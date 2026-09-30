Η Φλόρενς Πιου ευχαρίστησε τον Τομ Χόλαντ για τον ρόλο της στο «Spider-Man: Brand New Day»: Όλα αυτά συνέβησαν χάρη σε εκείνον
Η Φλόρενς Πιου ευχαρίστησε τον Τομ Χόλαντ για τον ρόλο της στο «Spider-Man: Brand New Day»: Όλα αυτά συνέβησαν χάρη σε εκείνον
Η ηθοποιός συμμετείχε στην ταινία ως Black Widow
Τον Τομ Χόλαντ ευχαρίστησε δημόσια η Φλόρενς Πιου, για τον ρόλο της στην ταινία «Spider-Man: Brand New Day», δηλώνοντας πως όλα συνέβησαν χάρη σε εκείνον.
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», ανέφερε ότι ο κόσμος που τη θαυμάζει για τον ρόλο της Yelena στην ταινία «Black Widow» θα πρέπει να ευγνωμονεί τον ηθοποιό για την εμφάνισή της στη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία όλων των εποχών στο αμερικανικό box office, όπως αποδείχτηκε.
«Όλα αυτά συνέβησαν χάρη στον Τομ», είπε αρχικά η Πιου και πρόσθεσε: «Πριν από χρόνια, όταν μόλις είχα ξεκινήσει τη συνεργασία μου με τη Marvel και είχε κυκλοφορήσει το "Black Widow", η Yelena μου δεν ήταν προφανώς τόσο γνωστή όσο όλοι οι άλλοι μεγάλοι υπερήρωες. Εκείνος, στο κόκκινο χαλί της προηγούμενης ταινίας του, όταν κάποιος τον ρώτησε “Με ποιον θα ήθελες να παίξεις στην επόμενη ταινία;”, είπε "Όχι, στην πραγματικότητα θα ήθελα να το κάνω με τη Φλόρενς Πιου, που υποδύεται τη Yelena". Και χάρη σε αυτό, οι θαυμαστές ενθουσιάστηκαν τότε τόσο πολύ με την ιδέα».
Η νέα ταινία Spider-Man με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ έφτασε τα 936,773 εκατ. δολάρια έπειτα από 47 ημέρες προβολής στις αίθουσες και κατέκτησε επίσημα τον τίτλο της μεγαλύτερης εμπορικής επιτυχία όλων των εποχών στο αμερικανικό box office, ξεπερνώντας το «Star Wars: The Force Awakens».
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επική παραγωγή της Sony και της Marvel, έχει συγκεντρώσει το εντυπωσιακό ποσό των 2,45 δισ. δολαρίων. Είναι πλέον η τρίτη σε κατάταξη εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών, πίσω μόνο από το «Avatar» του 2009, με 2,9 δισ. δολάρια, και το «Avengers: Endgame», με 2,7 δισ..
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», ανέφερε ότι ο κόσμος που τη θαυμάζει για τον ρόλο της Yelena στην ταινία «Black Widow» θα πρέπει να ευγνωμονεί τον ηθοποιό για την εμφάνισή της στη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία όλων των εποχών στο αμερικανικό box office, όπως αποδείχτηκε.
«Όλα αυτά συνέβησαν χάρη στον Τομ», είπε αρχικά η Πιου και πρόσθεσε: «Πριν από χρόνια, όταν μόλις είχα ξεκινήσει τη συνεργασία μου με τη Marvel και είχε κυκλοφορήσει το "Black Widow", η Yelena μου δεν ήταν προφανώς τόσο γνωστή όσο όλοι οι άλλοι μεγάλοι υπερήρωες. Εκείνος, στο κόκκινο χαλί της προηγούμενης ταινίας του, όταν κάποιος τον ρώτησε “Με ποιον θα ήθελες να παίξεις στην επόμενη ταινία;”, είπε "Όχι, στην πραγματικότητα θα ήθελα να το κάνω με τη Φλόρενς Πιου, που υποδύεται τη Yelena". Και χάρη σε αυτό, οι θαυμαστές ενθουσιάστηκαν τότε τόσο πολύ με την ιδέα».
Florence Pugh says Tom Holland is the only reason she ended up starring in "Spider-Man: Brand New Day."— Variety (@Variety) September 30, 2026
“This all happened because of Tom. Years ago, when I just kind of started my relationship with Marvel and ‘Black Widow’ had come out, my Yelena wasn’t as obviously big as all… pic.twitter.com/JL2YzWpgZv
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επική παραγωγή της Sony και της Marvel, έχει συγκεντρώσει το εντυπωσιακό ποσό των 2,45 δισ. δολαρίων. Είναι πλέον η τρίτη σε κατάταξη εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών, πίσω μόνο από το «Avatar» του 2009, με 2,9 δισ. δολάρια, και το «Avengers: Endgame», με 2,7 δισ..
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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