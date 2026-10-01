Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
«Δεν είμαστε πια το woke υπουργείο»: Ο Χέγκσεθ μείωσε κατά 20% τις θέσεις στρατηγών και ναυάρχων
Ο Αμερικανός υπουργός απέρριψε τις αιτιάσεις περί «εκκαθαρίσεων» και μίλησε για «υπευθυνότητα» στην κορυφή των ενόπλων δυνάμεων – Έντονη κριτική από τους Δημοκρατικούς
Η νέα περικοπή έρχεται σε συνέχεια της μείωσης κατά 10% που είχε ανακοινωθεί τον Μάιο του 2025, ενώ ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ απέρριψε τις αναφορές περί «εκκαθαρίσεων» και μίλησε για «υπευθυνότητα» και αναμόρφωση της στρατιωτικής ηγεσίας.
Μιλώντας την Τετάρτη σε υψηλόβαθμους αξιωματικούς στη στρατιωτική βάση του Κουάντικο, στη Βιρτζίνια, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι είχε διατάξει νέα περικοπή κατά 10% στον συνολικό αριθμό των σχετικών θέσεων.
«Ξέρω, επειδή το διέταξα, ότι μειώσαμε τον συνολικό αριθμό των θέσεων κατά επιπλέον 10%, επομένως ναι, τις μειώσαμε κατά 20%», ανέφερε.
Hegseth:— Clash Report (@clashreport) September 30, 2026
So yes, 20% reduction across the board. The media calls that a “purge.”
I call it accountability and long overdue, and frankly, the bare minimum. pic.twitter.com/pGyXabeypJ
Ο πρώην παρουσιαστής του Fox News επέμεινε ότι η πολιτική αυτή δεν συνιστά εκκαθάριση της στρατιωτικής ηγεσίας.
«Τα μέσα ενημέρωσης μιλούν για εκκαθαρίσεις. Εγώ μιλάω για υπευθυνότητα, για κάτι αναγκαίο εδώ και πολύ καιρό», είπε κατά την ομιλία του, η οποία πραγματοποιήθηκε με φόντο μια μεγάλη οθόνη με το εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ.
Defense Secretary Pete Hegseth said in a speech on Wednesday that the Pentagon has eliminated roughly 1 in 5 generals and admirals during the second Trump administration through firing or position cuts.— CBS News (@CBSNews) September 30, 2026
Hegseth said he's aimed for the department to be "unrelenting, unapologetic,… pic.twitter.com/CDfLtjm6yP
Ήδη από την άνοιξη του 2025, ο Χέγκσεθ είχε ανακοινώσει ότι ο αριθμός των στρατηγών και των ναυάρχων θα μειωνόταν κατά 10%, ενώ ειδικά για τους ανώτατους αξιωματικούς «τεσσάρων αστέρων» είχε προαναγγείλει περικοπή κατά 20%.
Ωστόσο, τα στοιχεία του ίδιου του Πενταγώνου δείχνουν ότι η συνολική εικόνα δεν είχε μέχρι πρόσφατα μεταβληθεί προς τα κάτω.
«Δεν αλλάζεις κουλτούρα με τους ίδιους ανθρώπους»«Δεν αλλάζεις κουλτούρα με τους ίδιους ανθρώπους που την διέθρεψαν», δήλωσε ο Χέγκσεθ, περιγράφοντας τη φιλοσοφία πίσω από τις αλλαγές στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία.
Hegseth: We now have gender neutral standards set at the highest male standard only. pic.twitter.com/rN1OiWCU9j— Headquarters (@HQNewsNow) September 30, 2026
Ο ίδιος, που προχώρησε στη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, δηλώνει ότι στόχος του είναι να επαναφέρει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μια περισσότερο «πολεμική» κουλτούρα.
Στο πλαίσιο αυτό έχει ταχθεί κατά πολιτικών που συνδέονται με τη διαφορετικότητα και τη λεγόμενη «woke» ατζέντα, ενώ πρόσφατα διέταξε και εξετάσεις τεστοστερόνης.
«Δεν είμαστε πια το woke υπουργείο ούτε το αδύναμο υπουργείο».
«Όχι χοντροί, όχι τρανς, όχι γενειοφόροι, όχι παράξενοι, όχι δειλοί, όχι ριζοσπάστες. Μόνο πολεμιστές», τόνισε.
🇺🇸 Pete Hegseth gave the Pentagon a very specific “do not apply” list.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 30, 2026
“We’re no longer the woke department or the weak department.”
“No fatties, no trannies, no beardos, no weirdos, no wimps, no radicals. Just warriors.”
I wasn’t prepared for Pentagon policy to rhyme this…
Έναν χρόνο νωρίτερα, στην ίδια βάση στο Κουάντικο, είχε εκφωνήσει ομιλία σε ανάλογο ύφος, επιτιθέμενος μεταξύ άλλων σε υπέρβαρους στρατιωτικούς, γραφειοκράτες και ανώτατους αξιωματικούς που, όπως είχε υποστηρίξει, απλώς περιφέρονταν «στους διαδρόμους του Πενταγώνου».
Πυρά από τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Τζακ ΡιντΟι αλλαγές προκαλούν έντονη αντίδραση από τους Δημοκρατικούς. Ο γερουσιαστής Τζακ Ριντ, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, κατηγόρησε τον Χέγκσεθ ότι έχει λάβει σειρά «ανεύθυνων» και «παραταξιακών» αποφάσεων.
«Αφότου ανέλαβε, ο υπουργός Χέγκσεθ έχει πάρει αναρίθμητες ανεύθυνες, παραταξιακές αποφάσεις που έκαναν κακό στις ένοπλες δυνάμεις μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.
Ο Ριντ πρόσθεσε ότι ο υπουργός «τερμάτισε τις καριέρες δεκάδων από τους πιο άξιους και επιτυχημένους ανώτατους αξιωματικούς» και, όπως σημείωσε, αρνήθηκε να εξηγήσει τους λόγους των αποφάσεων αυτών.
Οι απομακρύνσεις από την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό ΟίκοΜετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις αρχές του 2025, η κυβέρνησή του προχώρησε σε σειρά αλλαγών και απομακρύνσεων στα ανώτατα κλιμάκια των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.
Τον Φεβρουάριο απομακρύνθηκε από τη θέση του ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, πτέραρχος Τσαρλς «Σι Κιου» Μπράουν, πρώην πιλότος μαχητικών, χωρίς να δοθούν δημόσια εξηγήσεις για την απόφαση.
Τη θέση του ανέλαβε ο επίσης πτέραρχος Νταν Κέιν, σε μια περίοδο κατά την οποία είχαν ήδη αρχίσει, σύμφωνα με τις διαθέσιμες ενδείξεις, προετοιμασίες για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.
Τους επόμενους μήνες ακολούθησαν και άλλες αλλαγές στην κορυφή της στρατιωτικής ιεραρχίας. Μεταξύ όσων απομακρύνθηκαν ήταν οι επικεφαλής του Σώματος Πεζοναυτών, της Ακτοφυλακής, της υπηρεσίας πληροφοριών NSA, καθώς και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας.
Στις αρχές Απριλίου, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν, απομακρύνθηκε επίσης ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού, στρατηγός Ράντι Τζορτζ, χωρίς και πάλι να δοθεί επίσημη αιτιολόγηση από το Πεντάγωνο.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr