Η Raye έβαλε τέλος στις φήμες περί σχέσης με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν: Είμαστε απλώς φίλοι
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Raye Μάικλ Μπ. Τζόρνταν

Η Raye έβαλε τέλος στις φήμες περί σχέσης με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν: Είμαστε απλώς φίλοι

Ο ηθοποιός και η τραγουδίστρια είχε φωτογραφηθεί τον Αύγουστο σε κοινή τους έξοδο σε λούνα παρκ, γεγονός που πυροδότησε τα δημοσιεύματα για ειδύλλιο ανάμεσά τους

Η Raye έβαλε τέλος στις φήμες περί σχέσης με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν: Είμαστε απλώς φίλοι
Γεωργία Κοτζιά
Τέλος στις φήμες ότι διατηρεί σχέση με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν έβαλε η Raye, ξεκαθαρίζοντας ότι οι δυο τους είναι «απλώς φίλοι».

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός είχα φωτογραφηθεί σε κοινή τους έξοδο σε λούνα παρκ στην Καλιφόρνια τον Αύγουστο, γεγονός που ενθουσίασε τους θαυμαστές τους και πυροδότησε τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ειδύλλιο ανάμεσά τους.

Η 28χρονη Raye, ωστόσο,  μιλώντας στα φετινά MTV VMAs  που πραγματοποιήθηκαν στο Λος Άντζελες, επέμεινε ότι εκείνη και ο 39χρονος Τζόρνταν απλώς μοιράζονται την αγάπη τους για τα θεματικά πάρκα. «Είμαστε απλώς φίλοι που μας αρέσουν τα τρενάκια», είπε χαρακτηριστικά.


Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι συνεργάζεται επαγγελματικά με τον πρωταγωνιστή του «Sinners», αλλά δεν μπορεί ακόμη να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το πρότζεκτ στο οποίο συμμετέχουν: «Τεχνικά, δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω γι’ αυτό, γιατί μπορεί να μπλέξω», είπε αστειευόμενη κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο Extra.
Γεωργία Κοτζιά

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