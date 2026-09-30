Ο Μητσοτάκης ανακοινώνει ενισχυμένη επιδότηση για το diesel κίνησης με έκπτωση 20 λεπτών στην αντλία

Στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο οι ανακοινώσεις - Η κυβέρνηση θα «βάλει» 15 λεπτά και τα διυλιστήρια θα συμπληρώσουν άλλα 5 λεπτά για το πρώτο 15ημερο του Οκτωβρίου - Στην ατζέντα του υπουργικού τα μέτρα της ΔΕΘ και οι 21.000 προσλήψεις για το 2027