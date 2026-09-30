Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Συνελήφθη ο TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Μήνυσε τους αστυνομικούς, υποστηρίζει ότι του έσπασαν το αυτοκίνητο
Συνελήφθη ο TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Μήνυσε τους αστυνομικούς, υποστηρίζει ότι του έσπασαν το αυτοκίνητο
Δεν σταμάτησε σε σήμα, ακολούθησε καταδίωξη και στην προσπάθειά του να ξεφύγει, προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα, έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού και το πίσω δεξιά γιατί είχε κλειδωθεί μέσα στο όχημά του, λέει η ΕΛ.ΑΣ - Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες
Στη σύλληψη ενός γνωστού «influencer» για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση μετά από καταδίωξη προχώρησαν την Τετάρτη (30/9) αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για τον γνωστό TikToker που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν», ενώ και ο ίδιος προχώρησε σε μήνυση κατά των αστυνομικών, καταγγέλλοντας ότι του έσπασαν το αυτοκίνητο με λοστούς.
Συγκεκριμένα, σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνεται το σπασμένο αυτοκίνητό του, με τον ίδιο να καταγγέλλει ότι αστυνομικοί που τον ακολούθησαν με συμβατικό όχημα του έσπασαν τα τζάμια με λοστό και τον τρομοκράτησαν σήμερα το μεσημέρι στην οδό Λαγκαδά.
Όπως υποστηρίζει, τον καταδίωξαν χωρίς να ανάψουν φάρο και χωρίς να του κάνουν ηχητικό σήμα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει πάνω σε άλλο όχημα. Αμέσως μετά, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο βίντεο, κατέβηκαν από το αυτοκίνητο, φόρεσαν γάντια και του έσπασαν τα παράθυρα με λοστούς.
Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο TikTok αρνείται όλες τις κατηγορίες. Ισχυρίζεται ότι σπάσανε το αυτοκίνητό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος και οι άλλοι δύο επιβαίνοντες του οχήματος.
Υποστηρίζει ότι ένιωσε πως θα τον σκοτώσουν και πως θα υποβάλλει μήνυση για φθορά ξένης περιουσίας, ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση, παράβαση καθήκοντος και σωματική βλάβη.
Όσον αφορά τις φθορές στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού και το πίσω δεξιά, καθώς ο οδηγός είχε κλειδωθεί μέσα στο όχημά του.
Πρόκειται για τον γνωστό TikToker που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν», ενώ και ο ίδιος προχώρησε σε μήνυση κατά των αστυνομικών, καταγγέλλοντας ότι του έσπασαν το αυτοκίνητο με λοστούς.
Συγκεκριμένα, σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνεται το σπασμένο αυτοκίνητό του, με τον ίδιο να καταγγέλλει ότι αστυνομικοί που τον ακολούθησαν με συμβατικό όχημα του έσπασαν τα τζάμια με λοστό και τον τρομοκράτησαν σήμερα το μεσημέρι στην οδό Λαγκαδά.
@teomavridiss ♬ πρωτότυπος ήχος - Τεος βασιλιάς Τζουντασιαν
Όπως υποστηρίζει, τον καταδίωξαν χωρίς να ανάψουν φάρο και χωρίς να του κάνουν ηχητικό σήμα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει πάνω σε άλλο όχημα. Αμέσως μετά, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο βίντεο, κατέβηκαν από το αυτοκίνητο, φόρεσαν γάντια και του έσπασαν τα παράθυρα με λοστούς.
Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο TikTok αρνείται όλες τις κατηγορίες. Ισχυρίζεται ότι σπάσανε το αυτοκίνητό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος και οι άλλοι δύο επιβαίνοντες του οχήματος.
Υποστηρίζει ότι ένιωσε πως θα τον σκοτώσουν και πως θα υποβάλλει μήνυση για φθορά ξένης περιουσίας, ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση, παράβαση καθήκοντος και σωματική βλάβη.
@teomavridiss ♬ πρωτότυπος ήχος - Τεος βασιλιάς Τζουντασιαν
Διερευνάται το περιστατικόΠηγές από την αστυνομία, από την πλευρά τους, αναφέρουν ότι η καταδίωξη ξεκίνησε από τα διόδια της Ανάληψης, όταν περιπολούντες αστυνομικοί, στο πλαίσιο ελέγχων για διακίνηση παράτυπων μεταναστών, εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, το οποίο δεν συμμορφώθηκε στα σήματα που του έκαναν για να σταματήσει. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και, στην προσπάθειά του να ξεφύγει, προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.
Όσον αφορά τις φθορές στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού και το πίσω δεξιά, καθώς ο οδηγός είχε κλειδωθεί μέσα στο όχημά του.
Σε κάθε περίπτωση, το περιστατικό διερευνάται μετά τις αντικρουόμενες καταθέσεις και την καταγγελία του γνωστού influencer.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα