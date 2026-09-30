Πάγωσε η αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου: Έχω ένα συναίσθημα μεγαλύτερο από θυμό - Υπάρχουν ίχνη συνείδησης στο παιδί μου

«Αν ο Γεράσιμος με τέτοιο πείσμα αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει» είπε ο πατέρας του