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CENTCOM: Ανακατεύθυνε 125 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν
CENTCOM: Ανακατεύθυνε 125 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν
Στην Αραβική Θάλασσα το USS George H.W. Bush – Η Τεχεράνη καταγγέλλει επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει συνολικά 125 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο της επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού σε βάρος του Ιράν.
Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από εικόνες του πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου USS George H.W. Bush, το οποίο, σύμφωνα με τη CENTCOM, επιχειρεί στην Αραβική Θάλασσα στο πλαίσιο της αμερικανικής επιχείρησης.
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η CENTCOM ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν την εφαρμογή του αποκλεισμού, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφικό υλικό από την παρουσία του αεροπλανοφόρου στην περιοχή.
Η ανακατεύθυνση των 125 εμπορικών πλοίων εντάσσεται, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, στα μέτρα που λαμβάνονται για την επιβολή των περιορισμών στη θαλάσσια κυκλοφορία που συνδέεται με το Ιράν.
Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει εκφράσει την έντονη αντίθεσή της στην αμερικανική επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν επηρεάζει μόνο το Ιράν αλλά προκαλεί ευρύτερες επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία.
Η ιρανική πλευρά καταγγέλλει ότι οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα και στις εμπορικές μεταφορές επιβαρύνουν το παγκόσμιο εμπόριο, απορρίπτοντας τη νομιμότητα της αμερικανικής επιχείρησης.
Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από εικόνες του πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου USS George H.W. Bush, το οποίο, σύμφωνα με τη CENTCOM, επιχειρεί στην Αραβική Θάλασσα στο πλαίσιο της αμερικανικής επιχείρησης.
USS George Washington (CVN 73) conducts flight operations as the aircraft carrier sails in the Arabian Sea. pic.twitter.com/xYZ3zVnE3L— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 28, 2026
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η CENTCOM ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν την εφαρμογή του αποκλεισμού, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφικό υλικό από την παρουσία του αεροπλανοφόρου στην περιοχή.
Η ανακατεύθυνση των 125 εμπορικών πλοίων εντάσσεται, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, στα μέτρα που λαμβάνονται για την επιβολή των περιορισμών στη θαλάσσια κυκλοφορία που συνδέεται με το Ιράν.
USS George H.W. Bush (CVN 77) sails in the Arabian Sea supporting enforcement of the U.S. blockade against Iran. As of Sept. 30, CENTCOM forces have redirected 125 commercial vessels to ensure strict compliance. pic.twitter.com/B03GIwoydn— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 30, 2026
Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει εκφράσει την έντονη αντίθεσή της στην αμερικανική επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν επηρεάζει μόνο το Ιράν αλλά προκαλεί ευρύτερες επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία.
Η ιρανική πλευρά καταγγέλλει ότι οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα και στις εμπορικές μεταφορές επιβαρύνουν το παγκόσμιο εμπόριο, απορρίπτοντας τη νομιμότητα της αμερικανικής επιχείρησης.
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