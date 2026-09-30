Πώς σταματήσαμε τον πιλότο και σώσαμε το αεροσκάφος: Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των επιβατών της Flydubai και η εμπειρία... χάρη στη σειρά «Mayday»

The hijacker (and co-pilot) on board FZ1073 stabbed Cpt Smit Machchhar, an Indian national during the flight, but the Captain heroically managed to open the cockpit door before collapsing.



His quick thinking saved over 170 lives today and enabled the passengers to subdue the… pic.twitter.com/nBoCWgcOOK — יוסף חדאד - Yoseph Haddad (@YosephHaddad) September 30, 2026

Between 05:22:07 and 05:22:36 flight #FZ1073 dropped from 30,875 feet to 16,750 feet (-14,125 feet in just 29 seconds) pic.twitter.com/hHfnX7cKWI — Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026

Yaniv, who neutralized the terrorist pilot, told Netanyahu:

“I pulled the yoke up and stopped the plane’s dive. It’s lucky I had some aviation experience from @MaydayAirCrash series pic.twitter.com/pnInfbxol2 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

Φωτογραφίες: Reuters

Εν τω μεταξύ, το αεροπλάνο άρχισε να πέφτει κατακόρυφα προς το έδαφος και οι επιβάτες «πετούσαν», όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.Αυτό οφείλεται στην υψηλή ταχύτητα και την πορεία προς το έδαφος που για λίγα δευτερόλεπτα προκάλεσε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας (ή έστω μειωμένης βαρύτητας) μέσα στην καμπίνα.Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το Boeing 737 MAX 8 έφτασε στα όρια αντοχής του όταν έπεσε κατά. Οι επιβάτες θα πρέπει να αισθάνθηκαν συνθήκες μειωμένης βαρύτητας για 15-25 δευτερόλεπτα.Ο Μανές έβγαλε την κόρη του από την τουαλέτα πριν κατευθυνθεί να αντιμετωπίσει τον επιτιθέμενο. Μαζί του ήλθαν άλλοι δύο Ισραηλινοί. Ένας από αυτούς, ο Γιανίβ,Ο Γιανίβ είπε στον Νετανιάχου: «Τράβηξα προς τα πάνω τα χειριστήρια και σταμάτησαν την πτώση του αεροσκάφους». Πρόσθεσε με χιούμορ: «Ευτυχώς είχα κάποια εμπειρία στις πτήσεις... από το Mayday», τη γνωστή σειρά που ασχολείται με αεροπορικά δυστυχήματα.Χρειάστηκαν περίπου. Οι τρεις Ισραηλινοί χρησιμοποίησαν ακουστικά για να τον δέσουν ενώ ένας γιατρός που βρισκόταν στο αεροπλάνο σταθεροποίησε τον τραυματισμένο πιλότο.Ήταν μια ταινία τρόμου, σε κάποιες στιγμές νομίζαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί, είπε ο Μανές που θυμάται τις κόρες του να φωνάζουν «Δεν θέλουμε να πεθάνουμε, κάτι τραυματικό να ακούει κάθε πατέρας».«Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά επειδή είμαστε Ισραηλινοί,», είπε στο Κανάλι 12.Από μια σύμπτωση, στην πτήση επέβαιναν συνολικά τέσσερις πιλότοι. Πέρα από τους δύο πρωταγωνιστές του επεισοδίου, άλλοι δύο ήταν επιβάτες.Η Jerusalem Post αποκαλύπτει ότι οι δύο πιλότοι που ήταν μεταξύ των επιβατών είχαν τοποθετηθεί στην πτήση επειδή μια πιθανή αλλαγή πορείας θα μπορούσε να παρατείνει το ταξίδι, οπότε το αρχικό πλήρωμα θα έπρεπε να εργαστεί πέρα από τις επιτρεπόμενες ώρες υπηρεσίας.«Αν συνέβαινε κάτι πάνω από το Κουβέιτ και σου έλεγαν να αλλάξεις πορεία, τότε προσθέτεις μία ή δύο επιπλέον ώρες στην πτήση», εξήγησε πηγή με γνώση του ζητήματος.Η παρουσία τους, συνεχίζει η ισραηλινή εφημερίδα, δεν είχε καμία σχέση με οποιαδήποτε προειδοποίηση ασφαλείας.