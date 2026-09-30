Η Τάιρα Μπανκς πόζαρε με εσώρουχα και λευκό πουκάμισο: «Η μαμά μου έβγαλε τις φωτογραφίες»

Στην πρώτη εικόνα, κοιτάζει την κάμερα, έχοντας το ένα χέρι στα ξανθά μαλλιά της, ενώ στη δεύτερη έχει στραμμένο το κεφάλι της προς το ταβάνι και κρατά τα μάτια της κλειστά.

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