Μαρίνα Σταυράκη: Δεν ασχολούμαι με τα αρνητικά σχόλια, απλά χαμογελάω με θλίψη
Μαρίνα Σταυράκη: Δεν ασχολούμαι με τα αρνητικά σχόλια, απλά χαμογελάω με θλίψη
Δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλους, τόνισε σε δηλώσεις της
Τη θέση της απέναντι στα αρνητικά σχόλια περιέγραψε η Μαρίνα Σταυράκη. Σε δηλώσεις της, ξεκαθάρισε ότι δεν δίνει βαρύτητα στις κακεντρεχείς κριτικές. Αναρωτήθηκε επίσης γιατί νιώθει την ανάγκη να προσβάλλει κάποιος τους άλλους μέσα από τα social media. Ωστόσο, έχει αποδεχθεί ότι δεν είναι δυνατό να είναι κάποιος αρεστός σε όλους.
Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, η Μαρίνα Σταυράκη κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που είχαν γίνει μετά από εμφάνιση του Γιάννη Πάριου. Με αφορμή αυτή την ερώτηση, η Μαρίνα Σταυράκη τόνισε πως ο ηλικιακός ρατσισμός είναι έντονος, ενώ έβαλε στη συζήτηση την Άννα Βίσση.
«Βλέπω έναν ηλικιακό ρατσισμό. Και το είδα και με την Άννα Βίσση, η οποία ήταν θεά. Μάζεψε εκατό χιλιάδες κόσμο. Θεωρώ ότι είναι το καμάρι μας. Είμαστε περήφανοι για την Άννα Βίσση. Και γράφουν διάφοροι, διάφορες και τα λοιπά ρατσιστικά ηλικιακά σχόλια. Η ηλικία έχει να κάνει με το πώς αισθάνεσαι μέσα σου. Σίγουρα δεν έχουμε την πρώτη νιότη, αλλά και η νεότητα της ωριμότητας έχει να σου δώσει πολύ περισσότερα», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Όσον αφορά στο πώς στέκεται εκείνη σε τυχόν κακόβουλες κριτικές για το πρόσωπό της, διευκρίνισε πως δεν δίνει σημασία. «Δεν ασχολούμαι με τα αρνητικά σχόλια. Απλά χαμογελάω με θλίψη. Δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλουςΔεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλους. Και αν τελικά στα social που με παρακολουθείς, ουσιαστικά, με βλέπεις και αηδιάζεις, ποιος ο λόγος να μου γράψεις την κακία; Να αφήσουμε τον κομπλεξισμό και να αποδεχτούμε το ωραίο, το αποδεκτό, τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν προσφέρει στο χώρο», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, η Μαρίνα Σταυράκη κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που είχαν γίνει μετά από εμφάνιση του Γιάννη Πάριου. Με αφορμή αυτή την ερώτηση, η Μαρίνα Σταυράκη τόνισε πως ο ηλικιακός ρατσισμός είναι έντονος, ενώ έβαλε στη συζήτηση την Άννα Βίσση.
«Βλέπω έναν ηλικιακό ρατσισμό. Και το είδα και με την Άννα Βίσση, η οποία ήταν θεά. Μάζεψε εκατό χιλιάδες κόσμο. Θεωρώ ότι είναι το καμάρι μας. Είμαστε περήφανοι για την Άννα Βίσση. Και γράφουν διάφοροι, διάφορες και τα λοιπά ρατσιστικά ηλικιακά σχόλια. Η ηλικία έχει να κάνει με το πώς αισθάνεσαι μέσα σου. Σίγουρα δεν έχουμε την πρώτη νιότη, αλλά και η νεότητα της ωριμότητας έχει να σου δώσει πολύ περισσότερα», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Όσον αφορά στο πώς στέκεται εκείνη σε τυχόν κακόβουλες κριτικές για το πρόσωπό της, διευκρίνισε πως δεν δίνει σημασία. «Δεν ασχολούμαι με τα αρνητικά σχόλια. Απλά χαμογελάω με θλίψη. Δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλουςΔεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλους. Και αν τελικά στα social που με παρακολουθείς, ουσιαστικά, με βλέπεις και αηδιάζεις, ποιος ο λόγος να μου γράψεις την κακία; Να αφήσουμε τον κομπλεξισμό και να αποδεχτούμε το ωραίο, το αποδεκτό, τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν προσφέρει στο χώρο», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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