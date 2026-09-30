Ο Μητσοτάκης ανακοινώνει ενισχυμένη επιδότηση για το diesel κίνησης με έκπτωση 20 λεπτών στην αντλία
Ο Μητσοτάκης ανακοινώνει ενισχυμένη επιδότηση για το diesel κίνησης με έκπτωση 20 λεπτών στην αντλία
Στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο οι ανακοινώσεις - Η κυβέρνηση θα «βάλει» 15 λεπτά και τα διυλιστήρια θα συμπληρώσουν άλλα 5 λεπτά για το πρώτο 15ημερο του Οκτωβρίου - Στην ατζέντα του υπουργικού τα μέτρα της ΔΕΘ και οι 21.000 προσλήψεις για το 2027
Με τον ενεργειακό «χειμώνα» προ των πυλών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο την ενίσχυση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης, ώστε συνδυαστικά με την υποστήριξη των διυλιστηρίων η έκπτωση στην αντλία να διαμορφωθεί στα 20 λεπτά και η μέση τιμή του diesel να προσεγγίσει την περιοχή των 2 ευρώ από τα 2,20 που είναι σήμερα-αν ληφθεί υπόψιν ότι η αγορά περιμένει μικρές μειώσεις τις επόμενες μέρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου η κυβέρνηση θα «βάλει» 15 λεπτά και τα διυλιστήρια θα συμπληρώσουν άλλα 5 λεπτά, ώστε να διαμορφωθεί η συνολική έκπτωση των 20 λεπτών στην αντλία. Όσο για την βενζίνη, για το πρώτο μισό του Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η στήριξη των 10 λεπτών/λίτρο από τα διυλιστήρια, ενώ η κυβέρνηση δεν «βάζει λεφτά».
Ο κ. Μητσοτάκης παράλληλα αναμένεται να στείλει με την εισήγησή του μήνυμα προς τους πολίτες, με το βλέμμα και στην έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, ενώ τότε θα επαναξιολογηθεί και το συνολικό πακέτο επιδοτήσεων στην αντλία. Επ' αυτού δεν υπάρχουν ακόμα οριστικές αποφάσεις, καθώς η κυβέρνηση δεδομένα θα κάνει παρέμβαση για να πέσει η τιμή 30-40 λεπτά, πιθανότατα με τη συνέργεια των διυλιστηρίων, όμως το εύρος της εξαρτάται από τη διεθνή τιμή του πετρελαίου, την πιθανότητα αποδέσμευσης αποθεμάτων κοκ. Πάντως, αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος παραμένει υψηλός, συνεπώς δεν θα πρέπει να αναμένεται θεαματική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών το επόμενο διάστημα, καθώς ο κίνδυνος επανεκκίνησης των εχθροπραξιών δεν έχει παρέλθει.
Η κυβέρνηση αναμφίβολα πορεύεται σε ναρκοπέδιο και μάλιστα δεν φαίνεται καμία πρόθεση των Ευρωπαίων να κινηθούν με ενιαίο τρόπο ενόψει μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Παρά τις αισιοδοξες εκτιμήσεις διαφόρων παραγόντων, ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος που βρέθηκε χθες στο Δουβλίνο, στο άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε., διαπίστωσε πλήρη αναντιστοιχία της συζήτησης που γίνεται στους κόλπους της Κομισιόν με την οξύτητα του επικείμενου προβλήματος. Εξ ου και στην κυβέρνηση προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τις επίμονα υψηλές τιμές με εθνικά μέσα, καθώς αντιλαμβάνονται ότι βασικός στόχος της Κομισιόν δεν είναι η στήριξη της κατανάλωσης, αλλά η μείωση της ζήτησης και της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.
Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε (Action24) ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει μέσα στο 2026 800 εκατομμύρια για τη στήριξη νοικοκυριών λόγω της έκτακτης κρίσης στη Μέση Ανατολή και συνολικά 1,2 δισ. ευρώ, αν συνυπολογίσει κανείς τα μόνιμα μέτρα στήριξης για το τρέχον έτος.
Επίσης, σε αυτό το Υπουργικό θα ανακοινωθεί από τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και την υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη ο προγραμματισμός προσλήψεων για το 2027. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι προσλήψεις ανέρχονται σε 20.870 άτομα τακτικού προσωπικού και προσωπικού με έμμισθη εντολή.
Παράλληλα, σε μια κίνηση-μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν «κόβει ταχύτητα» παρά τη μακρά προεκλογική περίοδο, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος θα εισηγηθεί τα προσχέδια δράσης για το 2027, ενώ η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης φέρνει μια μείζονα παρέμβαση, τον Κώδικα Δικηγόρων που ήταν αντικείμενο συζήτησης στον νομικό κόσμο.
-Εισήγηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση σχετικά με την ολοκλήρωση των οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την υποβολή των τελικών αιτημάτων πληρωμής της χώρας,
-Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Δικηγόρων,
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου η κυβέρνηση θα «βάλει» 15 λεπτά και τα διυλιστήρια θα συμπληρώσουν άλλα 5 λεπτά, ώστε να διαμορφωθεί η συνολική έκπτωση των 20 λεπτών στην αντλία. Όσο για την βενζίνη, για το πρώτο μισό του Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η στήριξη των 10 λεπτών/λίτρο από τα διυλιστήρια, ενώ η κυβέρνηση δεν «βάζει λεφτά».
Ο κ. Μητσοτάκης παράλληλα αναμένεται να στείλει με την εισήγησή του μήνυμα προς τους πολίτες, με το βλέμμα και στην έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, ενώ τότε θα επαναξιολογηθεί και το συνολικό πακέτο επιδοτήσεων στην αντλία. Επ' αυτού δεν υπάρχουν ακόμα οριστικές αποφάσεις, καθώς η κυβέρνηση δεδομένα θα κάνει παρέμβαση για να πέσει η τιμή 30-40 λεπτά, πιθανότατα με τη συνέργεια των διυλιστηρίων, όμως το εύρος της εξαρτάται από τη διεθνή τιμή του πετρελαίου, την πιθανότητα αποδέσμευσης αποθεμάτων κοκ. Πάντως, αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος παραμένει υψηλός, συνεπώς δεν θα πρέπει να αναμένεται θεαματική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών το επόμενο διάστημα, καθώς ο κίνδυνος επανεκκίνησης των εχθροπραξιών δεν έχει παρέλθει.
Η κυβέρνηση αναμφίβολα πορεύεται σε ναρκοπέδιο και μάλιστα δεν φαίνεται καμία πρόθεση των Ευρωπαίων να κινηθούν με ενιαίο τρόπο ενόψει μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Παρά τις αισιοδοξες εκτιμήσεις διαφόρων παραγόντων, ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος που βρέθηκε χθες στο Δουβλίνο, στο άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε., διαπίστωσε πλήρη αναντιστοιχία της συζήτησης που γίνεται στους κόλπους της Κομισιόν με την οξύτητα του επικείμενου προβλήματος. Εξ ου και στην κυβέρνηση προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τις επίμονα υψηλές τιμές με εθνικά μέσα, καθώς αντιλαμβάνονται ότι βασικός στόχος της Κομισιόν δεν είναι η στήριξη της κατανάλωσης, αλλά η μείωση της ζήτησης και της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.
Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε (Action24) ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει μέσα στο 2026 800 εκατομμύρια για τη στήριξη νοικοκυριών λόγω της έκτακτης κρίσης στη Μέση Ανατολή και συνολικά 1,2 δισ. ευρώ, αν συνυπολογίσει κανείς τα μόνιμα μέτρα στήριξης για το τρέχον έτος.
Μέτρα ΔΕΘ και προσλήψεις στο ΔημόσιοΠάντως, το Υπουργικό έχει ευρεία ατζέντα, με πρώτο και βασικότερο μέτρο τη νομοθέτηση του πακέτου της ΔΕΘ, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη μαζί με τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου να κάνουν τη σχετική εξειδίκευση.
Επίσης, σε αυτό το Υπουργικό θα ανακοινωθεί από τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και την υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη ο προγραμματισμός προσλήψεων για το 2027. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι προσλήψεις ανέρχονται σε 20.870 άτομα τακτικού προσωπικού και προσωπικού με έμμισθη εντολή.
Παράλληλα, σε μια κίνηση-μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν «κόβει ταχύτητα» παρά τη μακρά προεκλογική περίοδο, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος θα εισηγηθεί τα προσχέδια δράσης για το 2027, ενώ η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης φέρνει μια μείζονα παρέμβαση, τον Κώδικα Δικηγόρων που ήταν αντικείμενο συζήτησης στον νομικό κόσμο.
Αναλυτικά η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά και τον Υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης,
-Εισήγηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση σχετικά με την ολοκλήρωση των οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την υποβολή των τελικών αιτημάτων πληρωμής της χώρας,
-Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Δικηγόρων,
-Παρουσίαση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Λαμπρόπουλο του νομοσχεδίου για την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και το Σωφρονιστικό Σύστημα,
-Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση του νομοσχεδίου για τη διαχείριση και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων,
-Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο σχετικά με τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2027,
-Εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2027.
-Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση του νομοσχεδίου για τη διαχείριση και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων,
-Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο σχετικά με τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2027,
-Εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2027.
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