Ρυθμίσεις σε 120 δόσεις από 72, «φρένο» στους servicers και επιδότηση στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές - Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο diesel κίνησης, φτάνει στα 20 λεπτά με τις προσφορές των διυλιστηρίων - Κάτω από €1,75 θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης - Αυστηρότεροι όροι και πρόστιμα για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων

νέο πλαίσιο για τους servicers και πρόσθετα μέτρα για τα καύσιμα. Η επιδότηση στο diesel αυξάνεται στα 15 λεπτά για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.



Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για «αλυσιδωτή καταιγίδα» που χτυπά τα κράτη, ξεκαθαρίζοντας ότι επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας.



«Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν ήταν μια εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση», τόνισε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ρισκάρει όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια ούτε να θέσει σε κίνδυνο τη διεθνή εμπιστοσύνη, «η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται αλλά και πολύ εύκολα καταρρέει».







Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ακόμη ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα εξετάζονται πλέον ανά 15ήμερο, σε συνδυασμό με τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, με στόχο τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και την ενίσχυση των αντοχών των πολιτών απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια.



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120 δόσεις για χρέη έως το τέλος του 2024 Στο μέτωπο των οφειλών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση του καθεστώτος των 72 δόσεων στις 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ.



Η νέα ρύθμιση θα περιλαμβάνει οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και θα καλύπτει ληξιπρόθεσμα χρέη έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί του Δεκεμβρίου του 2023 που ισχύει σήμερα.



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«Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ώστε περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις να μπορέσουν να επιστρέψουν στη συνέπεια.



Αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε παράλληλα αυστηρότερους όρους για τους servicers, με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πλειστηριασμό ή κατάσχεση.



Εάν servicer παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με πέντε δόσεις της αρχικής συμφωνίας.



Τη διεύρυνση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις για παλαιά χρέη προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, μαζί μεκαι. Η επιδότηση στο diesel αυξάνεται στα 15 λεπτά για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για «αλυσιδωτή καταιγίδα» που χτυπά τα κράτη, ξεκαθαρίζοντας ότι επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας.«Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν ήταν μια εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση», τόνισε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ρισκάρει όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια ούτε να θέσει σε κίνδυνο τη διεθνή εμπιστοσύνη, «η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται αλλά και πολύ εύκολα καταρρέει».Άφησε παράλληλα αιχμή για τον «πληθωρισμό των υποσχέσεων που διακινεί η αντιπολίτευση».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ακόμη ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσειςσε συνδυασμό με τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, με στόχο τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και την ενίσχυση των αντοχών των πολιτών απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια.Στο μέτωπο των οφειλών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση του καθεστώτος των 72 δόσεων στις 120, μεΗ νέα ρύθμιση θα περιλαμβάνει οφειλές προς τηνκαι τακαι θα καλύπτειαντί του Δεκεμβρίου του 2023 που ισχύει σήμερα.Στις 120 δόσεις θα μπορούν να ενταχθούν και πολίτες που βρίσκονται ήδη στο καθεστώς των 72 δόσεων.«Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ώστε περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις να μπορέσουν να επιστρέψουν στη συνέπεια.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε παράλληλα αυστηρότερους όρους για τους servicers, με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πλειστηριασμό ή κατάσχεση.Εάν servicer παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση,θα επιβάλλεταικαι ο πολίτηςτης αρχικής συμφωνίας.

Παράλληλα, η μέχρι σήμερα μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης μετατρέπεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο με κανόνες, προθεσμίες απάντησης των servicers και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης.



Στην προκαταβολή μπαίνει πλαφόν 15%, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή που ισχύει σήμερα.



Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο diesel Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για τις επόμενες 15 ημέρες.



Στην κρατική παρέμβαση θα προστεθούν οι προσφορές των διυλιστηρίων και, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με την έκπτωση των διυλιστηρίων η συνολική ελάφρυνση στο diesel θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο.



Το μέτρο θα ισχύσει για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.



Κάτω από €1,75 το θέρμανσης – Αυξημένη ενίσχυση για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη Για το πετρέλαιο θέρμανσης οι ανακοινώσεις θα γίνουν σε δύο εβδομάδες και πριν από την έναρξη διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου.



«Στόχος μας είναι μία τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διευκρινίζοντας ότι το τελικό ύψος της επιδότησης θα προκύψει από συνδυαστική παρέμβαση κυβέρνησης και διυλιστηρίων και θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς τιμές, οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά.



Γι’ αυτό, όπως εξήγησε, οι τελικές εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στις 15 Οκτωβρίου.



Ταυτόχρονα, θα υπάρξει αύξηση της ενίσχυσης για το πετρέλαιο θέρμανσης, με τον Πρωθυπουργό να την περιγράφει ως στοχευμένη παρέμβαση που θα κατευθύνεται σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είτε με εισοδηματικά είτε με γεωγραφικά κριτήρια.



Επιστολή σε Κομισιόν και Eurogroup για έκτακτη ευελιξία Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι απέστειλε επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία κοινοποίησε και στον Πρόεδρο του Eurogroup, ζητώντας να εξεταστούν επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν πρόσθετη έκτακτη ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση.



«Είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις», τόνισε, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα και αφήνοντας αιχμή για όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο: «πέρα από τις γενικές παραινέσεις, όπως αυτές που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας».



«Τα μέτρα είναι προσωρινά και στοχευμένα» Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις γίνονται με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας και με κοινωνική στόχευση, ώστε να ωφελούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι.



«Τα μέτρα είναι προσωρινά και στοχευμένα», είπε, αντιπαραβάλλοντας την κυβερνητική πολιτική με εκείνη της αντιπολίτευσης, την οποία κατηγόρησε ότι αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών και διαλαλεί «εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά σύνθετα προβλήματα».



Μηνύματα σε υπουργούς και βουλευτές Στο πολιτικό κλείσιμο της εισήγησής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ένα πρώτο μήνυμα προς το εσωτερικό της κυβέρνησης, ζητώντας από τα στελέχη της να μην υποτιμούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.



Μετά την παρουσίαση των μέτρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε εκ νέου στους υπουργούς, ζητώντας τους να μην περιορίζουν τη δημόσια παρουσία τους στα θέματα του χαρτοφυλακίου τους, αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο.



Το μήνυμα αυτό ήρθε να συμπληρώσει όσα είχε επισημάνει νωρίτερα, στην εισηγητική του τοποθέτηση, για τη στάση των κυβερνητικών στελεχών απέναντι στις δυσκολίες της καθημερινότητας και για τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνουν στον δημόσιο διάλογο.



«Να μην αρνούμαστε τη δύσκολη καθημερινότητα και να υπερασπιζόμαστε με θάρρος ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις», ανέφερε, τονίζοντας ότι «ο μόνος δρόμος να υπερβούμε τη διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και της στήριξης της κοινωνίας με βάση τις πραγματικές αντοχές μας».



Επέμεινε ότι «περισσότερο παρά ποτέ ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός», η κοινωνία να είναι σωστά ενημερωμένη «χωρίς να παρασύρεται από fake news» και το πολιτικό προσωπικό να είναι ώριμο ώστε να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών, «με πρώτα και πάνω απ’ όλα εμάς, τα στελέχη της κυβέρνησης».



«Στο τέλος όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες» Για τη δημόσια αντιπαράθεση, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «και το ύφος παράγει εντυπώσεις», υπογραμμίζοντας ότι «ο λόγος μας οφείλει να είναι και μετρημένος».



Και κατέληξε: «Στο τέλος όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών».



Νέο βήμα για το age ban στα social media Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στην προστασία των ανηλίκων από τα social media.



Με το Kids Wallet να αποτελεί ήδη εργαλείο επιβεβαίωσης της ηλικίας, η κυβέρνηση προχωρά τώρα στο επόμενο θεσμικό βήμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σημειώνει ότι η Ελλάδα κινείται ένα βήμα πέρα από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



«Έχουμε χρέος να προστατέψουμε τα παιδιά μας από εθιστικές συμπεριφορές» που τα κρατούν ουσιαστικά «κολλημένα σε μία οθόνη κινητού», ανέφερε, προαναγγέλλοντας ότι για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία η κυβέρνηση θα επιδιώξει ευρύτερη συμφωνία των πολιτικών κομμάτων.