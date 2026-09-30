Ζωή και... κότα περνά στη στη φυλακή ο Diddy με κινητά, αλκοόλ και κρατούμενους να τον υπηρετούν
Ζωή και... κότα περνά στη στη φυλακή ο Diddy με κινητά, αλκοόλ και κρατούμενους να τον υπηρετούν
Είναι πράγματα που κάνουν οι πλούσιοι, φαίνεται τρελό, αλλά μιλάμε για τον Diddy, υποστήριξε άντρας που κρατούνταν στην ίδια πτέρυγα με τον μουσικό παραγωγό
Προνομιακή μεταχείριση φαίνεται πως απολαμβάνει στη φυλακή ο Diddy, έχοντας πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο, αλκοόλ και ανθρώπους που εξυπηρετούν κάθε του ανάγκη, όπως αναφέρει το NBC News, επικαλούμενο μαρτυρίες άλλων κρατουμένων.
Τέσσερις άνδρες ανδρών που κρατήθηκαν στην ίδια πτέρυγα μαζί του, υποστηρίζουν ότι άλλοι κρατούμενοι μαγειρεύουν και καθαρίζουν για λογαριασμό του 56χρονου μουσικού παραγωγού, ενώ κάποιοι του κάνουν ακόμη και μασάζ. «Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα που βλέπεις στη φυλακή. Είναι πράγματα που κάνουν οι πλούσιοι», είπε ένας από αυτούς στο αμερικανικό Μέσο. «Φαίνεται τρελό, αλλά μιλάμε για τον Diddy».
Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, άλλοι κρατούμενοι αναλαμβάνουν επί πληρωμή να καθαρίζουν την τουαλέτα και το ντους του, ενώ του μαγειρεύουν κρυφά γεύματα εκτός του κανονικού μενού της φυλακής, όπως κοτόπουλο κάρι, πίτσα και empanadas.
Το NBC αναφέρει επίσης ότι ο Diddy χρησιμοποιεί τη συσκευή για να βλέπει Instagram και φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου που του στέλνει πρώην σύντροφός του και ότι έχει πρόσβαση σε αντικαταθλιπτικά φάρμακα και σε κρυφό απόθεμα ακριβού αλκοόλ. Σύμφωνα με τις ίδες μαρτυρίες, το ποτό περνά παράνομα στη φυλακή με τη βοήθεια σωφρονιστικών υπαλλήλων και το μοιράζεται μικρή ομάδα κρατουμένων. «Ναι, φυσικά και ήπια μαζί του», είπε ένας κρατούμενος.
Εκπρόσωπός του απέρριψε πάντως τη σημασία που δίνεται στις μαρτυρίες για τη ζωή του στη φυλακή. «Η συνεχής παρακολούθηση κάθε ασήμαντης λεπτομέρειας από τη ζωή του Σον Κομπς στη φυλακή έχει φτάσει στο σημείο όπου τα μέσα παρουσιάζουν τη συνηθισμένη καθημερινότητα ενός κρατουμένου ως είδηση», ανέφερε σε δήλωση προς το Page Six. Επίσης, πρόσθεσε ότι «η μόνη πραγματική είδηση είναι ότι συνεχίζει να εκτίει την ποινή του σύμφωνα με τους κανόνες και περιμένει υπομονετικά την απόφαση του δικαστηρίου για την έφεσή του».
Η ομοσπονδιακή υπηρεσία φυλακών των ΗΠΑ δεν σχολίασε συγκεκριμένα τις καταγγελίες, επικαλούμενη λόγους ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Ωστόσο, ανέφερε ότι η εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων- ιδίως κινητών τηλεφώνων, ναρκωτικών και όπλων- αποτελεί διαρκές πρόβλημα στις ομοσπονδιακές φυλακές. Παράλληλα, τόνισε ότι τυχόν καταγγελίες για παραπτώματα σωφρονιστικών υπαλλήλων εξετάζονται και, όταν χρειάζεται, παραπέμπονται για έρευνα.
Ο Diddy έχει καταδικαστεί για δύο κατηγορίες που αφορούσαν μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία. Του επιβλήθηκε ποινή 50 μηνών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε από το ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης του Μπρούκλιν στη φυλακή Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ. Με τα σημερινά δεδομένα, η αποφυλάκισή του έχει προγραμματιστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2028.
Τέσσερις άνδρες ανδρών που κρατήθηκαν στην ίδια πτέρυγα μαζί του, υποστηρίζουν ότι άλλοι κρατούμενοι μαγειρεύουν και καθαρίζουν για λογαριασμό του 56χρονου μουσικού παραγωγού, ενώ κάποιοι του κάνουν ακόμη και μασάζ. «Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα που βλέπεις στη φυλακή. Είναι πράγματα που κάνουν οι πλούσιοι», είπε ένας από αυτούς στο αμερικανικό Μέσο. «Φαίνεται τρελό, αλλά μιλάμε για τον Diddy».
Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, άλλοι κρατούμενοι αναλαμβάνουν επί πληρωμή να καθαρίζουν την τουαλέτα και το ντους του, ενώ του μαγειρεύουν κρυφά γεύματα εκτός του κανονικού μενού της φυλακής, όπως κοτόπουλο κάρι, πίτσα και empanadas.
Το NBC αναφέρει επίσης ότι ο Diddy χρησιμοποιεί τη συσκευή για να βλέπει Instagram και φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου που του στέλνει πρώην σύντροφός του και ότι έχει πρόσβαση σε αντικαταθλιπτικά φάρμακα και σε κρυφό απόθεμα ακριβού αλκοόλ. Σύμφωνα με τις ίδες μαρτυρίες, το ποτό περνά παράνομα στη φυλακή με τη βοήθεια σωφρονιστικών υπαλλήλων και το μοιράζεται μικρή ομάδα κρατουμένων. «Ναι, φυσικά και ήπια μαζί του», είπε ένας κρατούμενος.
Sean 'Diddy' Combs living VIP life behind bars with massages, alcohol, nude photos and a cell phone: report https://t.co/Eh4ZXVrKbY pic.twitter.com/Pd6out2Gyp— New York Post (@nypost) September 30, 2026
Η ομοσπονδιακή υπηρεσία φυλακών των ΗΠΑ δεν σχολίασε συγκεκριμένα τις καταγγελίες, επικαλούμενη λόγους ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Ωστόσο, ανέφερε ότι η εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων- ιδίως κινητών τηλεφώνων, ναρκωτικών και όπλων- αποτελεί διαρκές πρόβλημα στις ομοσπονδιακές φυλακές. Παράλληλα, τόνισε ότι τυχόν καταγγελίες για παραπτώματα σωφρονιστικών υπαλλήλων εξετάζονται και, όταν χρειάζεται, παραπέμπονται για έρευνα.
Ο Diddy έχει καταδικαστεί για δύο κατηγορίες που αφορούσαν μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία. Του επιβλήθηκε ποινή 50 μηνών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε από το ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης του Μπρούκλιν στη φυλακή Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ. Με τα σημερινά δεδομένα, η αποφυλάκισή του έχει προγραμματιστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2028.
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