CENTCOM: Ανακατεύθυνε 125 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν
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CENTCOM: Ανακατεύθυνε 125 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν

Στην Αραβική Θάλασσα το USS George H.W. Bush – Η Τεχεράνη καταγγέλλει επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία

CENTCOM: Ανακατεύθυνε 125 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει συνολικά 125 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο της επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού σε βάρος του Ιράν.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από εικόνες του πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου USS George H.W. Bush, το οποίο, σύμφωνα με τη CENTCOM, επιχειρεί στην Αραβική Θάλασσα στο πλαίσιο της αμερικανικής επιχείρησης.



Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η CENTCOM ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν την εφαρμογή του αποκλεισμού, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφικό υλικό από την παρουσία του αεροπλανοφόρου στην περιοχή.

Η ανακατεύθυνση των 125 εμπορικών πλοίων εντάσσεται, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, στα μέτρα που λαμβάνονται για την επιβολή των περιορισμών στη θαλάσσια κυκλοφορία που συνδέεται με το Ιράν.



Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει εκφράσει την έντονη αντίθεσή της στην αμερικανική επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν επηρεάζει μόνο το Ιράν αλλά προκαλεί ευρύτερες επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία.

Η ιρανική πλευρά καταγγέλλει ότι οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα και στις εμπορικές μεταφορές επιβαρύνουν το παγκόσμιο εμπόριο, απορρίπτοντας τη νομιμότητα της αμερικανικής επιχείρησης.

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