότι μετέφερε πληροφορίες που του είχαν δοθεί και όχι γεγονότα που είχαν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.



«Αυτή είναι η ιστορία που άκουσα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά αυτή είναι η ιστορία που μου μετέφερε ο Μπίμπι και ακόμη κάποιες πρώτες πηγές», είπε.







Παράλληλα, απέφυγε να δηλώσει με βεβαιότητα ότι ο συγκυβερνήτης είχε σκοπό να ρίξει το αεροπλάνο.



«Είπαν ότι ήθελε να το ρίξει. Δεν το γνωρίζουν αυτό. Δεν γνωρίζουν τέτοιου είδους πληροφορίες», σημείωσε.



Η Flydubai έχει επιβεβαιώσει ότι σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο στο πιλοτήριο, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβώσουν τα ακριβή κίνητρα και τις συνθήκες του περιστατικού.