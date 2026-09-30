Με ιδιωτικό τζετ η αναχώρηση του Ρονάλντο από τη Δανία, έγινε προσπάθεια να αλλάξει γνώμη
Με ιδιωτικό τζετ η αναχώρηση του Ρονάλντο από τη Δανία, έγινε προσπάθεια να αλλάξει γνώμη
Έγινε προσπάθεια να αλλάξει γνώμη ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα και η αναχώρηση του γίνεται με το ιδιωτικό του τζετ
Ο κακός χαμός γίνεται στην Πορτογαλία μετά τις δηλώσεις του Ζόρζε Ζεσούς ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν υπολογιζόταν για το αρχικό σχήμα στο παιχνίδι με τη Δανία για το Nations League. Ο 41χρονος σταρ όταν ενημερώθηκε για όσα είπε ο προπονητής του αποφάσισε να φύγει από το προπονητικό κέντρο της ομάδας.
Όπως και ο ίδιος είπε είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας και τον ενημέρωσε για την απόφαση που είχε πάρει να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της χώρας του μία ημέρα πριν το παιχνίδι με τη Δανία.
Ο Κριστιάνο αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της εθνικής Πορτογαλίας στην Κοπεγχάγη με μίνι λεωφορείο της ομοσπονδίας. Λίγη ώρα αργότερα έγινε γνωστό πως το ιδιωτικό τζετ του Ρονάλντο βρισκόταν σε πτήση προς την Κοπεγχάγη για να παραλάβει τον ποδοσφαιριστή. Πρόκειται για το ίδιο αεροσκάφος που είχε χρησιμοποιήσει για να ταξιδέψει από τη Μαδρίτης προς το Ριάντ.
Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι στην Πορτογαλία είναι το θέμα που κυριαρχεί. Σύμφωνα με την Abola η αποστολή της εθνικής ομάδας επέστρεψε στο ξενοδοχείο χωρίς τον Ζόρζε Ζεσούς και τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα.
Οι πληροφορίες των Πορτογάλων ανέφεραν ότι από την πλευρά της ομοσπονδίας έγινε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να καταφέρουν να αλλάξουν γνώμη στον ποδοσφαιριστή και να παραμείνει στην ομάδα. Κάτι τέτοιο δεν το κατάφεραν με τον Κριστιάνο να αποχωρεί από τη Δανία.
Στο μεταξύ ο πρόεδρος της ομοσπονδίας είχε ταξιδέψει εκτάκτως στην Κοπεγχάγη για να παρακολουθήσει από κοντά το θέμα που είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες, αλλά δεν κατάφερε να ελέγξει την κατάσταση.
Όπως και ο ίδιος είπε είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας και τον ενημέρωσε για την απόφαση που είχε πάρει να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της χώρας του μία ημέρα πριν το παιχνίδι με τη Δανία.
Ο Κριστιάνο αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της εθνικής Πορτογαλίας στην Κοπεγχάγη με μίνι λεωφορείο της ομοσπονδίας. Λίγη ώρα αργότερα έγινε γνωστό πως το ιδιωτικό τζετ του Ρονάλντο βρισκόταν σε πτήση προς την Κοπεγχάγη για να παραλάβει τον ποδοσφαιριστή. Πρόκειται για το ίδιο αεροσκάφος που είχε χρησιμοποιήσει για να ταξιδέψει από τη Μαδρίτης προς το Ριάντ.
Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι στην Πορτογαλία είναι το θέμα που κυριαρχεί. Σύμφωνα με την Abola η αποστολή της εθνικής ομάδας επέστρεψε στο ξενοδοχείο χωρίς τον Ζόρζε Ζεσούς και τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα.
Οι πληροφορίες των Πορτογάλων ανέφεραν ότι από την πλευρά της ομοσπονδίας έγινε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να καταφέρουν να αλλάξουν γνώμη στον ποδοσφαιριστή και να παραμείνει στην ομάδα. Κάτι τέτοιο δεν το κατάφεραν με τον Κριστιάνο να αποχωρεί από τη Δανία.
Στο μεταξύ ο πρόεδρος της ομοσπονδίας είχε ταξιδέψει εκτάκτως στην Κοπεγχάγη για να παρακολουθήσει από κοντά το θέμα που είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες, αλλά δεν κατάφερε να ελέγξει την κατάσταση.
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