«Κίτρινες κάρτες» Μητσοτάκη και απάντηση στην Ντόρα για τα «καβαλημένα καλάμια»: Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές
«Κίτρινες κάρτες» Μητσοτάκη και απάντηση στην Ντόρα για τα «καβαλημένα καλάμια»: Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές
«Όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών», είπε από πλευράς του ο πρωθυπουργός προς το τέλος της εισήγησης του - Στην ίδια γραμμή με τη μητέρα του και ο Κώστας Μπακογιάννης ο οποίος δήλωσε «ο κόσμος το έχει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι το ότι υπάρχει αλαζονεία στην κυβέρνηση»
Με συστάσεις και παραινέσεις προς τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου για το ύφος και το περιεχόμενο των δημοσίων τοποθετήσεων τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγηση του στο Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε παράλληλα και μια μάλλον ευκρινή απάντηση στη διαπίστωση της Ντόρας Μπακογιάννη για «καβαλημένα καλάμια» υπουργών που τροφοδότησε την πολιτική συζήτηση όλη την προηγούμενη εβδομάδα.
«Όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών», είπε ο κ. Μητσοτάκης προς το τέλος της εισήγησης του, σε μια έμμεση, πλην όμως μάλλον ευκρινή απάντηση προς τα όσα είχε πει η κ. Μπακογιάννη. Ο κ. Μητσοτάκης κινήθηκε στη γραμμή που είχε κινηθεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος είχε πάρει αποστάσεις από τη δήλωση της κ. Μπακογιάννη και είχε υπογραμμίσει ότι την ευθύνη αξιολόγησης φέρει ο πρωθυπουργό και μόνο.
Βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε εκ νέου ντιρεκτίβες ύφους προς τους υπουργούς. «Μόνος δρόμος να υπερβούμε την αστάθεια είναι ο δρόμος της εσωτερικής σταθερότητας», είπε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι «ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός». «Και το πολιτικό προσωπικό να είναι ώριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις, ο λόγος μας δεν οφείλει μόνο να είναι πειστικός, οφείλει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.
Μετά την παρουσίαση των μέτρων ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε ξανά στους υπουργούς και τους μετέφερε ότι δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιο τους στα Μέσα, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού έργου.
Σήμερα το πρωί για το θέμα μίλησε και ο πρώην δημάρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, καθώς ερωτήθηκε σχετικά με το αν υπάρχουν «καλάμια» στο Action24. «Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Η αλαζονεία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με θέσεις εξουσίας. Όλοι εμείς που ασκούμε και έχουμε ασκήσει εξουσία πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί», υπογράμμισε ο κ. Μπακογιάννης.
Και ο βουλευτής της ΝΔ στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών Δημήτρης Καλογερόπουλος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός, μιλώντας για κάποιους που «έγιναν νοματαίοι από το πουθενά». «Μην τα καταγγέλλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγέλλουμε όλοι μας», είπε ο κ. Καλογερόπουλος, προσθέτοντας ότι πρέπει «να καταλάβουν ότι εμείς δεν εκπροσωπούμε μια ελίτ». «Διότι η ΝΔ ως το μεγαλύτερο κόμμα και λαϊκό κόμμα από τη διαδικασία που χάραξε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και στο καταστατικό της είναι το μεγαλύτερο. Δεν μπορεί εσύ να το συρρικνώσεις και να μου λες διάφορες ιστορίες για τους πολίτες και να ψέγεις τους πολίτες όταν εσύ έρχεσαι για τους εξυπηρετήσεις», είπε ο κ. Καλογερόπουλος, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο και την ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας, αναφερόμενος μεν τον Σταύρο Παπασταύρου, χωρίς όμως να περιορίζει την κριτική του μόνο στο πρόσωπο του νυν υπουργού.
Τις προηγούμενες ημέρες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης είχε τοποθετηθεί επίσης για το συγκεκριμένο ζήτημα που άνοιξε το τελευταίο διάστημα. Αναφερόμενος στην εσωτερική κατάσταση του κόμματος παραδέχθηκε ότι υπάρχουν φαινόμενα αλαζονείας, τόσο στην Κοινοβουλευτική Ομάδα όσο και στην κυβέρνηση. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «μετριούνται στα δάχτυλα των δύο χεριών αυτοί που έχουν καβαλήσει καλάμι», επισημαίνοντας πως οι συμπεριφορές αυτές είναι μειοψηφικές, ωστόσο προκαλούν ζημιά.
