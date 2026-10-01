«Δεν είμαστε πια το woke υπουργείο»: Ο Χέγκσεθ μείωσε κατά 20% τις θέσεις στρατηγών και ναυάρχων

Ο Αμερικανός υπουργός απέρριψε τις αιτιάσεις περί «εκκαθαρίσεων» και μίλησε για «υπευθυνότητα» στην κορυφή των ενόπλων δυνάμεων – Έντονη κριτική από τους Δημοκρατικούς





Η νέα περικοπή έρχεται σε συνέχεια της μείωσης κατά 10% που είχε ανακοινωθεί τον Μάιο του 2025, ενώ ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ απέρριψε τις αναφορές περί «εκκαθαρίσεων» και μίλησε για «υπευθυνότητα» και αναμόρφωση της στρατιωτικής ηγεσίας.







«Ξέρω, επειδή το διέταξα, ότι μειώσαμε τον συνολικό αριθμό των θέσεων κατά επιπλέον 10%, επομένως ναι, τις μειώσαμε κατά 20%», ανέφερε.







Ο πρώην παρουσιαστής του Fox News επέμεινε ότι η πολιτική αυτή δεν συνιστά εκκαθάριση της στρατιωτικής ηγεσίας.



«Τα μέσα ενημέρωσης μιλούν για εκκαθαρίσεις. Εγώ μιλάω για υπευθυνότητα, για κάτι αναγκαίο εδώ και πολύ καιρό», είπε κατά την ομιλία του, η οποία πραγματοποιήθηκε με φόντο μια μεγάλη οθόνη με το εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ.



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Ήδη από την άνοιξη του 2025, ο Χέγκσεθ είχε ανακοινώσει ότι ο αριθμός των στρατηγών και των ναυάρχων θα μειωνόταν κατά 10%, ενώ ειδικά για τους ανώτατους αξιωματικούς «τεσσάρων αστέρων» είχε προαναγγείλει περικοπή κατά 20%.



Ωστόσο, τα στοιχεία του ίδιου του Πενταγώνου δείχνουν ότι η συνολική εικόνα δεν είχε μέχρι πρόσφατα μεταβληθεί προς τα κάτω.



«Δεν είμαστε πια το woke υπουργείο ούτε το αδύναμο υπουργείο», δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ, ανακοινώνοντας ότι οι θέσεις στρατηγών, πτεράρχων και ναυάρχων στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν μειωθεί συνολικά κατά 20%. Ο Αμερικανός υπουργός υπερασπίστηκε την απόφαση ως «αναγκαία εδώ και πολύ καιρό» και απέρριψε τις αναφορές περί «εκκαθαρίσεων», κάνοντας λόγο για «υπευθυνότητα» και αλλαγή κουλτούρας στην κορυφή του στρατεύματος.Η νέα περικοπή έρχεται σε συνέχεια της μείωσης κατά 10% που είχε ανακοινωθεί τον Μάιο του 2025, ενώ ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ απέρριψε τις αναφορές περί «εκκαθαρίσεων» και μίλησε για «υπευθυνότητα» και αναμόρφωση της στρατιωτικής ηγεσίας.Μιλώντας την Τετάρτη σε υψηλόβαθμους αξιωματικούς στη στρατιωτική βάση του Κουάντικο, στη Βιρτζίνια, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι είχε διατάξει νέα περικοπή κατά 10% στον συνολικό αριθμό των σχετικών θέσεων.«Ξέρω, επειδή το διέταξα, ότι μειώσαμε τον συνολικό αριθμό των θέσεων κατά επιπλέον 10%, επομένως ναι, τις μειώσαμε κατά 20%», ανέφερε.Ο πρώην παρουσιαστής του Fox News επέμεινε ότι η πολιτική αυτή δεν συνιστά εκκαθάριση της στρατιωτικής ηγεσίας.«Τα μέσα ενημέρωσης μιλούν για εκκαθαρίσεις. Εγώ μιλάω για υπευθυνότητα, για κάτι αναγκαίο εδώ και πολύ καιρό», είπε κατά την ομιλία του, η οποία πραγματοποιήθηκε με φόντο μια μεγάλη οθόνη με το εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ.Ήδη από την άνοιξη του 2025, ο Χέγκσεθ είχε ανακοινώσει ότι ο αριθμός των στρατηγών και των ναυάρχων θα μειωνόταν κατά 10%, ενώ ειδικά για τους ανώτατους αξιωματικούς «τεσσάρων αστέρων» είχε προαναγγείλει περικοπή κατά 20%.Ωστόσο, τα στοιχεία του ίδιου του Πενταγώνου δείχνουν ότι η συνολική εικόνα δεν είχε μέχρι πρόσφατα μεταβληθεί προς τα κάτω.

