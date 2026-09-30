«Κίτρινες κάρτες» Μητσοτάκη και απάντηση στην Ντόρα για τα «καβαλημένα καλάμια»: Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές

«Όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών», είπε από πλευράς του ο πρωθυπουργός προς το τέλος της εισήγησης του - Στην ίδια γραμμή με τη μητέρα του και ο Κώστας Μπακογιάννης ο οποίος δήλωσε «ο κόσμος το έχει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι το ότι υπάρχει αλαζονεία στην κυβέρνηση»