Μπίλι Τζόελ μετά την επέμβαση στον εγκέφαλο: Είμαι καλά, δεν θέλω ο κόσμος να ανησυχεί για μένα
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Μπίλι Τζόελ Υγεία

Μπίλι Τζόελ μετά την επέμβαση στον εγκέφαλο: Είμαι καλά, δεν θέλω ο κόσμος να ανησυχεί για μένα

Ο 77χρονος τραγουδιστής μπήκε στο χειρουργείο ενάμιση περίπου χρόνο μετά τη διάγνωσή του με σπάνια πάθηση

Μπίλι Τζόελ μετά την επέμβαση στον εγκέφαλο: Είμαι καλά, δεν θέλω ο κόσμος να ανησυχεί για μένα
Νεότερα για την κατάσταση της υγείας του έδωσε ο Μπίλι Τζόελ. O 77χρονος τραγουδιστής υποβλήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες σε επέμβαση στον εγκέφαλο, ενάμιση περίπου χρόνο μετά τη διάγνωσή του με σπάνια πάθηση.

Ο Τζόελ θέλησε να καθησυχάσει τον κόσμο, λέγοντας ότι η διάγνωση που αφορά τον εγκέφαλό του ακούγεται πιο σοβαρή απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα. Παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα ισορροπίας και μια μικρή απώλεια ακοής, αλλά υπογράμμισε επανειλημμένα ότι είναι καλά και δεν θέλει ο κόσμος να ανησυχεί για εκείνον.

«Ξέρω ότι ο κόσμος ανησυχεί για μένα, επειδή διάβασε ότι έχω μια διαταραχή στον εγκέφαλο, κάτι που ακούγεται πολύ χειρότερο απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα», είπε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με θαυμαστές του στο κανάλι του στο SiriusXM. «Είμαι καλά. Η ισορροπία μου δεν είναι πολύ καλή. Έχω χάσει λίγο από την ακοή μου, αλλά αυτό μπορεί να σχετίζεται και με την ηλικία μου, ενώ η ζωή του ροκ εν ρολ και η δυνατή ένταση μάλλον δεν βοήθησαν. Αλλά είμαι καλά. Θέλω ο κόσμος να μην ανησυχεί για μένα. Είμαι καλά. Και εκτιμώ το τηλεφώνημά σας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ο 77χρονος μουσικός αποκάλυψε τον Μάιο του 2025 ότι είχε διαγνωστεί με υδροκεφαλία φυσιολογικής πίεσης. Στη συνέχεια, ακύρωσε αρκετές συναυλίες και ανέφερε ότι οι γιατροί τού είχαν συστήσει να μην εμφανίζεται ζωντανά μέχρι να αναρρώσει. Παρότι επέστρεψε στη σκηνή τον περασμένο Ιανουάριο για να ερμηνεύσει δύο τραγούδια μαζί με ένα tribute συγκρότημα, τόνισε ότι γενικά οι γιατροί του έχουν ζητήσει να αποφεύγει την υπερβολική καταπόνηση.

Φωτογραφία: Shutterstock

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