Στα τέλη Μαΐου του 2025 οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αριθμούσαν 831 στρατηγούς, πτεράρχους και ναυάρχους. Στην τελευταία καταμέτρηση, στις 31 Ιουλίου 2026, ο αριθμός τους είχε φτάσει τους 851, καταγράφοντας μικρή αύξηση παρά τις προηγούμενες εξαγγελίες.



«Δεν αλλάζεις κουλτούρα με τους ίδιους ανθρώπους» «Δεν αλλάζεις κουλτούρα με τους ίδιους ανθρώπους που την διέθρεψαν», δήλωσε ο Χέγκσεθ, περιγράφοντας τη φιλοσοφία πίσω από τις αλλαγές στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία.







Ο ίδιος, που προχώρησε στη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, δηλώνει ότι στόχος του είναι να επαναφέρει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μια περισσότερο «πολεμική» κουλτούρα.



Στο πλαίσιο αυτό έχει ταχθεί κατά πολιτικών που συνδέονται με τη διαφορετικότητα και τη λεγόμενη «woke» ατζέντα, ενώ πρόσφατα διέταξε και εξετάσεις τεστοστερόνης.



«Δεν είμαστε πια το woke υπουργείο ούτε το αδύναμο υπουργείο».



«Όχι χοντροί, όχι τρανς, όχι γενειοφόροι, όχι παράξενοι, όχι δειλοί, όχι ριζοσπάστες. Μόνο πολεμιστές», τόνισε.







Έναν χρόνο νωρίτερα, στην ίδια βάση στο Κουάντικο, είχε εκφωνήσει ομιλία σε ανάλογο ύφος, επιτιθέμενος μεταξύ άλλων σε υπέρβαρους στρατιωτικούς, γραφειοκράτες και ανώτατους αξιωματικούς που, όπως είχε υποστηρίξει, απλώς περιφέρονταν «στους διαδρόμους του Πενταγώνου».



Πυρά από τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Τζακ Ριντ Οι αλλαγές προκαλούν έντονη αντίδραση από τους Δημοκρατικούς. Ο γερουσιαστής Τζακ Ριντ, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, κατηγόρησε τον Χέγκσεθ ότι έχει λάβει σειρά «ανεύθυνων» και «παραταξιακών» αποφάσεων.



«Αφότου ανέλαβε, ο υπουργός Χέγκσεθ έχει πάρει αναρίθμητες ανεύθυνες, παραταξιακές αποφάσεις που έκαναν κακό στις ένοπλες δυνάμεις μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.



Ο Ριντ πρόσθεσε ότι ο υπουργός «τερμάτισε τις καριέρες δεκάδων από τους πιο άξιους και επιτυχημένους ανώτατους αξιωματικούς» και, όπως σημείωσε, αρνήθηκε να εξηγήσει τους λόγους των αποφάσεων αυτών.



Οι απομακρύνσεις από την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις αρχές του 2025, η κυβέρνησή του προχώρησε σε σειρά αλλαγών και απομακρύνσεων στα ανώτατα κλιμάκια των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.



Τον Φεβρουάριο απομακρύνθηκε από τη θέση του ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, πτέραρχος Τσαρλς «Σι Κιου» Μπράουν, πρώην πιλότος μαχητικών, χωρίς να δοθούν δημόσια εξηγήσεις για την απόφαση.



Τη θέση του ανέλαβε ο επίσης πτέραρχος Νταν Κέιν, σε μια περίοδο κατά την οποία είχαν ήδη αρχίσει, σύμφωνα με τις διαθέσιμες ενδείξεις, προετοιμασίες για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.



Τους επόμενους μήνες ακολούθησαν και άλλες αλλαγές στην κορυφή της στρατιωτικής ιεραρχίας. Μεταξύ όσων απομακρύνθηκαν ήταν οι επικεφαλής του Σώματος Πεζοναυτών, της Ακτοφυλακής, της υπηρεσίας πληροφοριών NSA, καθώς και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας.



Στις αρχές Απριλίου, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν, απομακρύνθηκε επίσης ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού, στρατηγός Ράντι Τζορτζ, χωρίς και πάλι να δοθεί επίσημη αιτιολόγηση από το Πεντάγωνο.