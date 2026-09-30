Πώς έγινε το μαχαίρωμα στο αεροπλάνο της Flydubai: Ο ήρωας κυβερνήτης που δέχτηκε την επίθεση, η παρέμβαση των επιβατών και ο κομβικός ρόλος πιλότων με πολιτικά

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το θρίλερ με την πτήση της Flydubai που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, μετά το μαχαίρωμα μέσα στο πιλοτήριο.Βίντεο που δημοσιεύτηκε από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της προσγείωσης του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο, με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και τραγούδια, εμφανώς ανακουφισμένοι μετά τις δραματικές στιγμές που είχαν προηγηθεί.Η πτήση FZ1073, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιοείχε εκπέμψει σήμα κινδύνου που προκάλεσε συναγερμό, με τις αρχές του Ισραήλ να εξετάζουν αρχικά ακόμη και το ενδεχόμενο αεροπειρατείας.Μία από τις επιβάτισσες της πτήσης, μιλώντας στο ισραηλινό Channel 12, υποστήριξε ότι μέλος του πληρώματος στο πιλοτήριο επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους και ακινητοποιήθηκε από επιβάτες.Η γυναίκα, η οποία αναφέρθηκε ως, δήλωσε ότι ο σύζυγός της συμμετείχε στην ακινητοποίηση του άνδρα. «Κάποιος φώναξε "μαχαίρωμα" και ο σύζυγός μου κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε. Έτρεξε προς το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου και μαζί με άλλους Ισραηλινούς εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη», ανέφερε.«Υπήρχαν μαχαιριές και πολύ αίμα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι επιβάτες βρίσκονταν ακόμη σε κατάσταση σοκ. «Είμαστε πολύ φορτισμένοι και υπό τεράστια πίεση. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω», είπε.

Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge. pic.twitter.com/O3vd5644pL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026

Δεύτερη ομάδα πιλότων φέρεται να έσωσε την κατάσταση

Το Ισραήλ εξετάζει την επιστροφή των επιβατών

Ένας ακόμη επιβάτης εμφανίζεται σε βίντεο που έστειλε στην οικογένειά του να κάνει λόγο για «τρομοκράτη» που προσπάθησε να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Όπως ανέφερε, συμμετείχε στην ακινητοποίησή του, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας είχε δεθεί.Σύμφωνα με πληροφορίες του, στο αεροσκάφος υπήρχε και δεύτερη ομάδα πιλότων, οι οποίοι ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά ρούχα.Όπως μετέδωσε το ισραηλινό μέσο, οι συγκεκριμένοι πιλότοι φέρεται να συνέβαλαν στην αποτροπή της προσπάθειας ενός από τους πιλότους να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.Τη συγκεκριμένη πληροφορία έδωσαν και η μητέρα ενός επιβάτη, σε δηλώσεις που έκανε από τοΙσραηλινός αξιωματούχος, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δήλωσε ότι αν δεν βρίσκονταν στο αεροπλάνο οι συγκεκριμένοι πιλότοι, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε επίθεση αντίστοιχη με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ή στην ομηρία τουτο 1976. Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.Παράλληλα, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο, ο πιλότος που βρίσκεται υπό έρευνα είναι υπήκοος τουΤην ίδια στιγμή, φωτογραφίες που κυκλοφορούν μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στηφανερώνουν πως έχει υποστεί ζημιές στο ουραίο τμήμα από την απότομη κάθοδό του, όσο βρισκόταν εν πτήσει. Σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων πτήσης, το αεροσκάφος έκανε «βουτιά» περίπουΜετά την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους στη Σαουδική Αραβία, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της επιστροφής των επιβατών στο Ισραήλ.Η Flydubai έχει ανακοινώσει ότι θα στείλει νέο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ταμπούκ για να παραλάβει τους επιβάτες και να συνεχίσει το ταξίδι προς το Τελ Αβίβ.Ωστόσο, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, η Ιερουσαλήμ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει δικό της πολιτικό ή στρατιωτικό αεροσκάφος για την επιστροφή των Ισραηλινών επιβατών.Οι έρευνες για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλοτήριο συνεχίζονται, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη την τελική εκδοχή για τα αίτια του επεισοδίου.