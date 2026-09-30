Η Τάιρα Μπανκς πόζαρε με εσώρουχα και λευκό πουκάμισο: «Η μαμά μου έβγαλε τις φωτογραφίες»
Η Τάιρα Μπανκς πόζαρε με εσώρουχα και λευκό πουκάμισο: «Η μαμά μου έβγαλε τις φωτογραφίες»
Το 52χρονο μοντέλο δημοσίευσε τα σέξι στιγμιότυπα στο Instagram
Με εσώρουχα και λευκό πουκάμισο πόζαρε η Τάιρα Μπανκς, δηλώνοντας πως η μητέρα της κρυβόταν πίσω από την κάμερα και τραβούσε τις φωτογραφίες.
Το 52χρονο μοντέλο, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε τα σέξι στιγμιότυπα στο Instagram. Στην πρώτη εικόνα, κοιτάζει την κάμερα, έχοντας το ένα χέρι στα ξανθά μαλλιά της, ενώ στη δεύτερη έχει στραμμένο το κεφάλι της προς το ταβάνι και κρατά τα μάτια της κλειστά. Στην τελευταία φωτογραφία έχει την πλάτη της γυρισμένη στην κάμερα και φαίνεται πως τρέχει στην αντίθετη κατεύθυνση, με ένα μαύρο σουτιέν να ξεπροβάλλει μέσα από πουκάμισό της.
«Τις έβγαλε η μαμά μου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα η Μπανκς, αποκαλύπτοντας πως δημοσίευσε ένα νέο κείμενο κατά το οποίο μιλά «για το πώς ξαναβρήκε τη σέξι πλευρά της», με τους ακόλουθούς της να την αποθέωνουν στα σχόλια.
Δείτε τις φωτογραφίες
Στο κείμενό της με τίτλο «Έβαλα τη σέξι πλευρά μου σε μουσείο», σύμφωνα με το People, η Μπανκς αναφέρθηκε στις διαφορετικές περιόδους της καριέρας της και θυμήθηκε πως έχασε τη λάμψη της κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
«Και κάπου μέσα σε όλα αυτά, συνέβη κάτι. Γιατί τώρα κοιτάζω παλιές φωτογραφίες του εαυτού μου και είναι σχεδόν σαν να έβαλα τη σέξι πλευρά μου σε μουσείο», έγραψε, σημειώνοντας ότι το τελευταίο διάστημα αναρωτιέται για «το κορίτσι που βρίσκεται στο μουσείο»: «Γιατί ξέρω ότι δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς. Είναι εκεί μέσα. Βαθιά εκεί μέσα», ανέφερε ακόμη.
Το μοντέλο εξήγησε πως πλέον έχει μάθει να αγκαλιάζει τη νέα εκδοχή του εαυτού της: «Μου αρέσει κάπως αυτό το πιο… μαλακό σώμα της μαμάς. Υπάρχει κάτι άνετο σε αυτό το σώμα. Κάτι πολύ “Mama-couture”. Και δεν το λέω με την έννοια του “αγάπα τις καμπύλες σου, αγάπα κάθε εκατοστό του εαυτού σου”, γιατί, όπως είπα, όταν χρειάζεται, θα βάλω κορσέ όσο πιο σφιχτά γίνεται σε αυτή την κατάσταση».
Το 52χρονο μοντέλο, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε τα σέξι στιγμιότυπα στο Instagram. Στην πρώτη εικόνα, κοιτάζει την κάμερα, έχοντας το ένα χέρι στα ξανθά μαλλιά της, ενώ στη δεύτερη έχει στραμμένο το κεφάλι της προς το ταβάνι και κρατά τα μάτια της κλειστά. Στην τελευταία φωτογραφία έχει την πλάτη της γυρισμένη στην κάμερα και φαίνεται πως τρέχει στην αντίθετη κατεύθυνση, με ένα μαύρο σουτιέν να ξεπροβάλλει μέσα από πουκάμισό της.
«Τις έβγαλε η μαμά μου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα η Μπανκς, αποκαλύπτοντας πως δημοσίευσε ένα νέο κείμενο κατά το οποίο μιλά «για το πώς ξαναβρήκε τη σέξι πλευρά της», με τους ακόλουθούς της να την αποθέωνουν στα σχόλια.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στο κείμενό της με τίτλο «Έβαλα τη σέξι πλευρά μου σε μουσείο», σύμφωνα με το People, η Μπανκς αναφέρθηκε στις διαφορετικές περιόδους της καριέρας της και θυμήθηκε πως έχασε τη λάμψη της κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
«Και κάπου μέσα σε όλα αυτά, συνέβη κάτι. Γιατί τώρα κοιτάζω παλιές φωτογραφίες του εαυτού μου και είναι σχεδόν σαν να έβαλα τη σέξι πλευρά μου σε μουσείο», έγραψε, σημειώνοντας ότι το τελευταίο διάστημα αναρωτιέται για «το κορίτσι που βρίσκεται στο μουσείο»: «Γιατί ξέρω ότι δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς. Είναι εκεί μέσα. Βαθιά εκεί μέσα», ανέφερε ακόμη.
Το μοντέλο εξήγησε πως πλέον έχει μάθει να αγκαλιάζει τη νέα εκδοχή του εαυτού της: «Μου αρέσει κάπως αυτό το πιο… μαλακό σώμα της μαμάς. Υπάρχει κάτι άνετο σε αυτό το σώμα. Κάτι πολύ “Mama-couture”. Και δεν το λέω με την έννοια του “αγάπα τις καμπύλες σου, αγάπα κάθε εκατοστό του εαυτού σου”, γιατί, όπως είπα, όταν χρειάζεται, θα βάλω κορσέ όσο πιο σφιχτά γίνεται σε αυτή την κατάσταση».
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