Ο κ. Καιρίδης ανέφερε ότι τα παράπονα βουλευτών εστιάζονται κυρίως στην απουσία ανταπόκρισης από υπουργούς, σε μια περίοδο όπου οι πολίτες είναι πιεσμένοι και τα προβλήματα παραμένουν στο προσκήνιο. Υπογράμμισε ότι «τίποτα δεν είναι δεδομένο» και ότι η κυβέρνηση πρέπει να παραμείνει κοντά στην κοινωνία.
«Όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών», είπε ο κ. Μητσοτάκης προς το τέλος της εισήγησης του, σε μια έμμεση, πλην όμως μάλλον ευκρινή απάντηση προς τα όσα είχε πει η κ. Μπακογιάννη. Ο κ. Μητσοτάκης κινήθηκε στη γραμμή που είχε κινηθεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος είχε πάρει αποστάσεις από τη δήλωση της κ. Μπακογιάννη και είχε υπογραμμίσει ότι την ευθύνη αξιολόγησης φέρει ο πρωθυπουργό και μόνο.
Βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε εκ νέου ντιρεκτίβες ύφους προς τους υπουργούς. «Μόνος δρόμος να υπερβούμε την αστάθεια είναι ο δρόμος της εσωτερικής σταθερότητας», είπε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι «ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός». «Και το πολιτικό προσωπικό να είναι ώριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις, ο λόγος μας δεν οφείλει μόνο να είναι πειστικός, οφείλει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.
Μετά την παρουσίαση των μέτρων ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε ξανά στους υπουργούς και τους μετέφερε ότι δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιο τους στα Μέσα, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού έργου.
Σήμερα το πρωί για το θέμα μίλησε και ο πρώην δημάρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, καθώς ερωτήθηκε σχετικά με το αν υπάρχουν «καλάμια» στο Action24. «Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Η αλαζονεία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με θέσεις εξουσίας. Όλοι εμείς που ασκούμε και έχουμε ασκήσει εξουσία πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί», υπογράμμισε ο κ. Μπακογιάννης.
«Ο κόσμος το έχει τούμπανο»
Και ο βουλευτής της ΝΔ στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών Δημήτρης Καλογερόπουλος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός, μιλώντας για κάποιους που «έγιναν νοματαίοι από το πουθενά». «Μην τα καταγγέλλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγέλλουμε όλοι μας», είπε ο κ. Καλογερόπουλος, προσθέτοντας ότι πρέπει «να καταλάβουν ότι εμείς δεν εκπροσωπούμε μια ελίτ». «Διότι η ΝΔ ως το μεγαλύτερο κόμμα και λαϊκό κόμμα από τη διαδικασία που χάραξε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και στο καταστατικό της είναι το μεγαλύτερο. Δεν μπορεί εσύ να το συρρικνώσεις και να μου λες διάφορες ιστορίες για τους πολίτες και να ψέγεις τους πολίτες όταν εσύ έρχεσαι για τους εξυπηρετήσεις», είπε ο κ. Καλογερόπουλος, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο και την ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας, αναφερόμενος μεν τον Σταύρο Παπασταύρου, χωρίς όμως να περιορίζει την κριτική του μόνο στο πρόσωπο του νυν υπουργού.
Τις προηγούμενες ημέρες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης είχε τοποθετηθεί επίσης για το συγκεκριμένο ζήτημα που άνοιξε το τελευταίο διάστημα. Αναφερόμενος στην εσωτερική κατάσταση του κόμματος παραδέχθηκε ότι υπάρχουν φαινόμενα αλαζονείας, τόσο στην Κοινοβουλευτική Ομάδα όσο και στην κυβέρνηση. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «μετριούνται στα δάχτυλα των δύο χεριών αυτοί που έχουν καβαλήσει καλάμι», επισημαίνοντας πως οι συμπεριφορές αυτές είναι μειοψηφικές, ωστόσο προκαλούν ζημιά.
Ο κ. Καιρίδης ανέφερε ότι τα παράπονα βουλευτών εστιάζονται κυρίως στην απουσία ανταπόκρισης από υπουργούς, σε μια περίοδο όπου οι πολίτες είναι πιεσμένοι και τα προβλήματα παραμένουν στο προσκήνιο. Υπογράμμισε ότι «τίποτα δεν είναι δεδομένο» και ότι η κυβέρνηση πρέπει να παραμείνει κοντά στην κοινωνία.
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