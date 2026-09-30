Τόνια Σωτηροπούλου: Φέτος έχασα τον πατέρα μου και κατάλαβα πώς είναι να πορεύεσαι μόνος
Τόνια Σωτηροπούλου: Φέτος έχασα τον πατέρα μου και κατάλαβα πώς είναι να πορεύεσαι μόνος
Η ηθοποιός επισήμανε ότι παρά τον πόνο η απώλεια λειτούργησε και ως μια μορφή απελευθέρωσης
Μία συνειδητοποίηση έκανε η Τόνια Σωτηροπούλου μετά τον θάνατο του πατέρα της. Η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε ότι, παρά τον πόνο, η εμπειρία αυτή λειτούργησε για την ίδια και ως μια μορφή απελευθέρωσης. Η απώλειά του την έκανε να μάθει να στηρίζεται περισσότερο στις δικές της δυνάμεις και να πορεύεται μόνη της.
Η Τόνια Σωτηροπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σημασία της αυτοβελτίωσης και της ψυχοθεραπείας, εξηγώντας ότι προσπαθεί να μαθαίνει από όσα βιώνει και να ξεπερνά τους φόβους της. Όπως είπε, η φετινή χρονιά υπήρξε καθοριστική για εκείνη, καθώς τον Ιανουάριο έχασε τον πατέρα της, μια απώλεια που τη βρήκε αντιμέτωπη με έναν από τους μεγαλύτερους φόβους της.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Θέλω να είμαι παρατηρητής όσων μου μαθαίνει η ζωή. Προφανώς είναι το κομμάτι της αυτοβελτίωσης, της ψυχοθεραπείας εννοείται και όσο ζω μαθαίνω. Και κατάλαβα ότι ξέρεις πρέπει να αποτινάξουμε και φόβους που έχουμε. Και φέτος ήταν μια πολύ κομβική χρονιά για εμένα, γιατί έχασα τον πατέρα μου τον Ιανουάριο και ένα από τα πράγματα που φοβόμαστε πιο πολύ, το πιο δεδομένο που θα συμβεί, είναι φυσικά η απώλεια. Πόσο μάλλον η απώλεια ενός από τους σημαντικούς σου άξονες. Γιατί είναι μία από τις δύο ρίζες μας οι γονείς».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 09:00
Παρά το συναισθηματικό βάρος, αισθάνθηκε να απελευθερώνεται μετά τον θάνατο του πατέρα της, αφού αντιλήφθηκε πώς είναι να πορεύεται, βασισμένη αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις. «Και προφανώς έχει όλο αυτό το δυσάρεστο κομμάτι και τη θλίψη και τη ζωή μετά από αυτό, είναι ένα προσωπικό ταξίδι, ο θρήνος και το πού τον βάζεις στη ζωή σου και στην καρδιά σου. Ταυτόχρονα, αντικειμενικά είναι σε ένα βαθμό για μένα μια μεγάλη απελευθέρωση, γιατί καταλαβαίνεις πώς είναι να πορεύεσαι μόνος, πώς είναι να είσαι στα πόδια σου», κατέληξε.
Η Τόνια Σωτηροπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σημασία της αυτοβελτίωσης και της ψυχοθεραπείας, εξηγώντας ότι προσπαθεί να μαθαίνει από όσα βιώνει και να ξεπερνά τους φόβους της. Όπως είπε, η φετινή χρονιά υπήρξε καθοριστική για εκείνη, καθώς τον Ιανουάριο έχασε τον πατέρα της, μια απώλεια που τη βρήκε αντιμέτωπη με έναν από τους μεγαλύτερους φόβους της.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Θέλω να είμαι παρατηρητής όσων μου μαθαίνει η ζωή. Προφανώς είναι το κομμάτι της αυτοβελτίωσης, της ψυχοθεραπείας εννοείται και όσο ζω μαθαίνω. Και κατάλαβα ότι ξέρεις πρέπει να αποτινάξουμε και φόβους που έχουμε. Και φέτος ήταν μια πολύ κομβική χρονιά για εμένα, γιατί έχασα τον πατέρα μου τον Ιανουάριο και ένα από τα πράγματα που φοβόμαστε πιο πολύ, το πιο δεδομένο που θα συμβεί, είναι φυσικά η απώλεια. Πόσο μάλλον η απώλεια ενός από τους σημαντικούς σου άξονες. Γιατί είναι μία από τις δύο ρίζες μας οι γονείς».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 09:00
Παρά το συναισθηματικό βάρος, αισθάνθηκε να απελευθερώνεται μετά τον θάνατο του πατέρα της, αφού αντιλήφθηκε πώς είναι να πορεύεται, βασισμένη αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις. «Και προφανώς έχει όλο αυτό το δυσάρεστο κομμάτι και τη θλίψη και τη ζωή μετά από αυτό, είναι ένα προσωπικό ταξίδι, ο θρήνος και το πού τον βάζεις στη ζωή σου και στην καρδιά σου. Ταυτόχρονα, αντικειμενικά είναι σε ένα βαθμό για μένα μια μεγάλη απελευθέρωση, γιατί καταλαβαίνεις πώς είναι να πορεύεσαι μόνος, πώς είναι να είσαι στα πόδια σου», κατέληξε.
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