Πώς έγινε το μαχαίρωμα στο αεροπλάνο της Flydubai: Ο ήρωας κυβερνήτης που δέχτηκε την επίθεση, η παρέμβαση των επιβατών και ο κομβικός ρόλος πιλότων με πολιτικά
Το αεροσκάφος υπέστη ζημιές από την απότομη κάθοδο - Επιβάτες της πτήσης Flydubai υποστήριξαν ότι ακινητοποίησαν τον πιλότο που επιτέθηκε στον συνάδελφό του - Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν πιλότους που βρίσκονταν στο αεροσκάφος με πολιτικά, να έχουν επέμβει για να αποτρέψουν την τραγωδία
תיעוד מהמטוס שנחת בסעודיה: "השתלטנו על המחבלים. כל מי ששומע אותי - אנחנו צריכים עזרה"https://t.co/qp31UziuJB@NoganNir pic.twitter.com/Od4nR7c4Vq— חדשות 13 (@newsisrael13) September 30, 2026
Βίντεο που δημοσιεύτηκε από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της προσγείωσης του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Ταμπούκ, με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και τραγούδια, εμφανώς ανακουφισμένοι μετά τις δραματικές στιγμές που είχαν προηγηθεί.
״עוד אבינו חי״: הנוסעים במטוס ברגעי הנחיתה pic.twitter.com/wALLq5AluW— ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 30, 2026
Η πτήση FZ1073, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι - Τελ Αβίβ, είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου που προκάλεσε συναγερμό, με τις αρχές του Ισραήλ να εξετάζουν αρχικά ακόμη και το ενδεχόμενο αεροπειρατείας.
«Μέλος του πληρώματος προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο»Μία από τις επιβάτισσες της πτήσης, μιλώντας στο ισραηλινό Channel 12, υποστήριξε ότι μέλος του πληρώματος στο πιλοτήριο επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους και ακινητοποιήθηκε από επιβάτες.
🚨✈️🇦🇪🇮🇱 Un vol Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv a déclenché le code d’urgence signalant un possible détournement alors qu’il transportait environ 180 passagers.— KRONIK Insights (@KRONIKInsights) September 30, 2026
L’appareil a été dérouté vers l’Arabie saoudite. pic.twitter.com/JCAcaidYT0
Η γυναίκα, η οποία αναφέρθηκε ως Μεϊτάλ, δήλωσε ότι ο σύζυγός της συμμετείχε στην ακινητοποίηση του άνδρα. «Κάποιος φώναξε "μαχαίρωμα" και ο σύζυγός μου κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε. Έτρεξε προς το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου και μαζί με άλλους Ισραηλινούς εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη», ανέφερε.
«Υπήρχαν μαχαιριές και πολύ αίμα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι επιβάτες βρίσκονταν ακόμη σε κατάσταση σοκ. «Είμαστε πολύ φορτισμένοι και υπό τεράστια πίεση. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω», είπε.
אחד הנוסעים על רגעי הדרמה: "יש פצוע קשה, המחבל קשור"; המוסד מנהל את האירוע בשיתוף שב"כ@Itsik_zuarets pic.twitter.com/iyh64lgLfy— כאן חדשות (@kann_news) September 30, 2026
Ένας ακόμη επιβάτης εμφανίζεται σε βίντεο που έστειλε στην οικογένειά του να κάνει λόγο για «τρομοκράτη» που προσπάθησε να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Όπως ανέφερε, συμμετείχε στην ακινητοποίησή του, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας είχε δεθεί.
Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge. pic.twitter.com/O3vd5644pL— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026
Δεύτερη ομάδα πιλότων φέρεται να έσωσε την κατάστασηΣύμφωνα με πληροφορίες του Channel 12, στο αεροσκάφος υπήρχε και δεύτερη ομάδα πιλότων, οι οποίοι ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά ρούχα.
Όπως μετέδωσε το ισραηλινό μέσο, οι συγκεκριμένοι πιλότοι φέρεται να συνέβαλαν στην αποτροπή της προσπάθειας ενός από τους πιλότους να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.
Τη συγκεκριμένη πληροφορία έδωσαν και η μητέρα ενός επιβάτη, σε δηλώσεις που έκανε από το Μπεν Γκουριόν.
❗📹 ‘Two Other Pilots Took Control’: Passenger’s Mother Recounts Flydubai Mid-Air Scare— RT_India (@RT_India_news) September 30, 2026
"He took a knife and tried to kill the pilot," recounted a passenger's mother, adding that her daughter heard screams and calls for help before the plane began to lose control.
Israeli… https://t.co/4shM811Qnl pic.twitter.com/OsLwlfCd8W
Ισραηλινός αξιωματούχος, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δήλωσε ότι αν δεν βρίσκονταν στο αεροπλάνο οι συγκεκριμένοι πιλότοι, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε επίθεση αντίστοιχη με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ή στην ομηρία του Έντεμπε το 1976. Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.
Παράλληλα, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Walla, ο πιλότος που βρίσκεται υπό έρευνα είναι υπήκοος του Ομάν.
Την ίδια στιγμή, φωτογραφίες που κυκλοφορούν μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στη Σαουδική Αραβία, φανερώνουν πως έχει υποστεί ζημιές στο ουραίο τμήμα από την απότομη κάθοδό του, όσο βρισκόταν εν πτήσει. Σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων πτήσης, το αεροσκάφος έκανε «βουτιά» περίπου 4.360 μέτρων σε 37 δευτερόλεπτα.
Footage shows flydubai aircraft grounded with a broken tail in Saudi Arabia pic.twitter.com/5UafEaeBu9— Open Source Intel (@Osint613) September 30, 2026
Το Ισραήλ εξετάζει την επιστροφή των επιβατώνΜετά την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους στη Σαουδική Αραβία, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της επιστροφής των επιβατών στο Ισραήλ.
Η Flydubai έχει ανακοινώσει ότι θα στείλει νέο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ταμπούκ για να παραλάβει τους επιβάτες και να συνεχίσει το ταξίδι προς το Τελ Αβίβ.
Ωστόσο, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, η Ιερουσαλήμ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει δικό της πολιτικό ή στρατιωτικό αεροσκάφος για την επιστροφή των Ισραηλινών επιβατών.
Οι έρευνες για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλοτήριο συνεχίζονται, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη την τελική εκδοχή για τα αίτια του επεισοδίου.
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