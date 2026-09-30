Συνελήφθη ο TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Μήνυσε τους αστυνομικούς, υποστηρίζει ότι του έσπασαν το αυτοκίνητο

Δεν σταμάτησε σε σήμα, ακολούθησε καταδίωξη και στην προσπάθειά του να ξεφύγει, προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα, έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού και το πίσω δεξιά γιατί είχε κλειδωθεί μέσα στο όχημά του, λέει η ΕΛ.ΑΣ - Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες