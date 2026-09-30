Ο Gio Καραντώνης λέει ότι θέλει να ιδρύσει κόμμα: Θέλω να βγάλω την Ελλάδα από την Ελλάδα
Ο Gio Καραντώνης λέει ότι θέλει να ιδρύσει κόμμα: Θέλω να βγάλω την Ελλάδα από την Ελλάδα
Έχουμε καταλάβει ότι η νοοτροπία της χώρας δεν έχει πετύχει, είπε ο πρώην παίκτης του Survivor
Στην πρόθεσή του να εμπλακεί με την πολιτική επανήλθε ο Gio Καραντώνης, τονίζοντας ότι θα ήθελε να δημιουργήσει δικό του κόμμα, ενώ έχει ήδη σκεφτεί το όνομά του. Ο πρώην παίκτης του Survivor άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος ακόμη και στις επόμενες ευρωεκλογές και εξήγησε ότι επιθυμία του είναι να αλλλάξει τη νοοτροπία που επικρατεί στη χώρα.
Ο Gio Καραντώνης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, και ρωτήθηκε για το αν σκοπεύει τελικά να ασχοληθεί με την πολιτική, με τον ίδιο να απαντά καταφατικά: «Ναι, ναι εννοείται. Μπορεί και σε δύο χρόνια στις ευρωεκλογές. Για τώρα, τώρα, όχι».
Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι έχει ήδη αποφασίσει το όνομα του κόμματός του, το οποίο θα ονομάζεται «Generation Ελλάς». «Έχουμε το κόμμα και το όνομά του "Generation Ελλάς". Αυτό είναι», πρόσθεσε.
Τέλος, αναφέρθηκε στην πολιτική του σκέψη και επέκρινε τη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα. «Εγώ είμαι της φάσης να βγάλουμε την Ελλάδα από την Ελλάδα. Έχουμε καταλάβει ότι η νοοτροπία της Ελλάδας δεν έχει πετύχει».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Ο Gio Καραντώνης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, και ρωτήθηκε για το αν σκοπεύει τελικά να ασχοληθεί με την πολιτική, με τον ίδιο να απαντά καταφατικά: «Ναι, ναι εννοείται. Μπορεί και σε δύο χρόνια στις ευρωεκλογές. Για τώρα, τώρα, όχι».
Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι έχει ήδη αποφασίσει το όνομα του κόμματός του, το οποίο θα ονομάζεται «Generation Ελλάς». «Έχουμε το κόμμα και το όνομά του "Generation Ελλάς". Αυτό είναι», πρόσθεσε.
Τέλος, αναφέρθηκε στην πολιτική του σκέψη και επέκρινε τη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα. «Εγώ είμαι της φάσης να βγάλουμε την Ελλάδα από την Ελλάδα. Έχουμε καταλάβει ότι η νοοτροπία της Ελλάδας δεν έχει πετύχει».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
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