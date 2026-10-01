Πατέρας της 4χρονης για την επίθεση στη διευθύντρια στα Άνω Λιόσια: «Θόλωσα, έκανα λάθος - Τι θα κάνατε στη θέση μου ως γονιός;», δείτε βίντεο

Το βίντεο της επίθεσης και οι καταγγελίες για τη συμπεριφορά της διευθύντριας

Έρευνες από τις Αρχές – Σε εξέλιξη ΕΔΕ

Σοβαρά τραυματισμένη η διευθύντρια

«Είχα θολώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, την χτύπησα, έριξα δύο χαστούκια», δήλωσε.Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ένταση συνεχίστηκε και μετά την άφιξη των Αρχών, καταγγέλλοντας τον τρόπο με τον οποίο, όπως λέει, αντιμετωπίστηκε η κόρη του.«Οι αστυνομικοί πήραν το δικό μου κορίτσι 4 χρονών στο τμήμα χωρίς να είναι η μάνα παρούσα. Της πήραν κατάθεση χωρίς να είναι μπροστά κανένας», ανέφερε.Η υπόθεση πήρε διαστάσεις μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει την επίθεση σε βάρος της διευθύντριας του νηπιαγωγείου. Το υλικό φέρεται να έχει καταγραφεί από το κινητό της ίδιας της εκπαιδευτικού και αποτυπώνει τη στιγμή της συμπλοκής.Στο βίντεο η διευθύντρια εμφανίζεται σκυμμένη στο έδαφος, προσπαθώντας να προστατευθεί, ενώ άνδρας με λευκή μπλούζα φαίνεται να τη χτυπά στο κεφάλι. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια», ενώ σε άλλο σημείο απαντά στον άνδρα: «Ναι, εσείς χτυπάτε».Η επίθεση σημειώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση άλλου βίντεο από το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, στο οποίο η διευθύντρια ακούγεται να απευθύνεται με έντονο τρόπο σε μικρούς μαθητές.Στο συγκεκριμένο απόσπασμα η εκπαιδευτικός φέρεται να αντιδρά για ζημιά σε αντικείμενο του σχολείου, το οποίο είχε ανακαινιστεί πρόσφατα μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».«Θα σας κόψω τα χέρια», ακούγεται να λέει μεταξύ άλλων, με το βίντεο να προκαλεί αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο απευθυνόταν στα παιδιά.Για την υπόθεση έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας της 4χρονης, μετά από μήνυση της διευθύντριας του νηπιαγωγείου, ενώ μήνυση έχει κατατεθεί και σε βάρος του πατέρα για σωματική βλάβη.Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες πριν και μετά το περιστατικό.Ο αναπληρωτής διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, ανέφερε ότι έχουν ενημερωθεί οι εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές.«Έχει δοθεί ήδη οδηγία για Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές Αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε», δήλωσε.Ο ίδιος σημείωσε ότι το βίντεο με τις δηλώσεις της διευθύντριας προς τα παιδιά είναι αποσπασματικό και πως η πλήρης εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των ερευνών.Την ίδια ώρα, αναφορά έγινε και στην κατάσταση της υγείας της εκπαιδευτικού, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Αναστασόπουλο, ο τραυματισμός της δεν ήταν επιφανειακός.Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, η διευθύντρια νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήταν παρόν και το ανήλικο παιδί της.«Η διευθύντρια νοσηλεύεται όχι με αμυχές αλλά σε σοβαρή κατάσταση και είναι μητέρα ανήλικου που ήταν παρών στον τραυματισμό της κι αυτό δίνει επιπλέον διάσταση», ανέφερε.Η εκπαιδευτικός έχει καταγγείλει ότι δέχθηκε επίθεση από συγγενείς μαθητών και ότι χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, καθώς είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο και στο κεφάλι.