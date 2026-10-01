Πατέρας της 4χρονης για την επίθεση στη διευθύντρια στα Άνω Λιόσια: «Θόλωσα, έκανα λάθος - Τι θα κάνατε στη θέση μου ως γονιός;», δείτε βίντεο
Πατέρας της 4χρονης για την επίθεση στη διευθύντρια στα Άνω Λιόσια: «Θόλωσα, έκανα λάθος - Τι θα κάνατε στη θέση μου ως γονιός;», δείτε βίντεο
Ο Ρομά παραδέχεται ότι τη χτύπησε, αλλά επιμένει πως αντέδρασε επειδή φοβήθηκε για το παιδί του - «Δεν ζητάω συγγνώμη από τη δασκάλα»
Ο πατέρας της 4χρονης μαθήτριας από το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων ζητά συγγνώμη για την επίθεση σε βάρος της διευθύντριας της σχολικής μονάδας, παραδεχόμενος ότι τη χτύπησε με δύο χαστούκια, ωστόσο ξεκαθαρίζει πως η συγγνώμη του δεν απευθύνεται στην ίδια την εκπαιδευτικό. Ο ίδιος παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε ένταση, καθώς θεωρούσε πως η κόρη του βρισκόταν σε κατάσταση φόβου και πως δεν του επέτρεπαν να την πάρει από το σχολείο.
Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε δηλώσεις του στον Alpha, ο Ρομά πατέρας αναφέρει ότι «θόλωσε» όταν έφτασε στο νηπιαγωγείο και αναγνωρίζει ότι η αντίδρασή του ήταν λανθασμένη.
«Εγώ ζητάω συγγνώμη για την πράξη μου. Δεν ζητάω συγγνώμη από τη δασκάλα. Δεν έπρεπε να πράξω έτσι. Ήταν μεγάλο λάθος μου», δηλώνει χαρακτηριστικά.
Όπως αναφέρει, όταν έφτασε στο σχολείο ζήτησε να ανοίξει η πόρτα προκειμένου να πάρει την κόρη του, καθώς -σύμφωνα με τον ίδιο- το παιδί βρισκόταν σε κατάσταση έντονου φόβου.
«Να της λέω: “Άνοιξε την πόρτα, δώσε μας το παιδί μας” και αυτή να λέει: “Περιμένετε να σχολάσει για να το πάρετε”. Ενώ το παιδί μου έχει τρομοκρατηθεί στα χέρια της δασκάλας», υποστηρίζει.
Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η 4χρονη «σπάραζε από τον φόβο, τον πολύ πόνο και το κλάμα», ενώ αναφέρει ότι είχε ουρήσει πάνω της από την ένταση της στιγμής.
Όπως περιγράφει, η οικογένεια επικοινώνησε με την Αστυνομία, όμως, όπως λέει, αντέδρασε όταν δεν υπήρξε άμεση εξέλιξη και η πόρτα του νηπιαγωγείου παρέμενε κλειστή.
«Το παιδί μου ήθελε να το πάρουμε στα χέρια μας για να ηρεμήσει. Τι θα κάνατε;», αναφέρει στο βίντεό του.
Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε δηλώσεις του στον Alpha, ο Ρομά πατέρας αναφέρει ότι «θόλωσε» όταν έφτασε στο νηπιαγωγείο και αναγνωρίζει ότι η αντίδρασή του ήταν λανθασμένη.
«Εγώ ζητάω συγγνώμη για την πράξη μου. Δεν ζητάω συγγνώμη από τη δασκάλα. Δεν έπρεπε να πράξω έτσι. Ήταν μεγάλο λάθος μου», δηλώνει χαρακτηριστικά.
«Τι θα κάνατε στη θέση μου ως γονιός;»Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο πατέρας, πριν φτάσει στο νηπιαγωγείο είχαν περιέλθει στην κατοχή του βίντεο από γείτονες, στα οποία, όπως ισχυρίζεται, η διευθύντρια εμφανίζεται να φωνάζει στα παιδιά.
Όπως αναφέρει, όταν έφτασε στο σχολείο ζήτησε να ανοίξει η πόρτα προκειμένου να πάρει την κόρη του, καθώς -σύμφωνα με τον ίδιο- το παιδί βρισκόταν σε κατάσταση έντονου φόβου.
«Να της λέω: “Άνοιξε την πόρτα, δώσε μας το παιδί μας” και αυτή να λέει: “Περιμένετε να σχολάσει για να το πάρετε”. Ενώ το παιδί μου έχει τρομοκρατηθεί στα χέρια της δασκάλας», υποστηρίζει.
Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η 4χρονη «σπάραζε από τον φόβο, τον πολύ πόνο και το κλάμα», ενώ αναφέρει ότι είχε ουρήσει πάνω της από την ένταση της στιγμής.
Όπως περιγράφει, η οικογένεια επικοινώνησε με την Αστυνομία, όμως, όπως λέει, αντέδρασε όταν δεν υπήρξε άμεση εξέλιξη και η πόρτα του νηπιαγωγείου παρέμενε κλειστή.
«Το παιδί μου ήθελε να το πάρουμε στα χέρια μας για να ηρεμήσει. Τι θα κάνατε;», αναφέρει στο βίντεό του.
Η παραδοχή για τα δύο χαστούκιαΜιλώντας στον Alpha, ο πατέρας παραδέχθηκε ότι μπήκε στον χώρο του νηπιαγωγείου και επιτέθηκε στη διευθύντρια, υποστηρίζοντας ότι η έντονη φόρτιση τον οδήγησε σε αυτή την αντίδραση.
«Είχα θολώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, την χτύπησα, έριξα δύο χαστούκια», δήλωσε.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ένταση συνεχίστηκε και μετά την άφιξη των Αρχών, καταγγέλλοντας τον τρόπο με τον οποίο, όπως λέει, αντιμετωπίστηκε η κόρη του.
