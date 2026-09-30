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Τζίνα Αλιμόνου: Θέλω να επιστρέψω στην τηλεόραση, μου έχει λείψει
Τζίνα Αλιμόνου: Θέλω να επιστρέψω στην τηλεόραση, μου έχει λείψει
Απέχω πάνω από δέκα χρόνια, συμπλήρωσε η ηθοποιός
Την επιθυμία της να επιστρέψει στην τηλεόραση, έπειτα από απουσία δέκα ετών εξέφρασε η Τζίνα Αλιμόνου. Η ηθοποιός εξήγησε ότι, καθώς τα παιδιά της μεγαλώνουν και αποκτούν το δικό τους πρόγραμμα, μπορεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο και στη δουλειά της. Όπως είπε επίσης, της έχει λείψει ιδιαίτερα η επαφή της με το μέσο.
«Θέλω σιγά σιγά να επιστρέψω στην τηλεόραση. Γιατί, τώρα, είναι πάνω από δέκα χρόνια που απέχω και μου έχει λείψει πολύ. Μεγαλώνουν τα παιδιά μου, κάνουν και αυτά τα προγράμματα τους, τα βοηθάω σ’ αυτά, αλλά θέλω και σιγά σιγά να επιστρέψω», ανέφερε η Τζίνα Αλιμόνου στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου.
Παράλληλα, τόνισε ότι, αν και δεν παρακολουθεί τις επαναλήψεις των παλαιότερων σειρών της, χαίρεται όταν ο κόσμος τής λέει ότι τη βλέπει ξανά στην τηλεόραση. Με αυτόν τον τρόπο, εξακολουθεί κατά κάποιον τρόπο να είναι παρούσα. «Δεν προλαβαίνω να με δω σε επαναλήψεις, δεν βλέπω τηλεόραση δυστυχώς. Αλλά μου λένε διάφοροι “σε είδαμε εκεί”, “παίζει το τάδε σίριαλ σε επανάληψη” και χαίρομαι. Τουλάχιστον δεν απέχω! Απέχω δηλαδή και δεν απέχω κιόλας», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Θέλω σιγά σιγά να επιστρέψω στην τηλεόραση. Γιατί, τώρα, είναι πάνω από δέκα χρόνια που απέχω και μου έχει λείψει πολύ. Μεγαλώνουν τα παιδιά μου, κάνουν και αυτά τα προγράμματα τους, τα βοηθάω σ’ αυτά, αλλά θέλω και σιγά σιγά να επιστρέψω», ανέφερε η Τζίνα Αλιμόνου στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου.
Παράλληλα, τόνισε ότι, αν και δεν παρακολουθεί τις επαναλήψεις των παλαιότερων σειρών της, χαίρεται όταν ο κόσμος τής λέει ότι τη βλέπει ξανά στην τηλεόραση. Με αυτόν τον τρόπο, εξακολουθεί κατά κάποιον τρόπο να είναι παρούσα. «Δεν προλαβαίνω να με δω σε επαναλήψεις, δεν βλέπω τηλεόραση δυστυχώς. Αλλά μου λένε διάφοροι “σε είδαμε εκεί”, “παίζει το τάδε σίριαλ σε επανάληψη” και χαίρομαι. Τουλάχιστον δεν απέχω! Απέχω δηλαδή και δεν απέχω κιόλας», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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