«Οι αστυνομικοί πήραν το δικό μου κορίτσι 4 χρονών στο τμήμα χωρίς να είναι η μάνα παρούσα. Της πήραν κατάθεση χωρίς να είναι μπροστά κανένας», ανέφερε.
Στο βίντεο η διευθύντρια εμφανίζεται σκυμμένη στο έδαφος, προσπαθώντας να προστατευθεί, ενώ άνδρας με λευκή μπλούζα φαίνεται να τη χτυπά στο κεφάλι. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια», ενώ σε άλλο σημείο απαντά στον άνδρα: «Ναι, εσείς χτυπάτε».
Η επίθεση σημειώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση άλλου βίντεο από το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, στο οποίο η διευθύντρια ακούγεται να απευθύνεται με έντονο τρόπο σε μικρούς μαθητές.
Στο συγκεκριμένο απόσπασμα η εκπαιδευτικός φέρεται να αντιδρά για ζημιά σε αντικείμενο του σχολείου, το οποίο είχε ανακαινιστεί πρόσφατα μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».
«Θα σας κόψω τα χέρια», ακούγεται να λέει μεταξύ άλλων, με το βίντεο να προκαλεί αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο απευθυνόταν στα παιδιά.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες πριν και μετά το περιστατικό.
Ο αναπληρωτής διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, ανέφερε ότι έχουν ενημερωθεί οι εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές.
«Έχει δοθεί ήδη οδηγία για Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές Αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε», δήλωσε.
Ο ίδιος σημείωσε ότι το βίντεο με τις δηλώσεις της διευθύντριας προς τα παιδιά είναι αποσπασματικό και πως η πλήρης εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των ερευνών.
Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, η διευθύντρια νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήταν παρόν και το ανήλικο παιδί της.
«Η διευθύντρια νοσηλεύεται όχι με αμυχές αλλά σε σοβαρή κατάσταση και είναι μητέρα ανήλικου που ήταν παρών στον τραυματισμό της κι αυτό δίνει επιπλέον διάσταση», ανέφερε.
Η εκπαιδευτικός έχει καταγγείλει ότι δέχθηκε επίθεση από συγγενείς μαθητών και ότι χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, καθώς είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο και στο κεφάλι.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ένταση συνεχίστηκε και μετά την άφιξη των Αρχών, καταγγέλλοντας τον τρόπο με τον οποίο, όπως λέει, αντιμετωπίστηκε η κόρη του.
«Οι αστυνομικοί πήραν το δικό μου κορίτσι 4 χρονών στο τμήμα χωρίς να είναι η μάνα παρούσα. Της πήραν κατάθεση χωρίς να είναι μπροστά κανένας», ανέφερε.
Το βίντεο της επίθεσης και οι καταγγελίες για τη συμπεριφορά της διευθύντριαςΗ υπόθεση πήρε διαστάσεις μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει την επίθεση σε βάρος της διευθύντριας του νηπιαγωγείου. Το υλικό φέρεται να έχει καταγραφεί από το κινητό της ίδιας της εκπαιδευτικού και αποτυπώνει τη στιγμή της συμπλοκής.
Στο βίντεο η διευθύντρια εμφανίζεται σκυμμένη στο έδαφος, προσπαθώντας να προστατευθεί, ενώ άνδρας με λευκή μπλούζα φαίνεται να τη χτυπά στο κεφάλι. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια», ενώ σε άλλο σημείο απαντά στον άνδρα: «Ναι, εσείς χτυπάτε».
Η επίθεση σημειώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση άλλου βίντεο από το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, στο οποίο η διευθύντρια ακούγεται να απευθύνεται με έντονο τρόπο σε μικρούς μαθητές.
Στο συγκεκριμένο απόσπασμα η εκπαιδευτικός φέρεται να αντιδρά για ζημιά σε αντικείμενο του σχολείου, το οποίο είχε ανακαινιστεί πρόσφατα μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».
«Θα σας κόψω τα χέρια», ακούγεται να λέει μεταξύ άλλων, με το βίντεο να προκαλεί αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο απευθυνόταν στα παιδιά.
Έρευνες από τις Αρχές – Σε εξέλιξη ΕΔΕΓια την υπόθεση έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας της 4χρονης, μετά από μήνυση της διευθύντριας του νηπιαγωγείου, ενώ μήνυση έχει κατατεθεί και σε βάρος του πατέρα για σωματική βλάβη.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες πριν και μετά το περιστατικό.
Ο αναπληρωτής διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, ανέφερε ότι έχουν ενημερωθεί οι εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές.
«Έχει δοθεί ήδη οδηγία για Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές Αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε», δήλωσε.
Ο ίδιος σημείωσε ότι το βίντεο με τις δηλώσεις της διευθύντριας προς τα παιδιά είναι αποσπασματικό και πως η πλήρης εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των ερευνών.
Σοβαρά τραυματισμένη η διευθύντριαΤην ίδια ώρα, αναφορά έγινε και στην κατάσταση της υγείας της εκπαιδευτικού, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Αναστασόπουλο, ο τραυματισμός της δεν ήταν επιφανειακός.
Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, η διευθύντρια νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήταν παρόν και το ανήλικο παιδί της.
«Η διευθύντρια νοσηλεύεται όχι με αμυχές αλλά σε σοβαρή κατάσταση και είναι μητέρα ανήλικου που ήταν παρών στον τραυματισμό της κι αυτό δίνει επιπλέον διάσταση», ανέφερε.
Η εκπαιδευτικός έχει καταγγείλει ότι δέχθηκε επίθεση από συγγενείς μαθητών και ότι χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, καθώς είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο και στο κεφάλι.
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